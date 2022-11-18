«Ъ»: Госдума хочет запретить пропаганду смены пола

Госдума РФ планирует расширить перечень запрещенной информации, включив туда материалы, которые пропагандируют смену пола. Такую поправку готовит депутат-единоросс Александр Хинштейн ко второму чтению законопроекта о полном запрете ЛГБТ-пропаганды. Об этом 18 ноября пишет «Коммерсантъ».
Парламентарий подготовил поправки «в части запрета пропаганды трансгендерности».
Как объяснил «Ъ» сам Хинштейн, в законодательстве РФ нет понятия «трансгендерности», потому будет, скорее всего, будет использована формулировка о смене пола.
За такую пропаганду будет предусмотрено наказание в КоАП.