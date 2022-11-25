«Информация — тоже оружие борьбы». Путин на встрече с матерями участников СВО посетовал на фейки в Интернете

Президент РФ Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих — участников спецоперации на Украине заявил, что в Интернете публикуется много фейков, информации оттуда доверять нельзя.



«Жизнь сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизора или даже в Интернете, там вообще ничему нельзя доверять, там куча всяких фейков, обмана, лжи, очень много информационных атак», — сказал Путин.

