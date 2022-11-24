Как помочь особенным людям найти себя в профессии: 5 примеров из практики

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Когда компания принимает на работу человека с ограниченными возможностями, рано ставить «галочку» в списке добрых дел. Адаптация особенного сотрудника требует тактичности, времени и стремления найти общий язык с обеих сторон. Сегодня в России и, в частности, в Петербурге существуют организации, которые помогают работодателям и потенциальным сотрудникам встречаться и взаимовыгодно сотрудничать.

Год назад «Фонтанка» писала о людях, которые нашли свое место в жизни, несмотря на ограниченные возможности здоровья. Теперь время взглянуть и с обратной стороны — с точки зрения тех работодателей, которые не считают инвалидность препятствием для эффективного и полноценного труда.

Из спортсменов — в айтишники

В банке Уралсиб растет число сотрудников с ограниченными возможностями. В основном, они заняты в сфере IT, так как есть возможность работать удаленно: это и бэк-офис, и разработка, и проведение различных экспертиз.

— Да, этап адаптации у них может быть больше, но когда человек интегрируется — он уже ничем не отличается от своих коллег, — говорит Анастасия Верховцева, начальник управления развития бренда работодателя и привлечения персонала банка Уралсиб. — Конечно, сложности возникают, но их можно решать — и тут помогает лояльность команды.

По ее словам, к сотрудникам с инвалидностью не должно быть особого отношения с точки зрения эффективности и продуктивности. Напротив, важно, когда все находятся в равных условиях — при этом, конечно, все задачи, обязанности и KPI проговариваются заранее.

Анастасия Верховцева, начальник управления развития бренда работодателя и привлечения персонала банка Уралсиб и Александр Зинченко, сотрудник банка Уралсиб Поделиться Поделиться





Как и у всех людей, у таких сотрудников есть и ограничения, и таланты. Важно, чтобы совпали интересы работодателя и возможности соискателя — неважно, есть у него инвалидность или нет, говорит Анастасия.

Таким совпадением стала встреча с Уралсибом Александра Зинченко: сначала в банке помогли ему реализовать себя как спортсмена, а затем взяли на работу в IT-отдел. Сейчас он занимается обновлением контента на сайтах.

— С самого детства родители ко мне относились как к нормальному ребенку, — рассказывает Александр Зинченко. — Разрешали заниматься тем, чем я хочу, например, спортом. К моменту встречи год назад с Анастасией Верховцевой я уже полгода занимался программированием. Затем мне предложили пройти собеседование — и я стал стажером. А теперь уже специалист по развитию сайтов банка.

Александр Зинченко, сотрудник банка Уралсиб Поделиться Поделиться





Живет Александр в Санкт-Петербурге, а его команда находится в Москве, поэтому общаться приходится удаленно. Хотя иногда все-таки случаются и рабочие командировки. В целом же он работой доволен, хотя из-за занятости осталось меньше времени на любимый спорт.

При этом Уралсиб не только принимает на работу сотрудников с особенностями здоровья, но и активно поднимает эту тему в публичном пространстве: например, проводит тематические мероприятия, посвященные профессиональной реализации «особенных» россиян. На очередном из них, собственно, и обсуждались все те проекты, о которых мы здесь рассказываем.

— Мы хотим дать возможность взаимодействия на нашей площадке проектов разной направленности. И, самое главное, сделать это общение публичным, еще раз подчеркнув, что профессиональная реализация людей с особенностями здоровья не только возможна, но и может быть обоюдовыгодной как для сотрудников, так и для работодателей, — отметила руководитель службы внешних коммуникаций банка Ирина Волина.



Ирина Волина, руководитель службы внешних коммуникаций банка Уралсиб Поделиться Поделиться





Работа с сопровождением

Круг людей, которым трудно интегрироваться в общество и найти работу, шире, чем кажется. Например, сюда относятся выпускники детских домов, которые первые полгода после 18-летия получают пособие и совершенно не мотивированы делать что-то самостоятельно. К ним можно добавить и выпускников коррекционных школ, которые не являются ни инвалидами, ни сиротами — как правило, у них есть родители. Рынок труда их вообще не видит, квот на их трудоустройство не положено, а сами они — не приспособлены к жизни.

— Таким ребятам невозможно адаптироваться без значимых взрослых, которые будут мотивировать их трудиться, — рассказал Илья Сметанин, руководитель проекта «Работа-i». — Сейчас у нас по городу есть сеть примерно из 1200 таких волонтеров. Также хочется отметить проект «Детская деревня SOS» в Пушкине, где детям-сиротам помогают сориентироваться и выбрать путь в будущее.

Илья Сметанин, руководитель проекта «Работа-i» Поделиться Поделиться





«Работа-i» — это центр по трудоустройству выпускников детских домов и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь не просто помогают найти работу, но и занимаются сопровождением подопечных в течение времени, необходимого на адаптацию в коллективе. В год центр трудоустраивает около 140–150 ребят.

Для людей с ограниченными возможностями существуют рабочие квоты. Но у бизнеса есть выбор: либо брать сотрудников в штат, либо компенсировать деньгами то, что они заняты в каких-то социальных проектах. Как рассказал Илья Сметанин, сейчас в Петербурге 1300 людей с инвалидностью работают в социальных проектах, а не на открытом рынке труда. И у этой медали, как водится, две стороны.

— С одной стороны, решение взять человека с инвалидностью в штат должно быть осознанным — оно требует формирования на предприятии инклюзивной системы, а не просто оформления трудовой книжки «для галочки», — поясняет Илья Сметанин. — С другой, не должно появляться анклавов, где работают только люди с ограниченными возможностями, так как одна из задач трудоустройства — это интегрировать людей в социум.

Увидеть и услышать друг друга

Социальный проект может быть и коммерчески эффективным, а коммерческий — социальным, считает Анатолий Мовшович, руководитель проектов «Мир на ощупь» и «Это чистый Питер». Его первый проект — интерактивные экскурсии в полной темноте, которые ведут незрячие гиды, — стартовал еще в 2015 году. Тогда на работу взяли 15 человек с инвалидностью по зрению.

— Сначала я относился к сотрудникам, как к хрустальным чашам: возил их на такси на работу и с работы, исполнял любые пожелания, не применял никаких штрафных санкций, — рассказывает Анатолий. — Но через полтора года я понял, что это неэффективно, и собрал всех вместе, чтобы изменить подходы к работе. И сотрудники согласились: люди с инвалидностью привыкли, что им все должны, думают, что их невозможно уволить, поэтому часто легкомысленно относятся к работе. Поэтому мы обсудили, что это общее дело, и каждый отвечает за его эффективность, следит за имиджем компании.

Изменение подхода пошло на пользу: «Мир на ощупь» продолжает работу, теперь здесь трудится 21 человек, причем 90% коллектива сохранилось с 2015 года.

В 2020 году был запущен второй проект — «Это чистый Питер», сотрудники которого занимаются мойкой фасадов и окон, клинингом квартир и промышленных помещений. Проект тоже социальный — здесь работают инвалиды по слуху.

Эксперты говорят, что одна из задач таких проектов — показать, что людям с ограниченными возможностями доступен широкий спектр профессий. И что быть клинером не хуже, чем айтишником, — просто это другая работа, такая же важная, которая может прийтись по душе.

Оксана Машина, руководитель Центра на Невском фонда «Антон тут рядом» и Анатолий Мовшович, руководитель проектов «Мир на ощупь» и «Это чистый Питер» Поделиться Поделиться





Все — разные

Развивать тему трудоустройства можно в разных направлениях. Например, фонд «Антон тут рядом» создает мастерские, где люди с аутизмом могут пробовать и оттачивать профессиональные навыки.

Центр на Невском — это шесть мастерских: швейная, гончарная, переплетная, кулинарная, компьютерная и мастерская шелкографии. Подопечные фонда уже закреплены за конкретной специализацией. Это позволяет выполнять коммерческие заказы, а сотрудники получают зарплату за работу.

— У многих представления о людях с аутизмом сложились после фильма «Человек дождя»: что это люди не от мира сего, замкнутые, не способные выполнять никакую работу, — рассказывает руководитель Центра на Невском Оксана Машина. — Между тем, все люди разные, и проявления заболевания могут быть разными, и практически каждый из них может трудиться при грамотном сопровождении.

По ее словам, успешный опыт сотрудничества с одной из нефтяных компаний показал, что люди с аутизмом хорошо справляются с монотонной работой, которая нормотипичным людям кажется скучной.

Опыт мастерских можно назвать успешным, но у Фонда нет возможности вместить там всех желающих уже сейчас. Поэтому нужны новые рабочие места, а также люди, готовые заниматься сопровождением.

Место для всех

Интеграционным можно назвать и пространство «Нормальное место», которое открылось в «Севкабеле» весной 2022 года. Екатерина Таранченко, исполнительный директор БО «Перспективы», рассказывает, что изначальная задумка была собрать вместе всех коллег и партнеров. Проект был создан в коллаборации с мастерскими «Простые вещи», кафе «Огурцы», магазинами «Спасибо» и студией «Да».

Екатерина Таранченко, исполнительный директор БО «Перспективы» Поделиться Поделиться





— Мы его задумали как место «Только для всех», — поясняет Екатерина. — То есть для тех, кто готов видеть рядом любых людей, кто готов расширить круг общения с разными социальными группами.

Не все сложилось так, как изначально было задумано, но «Нормальное место» открылось и будет, как надеются в «Перспективах», развиваться.

Еще одна мечта у Екатерины — «вытащить» из психоневрологических интернатов творческих людей, художников. И арт-резиденция в «Нормальном месте» — еще один шаг к этому.

— Среди людей с тяжелыми ментальными нарушениями есть те, кто реализовал себя в искусстве. Их картины висят на выставках, а сами они живут в палате на 6 мест, — говорит она. — Самостоятельную жизнь они вести не могут, поэтому наша мечта — это квартиры с сопровождаемым проживанием. Одна из них открывается на Васильевском острове, и там тоже будут жить художники-подопечные «Перспектив».

Тему инклюзии раскрывает и фотовыставка «Перспективы: увидеть внутри человека». Летом она проходила в Главном штабе Эрмитажа, а теперь ее можно увидеть в Севкабеле. Основная ее цель — показать подопечных фонда глазами волонтеров, которые смогли разглядеть в них не диагноз, а живых людей.

— Это помогает открыть человека, прежде всего, внутри себя — и когда ты находишь что-то новое, то радуешься этому, — говорит Екатерина Таранченко.

Текст: Мария Мокейчева

Фотографии предоставлены пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

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