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    Боевые действия на Украине

    «Информация — тоже оружие борьбы». Путин на встрече с матерями участников СВО посетовал на фейки в Интернете

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    9 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих — участников спецоперации на Украине заявил, что в Интернете публикуется много фейков, информации оттуда доверять нельзя.

    «Жизнь сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизора или даже в Интернете, там вообще ничему нельзя доверять, там куча всяких фейков, обмана, лжи, очень много информационных атак», — сказал Путин.

    По словам президента, современные технологии сделали особо эффективными информационные атаки, которые стали оружием борьбы.

    Также Владимир Путин назвал настоящими героями участников СВО. Он рассказал, что иногда напрямую связывается с ними, и военные удивляют президента своим настроением и отношением к делу. «Они не ожидали этих звонков от меня, тоже, кстати, через мам эти звонки были», — добавил глава государства.

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