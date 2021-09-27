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В искусстве

У петербургского подростка Вали Щановича была мечта: купить экзоскелет. Эта высокотехнологичная штука позволила бы ему, родившемуся с ДЦП, ходить, учиться, путешествовать. В общем, жить такой же жизнью, как и его сверстники. Но где взять несколько миллионов рублей? В пандемию, когда юноша оказался в полнейшей изоляции, мама купила ему набор красок для Эбру — росписи по воде — и посоветовала завести Instagram. Там Валя, который с детства любил рисовать, начал выкладывать свои первые опыты освоения этой старой турецкой техники. Сначала причудливые узоры художник переносил на бумагу, а когда она закончилась, перешел на ткань. Так родился его большой авторский проект: изготовление шейных платков на шелке и шифоне. Первые изделия покупали друзья и друзья друзей, но когда про Валю написал популярный телеграм-канал, к 15-летнему дизайнеру выстроились в очередь даже звезды. Сегодня на аккаунт Вали подписаны почти 55 тысяч человек. Заказы расписаны на полгода вперед.

Ксения Тиханкина, представитель Валентина Щановича. На ней — авторский шарфик юного художника Поделиться Поделиться







А как же мечта? Половину суммы юноша сумел собрать менее чем за год. В феврале 2021 года команда российских разработчиков привезла уже 16-летнему петербуржцу долгожданное устройство. Через месяц жизни с экзоскелетом начались такие изменения, которых даже никто не ожидал: улучшились речь и общее самочувствие, стало совсем другим настроение. Юный художник мечтает продолжить учебу после окончания школы и помогать другим: устраивать творческие мастер-классы по технике Эбру. А еще — открыть маркет-плейс товаров от «особенных» авторов.

В журналистике

Юра Кузнецов тоже родился в Петербурге, тогда еще Ленинграде. Тяжелый диагноз, жизнь в доме-интернате для необучаемых детей и перспектива навсегда остаться в «системе». Любящей мамы, увы, рядом не было, зато была мечта вырваться, получить образование и работать с микрофоном. Она казалась слишком смелой, но в этой истории тоже нашлись взрослые, которые протянули руку помощи: врачи, учителя, друзья.

«Необучаемый» Юрий читал буквы на ТВ-программе, закончил школу, а потом и финансовый техникум. Добился отдельного жилья от государства. А однажды попал на телевидение, где работает вот уже 10 лет. Зрители знают его как тележурналиста, эксперта, который пытается изменить в сознании общества отношение к людям с инвалидностью.

Юрий Кузнецов, журналист Анастасия Верховцева, Юрий Кузнецов Поделиться Поделиться







«На то, чтобы эффективно меня вписать в рабочий процесс, ушло четыре года, — признается Кузнецов, но добавляет: — Не нужно бояться трудностей».

Он говорит, что мог бы полностью трудиться на удаленке: проснулся, откинул одеяло — и ты уже на работе. Но несколько раз в неделю петербуржец приезжает на съемки на специальном транспортном средстве, в шутку прозванном «юромобиль». Журналист убежден: работа в редакции держит в тонусе, она ему просто необходима.

В бизнесе

Большинство покупателей петербургских инклюзивных мастерских «Простые вещи» не знают, что авторы изумительных кружек, принтов на текстиле и даже мебели — люди с ментальными особенностями. Они просто приходят на 11-ю линию Васильевского острова, когда хотят купить необычные подарки для близких. Этот факт очень радует основательницу проекта Марию Грекову и ее команду: меньше всего она бы хотела, чтобы вещи бренда покупали из жалости. А началась эта история в феврале 2018 года, когда выпускница Московского психолого-педагогического университета переехала в Петербург, чтобы открыть здесь инклюзивные мастерские. Сначала родственники взрослых людей с аутизмом, синдромом Дауна и т.д. отнеслись к идее настороженно: на первые занятия приходили несколько человек. Но благодаря «сарафанному радио» и СМИ проект очень быстро стал популярным в Петербурге.



Его продолжением стало веганское кафе «Огурцы» на набережной Фонтанке, где практически никогда не бывает свободных мест. Посетителей давно перестало удивлять, что капучино им готовят «особые» люди. Не все ли равно, если получается очень вкусно?



Елизавета Коваленко, участница проектов «Простые вещи» и «Огурцы» Поделиться Поделиться







«Сейчас мы готовимся к открытию кластера «Нормальное место» в пространстве «Севкабель», — рассказывает участница проекта Елизавета Коваленко. — Там больше площадь: мы сможем разместить уже не 50, а 120 особых мастеров. Мечтаем выйти на самоокупаемость».

В спорте

У Александра Зинченко диагноз ДЦП и не действует правая рука. Но родители никогда не создавали ему тепличных условий. Молодой человек с детства занимался спортом, многое перепробовал — от греко-римской борьбы до тайского бокса. Но плавание оставалось недосягаемой мечтой.

Год назад петербуржец все-таки рискнул отправиться в бассейн, чтобы заниматься триатлоном. Нашел тренера, который согласился с ним поработать: сначала Саша, как он признался, «барахтался» в воде, но у него была цель — пройти половину дистанции на соревнованиях. Если верить Интернету, этого еще не удавалось сделать ни одному спортсмену с ДЦП в мире.



Александр Зинченко, параатлет Поделиться Поделиться







«В бассейне тренер познакомил меня, как потом оказалось, с сотрудником Банка Уралсиб, — вспоминает параатлет. — Он вдохновился моими свершениями и предложил помощь. Мы вместе сделали презентацию, где я рассказал, кто я и чего хочу».

Банк откликнулся. В июне 2021 года Зинченко отправился на Международные соревнования Ironstar в Казань. Во время одного из этапов «железные люди» должны были проплыть два километра в реке Казанка. Александр преодолел эту дистанцию при помощи только одной руки. Это был вызов не соперникам, а самому себе.

«Немного не был готов к волнам, течению: появились проблемы с ориентацией в пространстве», — рассказывает спортсмен.

Тем не менее, цель достигнута. Следующая — это полная дистанция.

Работать вместе

Меценатство — дело благородное. Но для Банка Уралсиб гораздо важнее то, что финансовая структура выступает работодателем людей с ограничениями по здоровью. Начальник Управления развития бренда работодателя и привлечения персонала банка Анастасия Верховцева уверена: это набирающая силу тенденция. Количество вакансий для сотрудников с инвалидностью в России растет, особенно в Петербурге, где много IT-компаний. Пандемия показала: при необходимости можно эффективно работать из дома.

Анастасия Верховцева, начальник управления развития бренда работодателя и привлечения персонала Банка Уралсиб Поделиться Поделиться







В Петербургском филиале банка есть сотрудник с ДЦП.

«Он уже два года работает, — рассказывает управляющий филиалом Ренат Сейфетдинов. — Человек невероятно добрый и открытый, всегда готовый прийти на помощь. Коллеги за него держатся, потому что он настоящий профессионал. Ему нравится то, что он делает».



Истории из этого текста прозвучали на встрече, которую организовал Банк Уралсиб. Он и дальше намерен сотрудничать с людьми, нуждающимися в особой поддержке Истории из этого текста прозвучали на встрече, которую организовал Банк Уралсиб. Он и дальше намерен сотрудничать с людьми, нуждающимися в особой поддержке Истории из этого текста прозвучали на встрече, которую организовал Банк Уралсиб. Он и дальше намерен сотрудничать с людьми, нуждающимися в особой поддержке Истории из этого текста прозвучали на встрече, которую организовал Банк Уралсиб. Он и дальше намерен сотрудничать с людьми, нуждающимися в особой поддержке Истории из этого текста прозвучали на встрече, которую организовал Банк Уралсиб. Он и дальше намерен сотрудничать с людьми, нуждающимися в особой поддержке Истории из этого текста прозвучали на встрече, которую организовал Банк Уралсиб. Он и дальше намерен сотрудничать с людьми, нуждающимися в особой поддержке Поделиться Поделиться







Анастасия Верховцева признает: руководителям порой мешает страх при решении кадровых вопросов. Так же, как и людям с ограничениями иногда непросто вливаться в жизнь современных корпораций. Но постепенно границы стираются — этому способствует как законодательство, так и меняющиеся ценности нашего общества. И возможности перемен не ограничены.

Материал подготовлен специально для ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Фотографии предоставлены пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России №30 выдана 10.09.2015 г.

