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    «Ъ»: Госдума хочет запретить пропаганду смены пола

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    Госдума РФ планирует расширить перечень запрещенной информации, включив туда материалы, которые пропагандируют смену пола. Такую поправку готовит депутат-единоросс Александр Хинштейн ко второму чтению законопроекта о полном запрете ЛГБТ-пропаганды. Об этом 18 ноября пишет «Коммерсантъ».

    Парламентарий подготовил поправки «в части запрета пропаганды трансгендерности».

    Как объяснил «Ъ» сам Хинштейн, в законодательстве РФ нет понятия «трансгендерности», потому будет, скорее всего, будет использована формулировка о смене пола.

    За такую пропаганду будет предусмотрено наказание в КоАП.

    Госдума в конце октября в первом чтении приняла законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды. Если законопроект окончательно утвердят, тогда статья 6.21 КоАП («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних») теперь будет предусматривать наказание за пропаганду среди лиц любого возраста.

    Штраф для граждан по этой статье составит от 50 тыс. до 400 тыс. руб., а для юридических лиц — до 5 млн руб. (максимальное наказание грозит нарушителям при использовании СМИ и интернета).

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