«Информация — тоже оружие борьбы». Путин на встрече с матерями участников СВО посетовал на фейки в Интернете

Президент РФ Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих — участников спецоперации на Украине заявил, что в Интернете публикуется много фейков, информации оттуда доверять нельзя.
«Жизнь сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизора или даже в Интернете, там вообще ничему нельзя доверять, там куча всяких фейков, обмана, лжи, очень много информационных атак», — сказал Путин.
По словам президента, современные технологии сделали особо эффективными информационные атаки, которые стали оружием борьбы.
Также Владимир Путин назвал настоящими героями участников СВО. Он рассказал, что иногда напрямую связывается с ними, и военные удивляют президента своим настроением и отношением к делу. «Они не ожидали этих звонков от меня, тоже, кстати, через мам эти звонки были», — добавил глава государства.