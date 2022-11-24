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    Как помочь особенным людям найти себя в профессии: 5 примеров из практики

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    Фото: stock.adobe.com
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    Когда компания принимает на работу человека с ограниченными возможностями, рано ставить «галочку» в списке добрых дел. Адаптация особенного сотрудника требует тактичности, времени и стремления найти общий язык с обеих сторон. Сегодня в России и, в частности, в Петербурге существуют организации, которые помогают работодателям и потенциальным сотрудникам встречаться и взаимовыгодно сотрудничать.

    Год назад «Фонтанка» писала о людях, которые нашли свое место в жизни, несмотря на ограниченные возможности здоровья. Теперь время взглянуть и с обратной стороны — с точки зрения тех работодателей, которые не считают инвалидность препятствием для эффективного и полноценного труда.

    Из спортсменов — в айтишники


    В банке Уралсиб растет число сотрудников с ограниченными возможностями. В основном, они заняты в сфере IT, так как есть возможность работать удаленно: это и бэк-офис, и разработка, и проведение различных экспертиз.

    — Да, этап адаптации у них может быть больше, но когда человек интегрируется — он уже ничем не отличается от своих коллег, — говорит Анастасия Верховцева, начальник управления развития бренда работодателя и привлечения персонала банка Уралсиб. — Конечно, сложности возникают, но их можно решать — и тут помогает лояльность команды.

    По ее словам, к сотрудникам с инвалидностью не должно быть особого отношения с точки зрения эффективности и продуктивности. Напротив, важно, когда все находятся в равных условиях — при этом, конечно, все задачи, обязанности и KPI проговариваются заранее.

    Анастасия Верховцева, начальник управления развития бренда работодателя и привлечения персонала банка Уралсиб и Александр Зинченко, сотрудник банка Уралсиб
    Анастасия Верховцева, начальник управления развития бренда работодателя и привлечения персонала банка Уралсиб и Александр Зинченко, сотрудник банка Уралсиб
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    Как и у всех людей, у таких сотрудников есть и ограничения, и таланты. Важно, чтобы совпали интересы работодателя и возможности соискателя — неважно, есть у него инвалидность или нет, говорит Анастасия.

    Таким совпадением стала встреча с Уралсибом Александра Зинченко: сначала в банке помогли ему реализовать себя как спортсмена, а затем взяли на работу в IT-отдел. Сейчас он занимается обновлением контента на сайтах.

    — С самого детства родители ко мне относились как к нормальному ребенку, — рассказывает Александр Зинченко. — Разрешали заниматься тем, чем я хочу, например, спортом. К моменту встречи год назад с Анастасией Верховцевой я уже полгода занимался программированием. Затем мне предложили пройти собеседование — и я стал стажером. А теперь уже специалист по развитию сайтов банка.

    Александр Зинченко, сотрудник банка Уралсиб
    Александр Зинченко, сотрудник банка Уралсиб
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    Живет Александр в Санкт-Петербурге, а его команда находится в Москве, поэтому общаться приходится удаленно. Хотя иногда все-таки случаются и рабочие командировки. В целом же он работой доволен, хотя из-за занятости осталось меньше времени на любимый спорт.

    При этом Уралсиб не только принимает на работу сотрудников с особенностями здоровья, но и активно поднимает эту тему в публичном пространстве: например, проводит тематические мероприятия, посвященные профессиональной реализации «особенных» россиян. На очередном из них, собственно, и обсуждались все те проекты, о которых мы здесь рассказываем.

    — Мы хотим дать возможность взаимодействия на нашей площадке проектов разной направленности. И, самое главное, сделать это общение публичным, еще раз подчеркнув, что профессиональная реализация людей с особенностями здоровья не только возможна, но и может быть обоюдовыгодной как для сотрудников, так и для работодателей, — отметила руководитель службы внешних коммуникаций банка Ирина Волина.

    Ирина Волина, руководитель службы внешних коммуникаций банка Уралсиб
    Ирина Волина, руководитель службы внешних коммуникаций банка Уралсиб
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    Работа с сопровождением


    Круг людей, которым трудно интегрироваться в общество и найти работу, шире, чем кажется. Например, сюда относятся выпускники детских домов, которые первые полгода после 18-летия получают пособие и совершенно не мотивированы делать что-то самостоятельно. К ним можно добавить и выпускников коррекционных школ, которые не являются ни инвалидами, ни сиротами — как правило, у них есть родители. Рынок труда их вообще не видит, квот на их трудоустройство не положено, а сами они — не приспособлены к жизни.

    — Таким ребятам невозможно адаптироваться без значимых взрослых, которые будут мотивировать их трудиться, — рассказал Илья Сметанин, руководитель проекта «Работа-i». — Сейчас у нас по городу есть сеть примерно из 1200 таких волонтеров. Также хочется отметить проект «Детская деревня SOS» в Пушкине, где детям-сиротам помогают сориентироваться и выбрать путь в будущее.

    Илья Сметанин, руководитель проекта «Работа-i»
    Илья Сметанин, руководитель проекта «Работа-i»
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    «Работа-i» — это центр по трудоустройству выпускников детских домов и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь не просто помогают найти работу, но и занимаются сопровождением подопечных в течение времени, необходимого на адаптацию в коллективе. В год центр трудоустраивает около 140–150 ребят.

    Для людей с ограниченными возможностями существуют рабочие квоты. Но у бизнеса есть выбор: либо брать сотрудников в штат, либо компенсировать деньгами то, что они заняты в каких-то социальных проектах. Как рассказал Илья Сметанин, сейчас в Петербурге 1300 людей с инвалидностью работают в социальных проектах, а не на открытом рынке труда. И у этой медали, как водится, две стороны.

    — С одной стороны, решение взять человека с инвалидностью в штат должно быть осознанным — оно требует формирования на предприятии инклюзивной системы, а не просто оформления трудовой книжки «для галочки», — поясняет Илья Сметанин. — С другой, не должно появляться анклавов, где работают только люди с ограниченными возможностями, так как одна из задач трудоустройства — это интегрировать людей в социум.

    Увидеть и услышать друг друга


    Социальный проект может быть и коммерчески эффективным, а коммерческий — социальным, считает Анатолий Мовшович, руководитель проектов «Мир на ощупь» и «Это чистый Питер». Его первый проект — интерактивные экскурсии в полной темноте, которые ведут незрячие гиды, — стартовал еще в 2015 году. Тогда на работу взяли 15 человек с инвалидностью по зрению.

    — Сначала я относился к сотрудникам, как к хрустальным чашам: возил их на такси на работу и с работы, исполнял любые пожелания, не применял никаких штрафных санкций, — рассказывает Анатолий. — Но через полтора года я понял, что это неэффективно, и собрал всех вместе, чтобы изменить подходы к работе. И сотрудники согласились: люди с инвалидностью привыкли, что им все должны, думают, что их невозможно уволить, поэтому часто легкомысленно относятся к работе. Поэтому мы обсудили, что это общее дело, и каждый отвечает за его эффективность, следит за имиджем компании.

    Изменение подхода пошло на пользу: «Мир на ощупь» продолжает работу, теперь здесь трудится 21 человек, причем 90% коллектива сохранилось с 2015 года.

    В 2020 году был запущен второй проект — «Это чистый Питер», сотрудники которого занимаются мойкой фасадов и окон, клинингом квартир и промышленных помещений. Проект тоже социальный — здесь работают инвалиды по слуху.

    Эксперты говорят, что одна из задач таких проектов — показать, что людям с ограниченными возможностями доступен широкий спектр профессий. И что быть клинером не хуже, чем айтишником, — просто это другая работа, такая же важная, которая может прийтись по душе.

    Оксана Машина, руководитель Центра на Невском фонда «Антон тут рядом» и Анатолий Мовшович, руководитель проектов «Мир на ощупь» и «Это чистый Питер»
    Оксана Машина, руководитель Центра на Невском фонда «Антон тут рядом» и Анатолий Мовшович, руководитель проектов «Мир на ощупь» и «Это чистый Питер»
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    Все — разные


    Развивать тему трудоустройства можно в разных направлениях. Например, фонд «Антон тут рядом» создает мастерские, где люди с аутизмом могут пробовать и оттачивать профессиональные навыки.

    Центр на Невском — это шесть мастерских: швейная, гончарная, переплетная, кулинарная, компьютерная и мастерская шелкографии. Подопечные фонда уже закреплены за конкретной специализацией. Это позволяет выполнять коммерческие заказы, а сотрудники получают зарплату за работу.

    — У многих представления о людях с аутизмом сложились после фильма «Человек дождя»: что это люди не от мира сего, замкнутые, не способные выполнять никакую работу, — рассказывает руководитель Центра на Невском Оксана Машина. — Между тем, все люди разные, и проявления заболевания могут быть разными, и практически каждый из них может трудиться при грамотном сопровождении.

    По ее словам, успешный опыт сотрудничества с одной из нефтяных компаний показал, что люди с аутизмом хорошо справляются с монотонной работой, которая нормотипичным людям кажется скучной.

    Опыт мастерских можно назвать успешным, но у Фонда нет возможности вместить там всех желающих уже сейчас. Поэтому нужны новые рабочие места, а также люди, готовые заниматься сопровождением.

    Место для всех


    Интеграционным можно назвать и пространство «Нормальное место», которое открылось в «Севкабеле» весной 2022 года. Екатерина Таранченко, исполнительный директор БО «Перспективы», рассказывает, что изначальная задумка была собрать вместе всех коллег и партнеров. Проект был создан в коллаборации с мастерскими «Простые вещи», кафе «Огурцы», магазинами «Спасибо» и студией «Да».

    Екатерина Таранченко, исполнительный директор БО «Перспективы»
    Екатерина Таранченко, исполнительный директор БО «Перспективы»
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    — Мы его задумали как место «Только для всех», — поясняет Екатерина. — То есть для тех, кто готов видеть рядом любых людей, кто готов расширить круг общения с разными социальными группами.

    Не все сложилось так, как изначально было задумано, но «Нормальное место» открылось и будет, как надеются в «Перспективах», развиваться.

    Еще одна мечта у Екатерины — «вытащить» из психоневрологических интернатов творческих людей, художников. И арт-резиденция в «Нормальном месте» — еще один шаг к этому.

    — Среди людей с тяжелыми ментальными нарушениями есть те, кто реализовал себя в искусстве. Их картины висят на выставках, а сами они живут в палате на 6 мест, — говорит она. — Самостоятельную жизнь они вести не могут, поэтому наша мечта — это квартиры с сопровождаемым проживанием. Одна из них открывается на Васильевском острове, и там тоже будут жить художники-подопечные «Перспектив».

    Тему инклюзии раскрывает и фотовыставка «Перспективы: увидеть внутри человека». Летом она проходила в Главном штабе Эрмитажа, а теперь ее можно увидеть в Севкабеле. Основная ее цель — показать подопечных фонда глазами волонтеров, которые смогли разглядеть в них не диагноз, а живых людей.

    — Это помогает открыть человека, прежде всего, внутри себя — и когда ты находишь что-то новое, то радуешься этому, — говорит Екатерина Таранченко.

    Текст: Мария Мокейчева

    Фотографии предоставлены пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

    ПАО «БАНК УРАЛСИБ» https://www.uralsib.ru/. Генеральная лицензия Банка России №30 выдана 10.09.2015 г.

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    Фото: stock.adobe.com
    Анастасия Верховцева, начальник управления развития бренда работодателя и привлечения персонала банка Уралсиб и Александр Зинченко, сотрудник банка Уралсиб
    Анастасия Верховцева, начальник управления развития бренда работодателя и привлечения персонала банка Уралсиб и Александр Зинченко, сотрудник банка Уралсиб
    Александр Зинченко, сотрудник банка Уралсиб
    Александр Зинченко, сотрудник банка Уралсиб
    Ирина Волина, руководитель службы внешних коммуникаций банка Уралсиб
    Ирина Волина, руководитель службы внешних коммуникаций банка Уралсиб
    Илья Сметанин, руководитель проекта «Работа-i»
    Илья Сметанин, руководитель проекта «Работа-i»
    Оксана Машина, руководитель Центра на Невском фонда «Антон тут рядом» и Анатолий Мовшович, руководитель проектов «Мир на ощупь» и «Это чистый Питер»
    Оксана Машина, руководитель Центра на Невском фонда «Антон тут рядом» и Анатолий Мовшович, руководитель проектов «Мир на ощупь» и «Это чистый Питер»
    Екатерина Таранченко, исполнительный директор БО «Перспективы»
    Екатерина Таранченко, исполнительный директор БО «Перспективы»

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