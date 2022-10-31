Путин: Частичная мобилизация завершена, точка поставлена

Президент РФ Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация завершена, но он не уверен в необходимости специального указа об этом.
«Это [начало частичной мобилизации] было сделано моим указом, но по предложению Минобороны, а сейчас оно предложило мобилизационные мероприятия завершить. Я с юристами поговорю, даже не задумывался об этом. Я поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена. Но она завершена, точка поставлена», — сказал Путин 31 октября на пресс-конференции в Сочи.
Он отметил, что 41 тысяча мобилизованных уже находится в боевых порядках, это означает, что почти 260 тысяч человек не участвуют в боевых действиях и проходят подготовку.