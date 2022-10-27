«Задача — не вывести людей в окоп и расстрелять». Законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ прошёл первое чтение

Авторами выступили около 400 депутатов Госдумы, включая спикера Вячеслава Володина. Поправки надо будет внести в несколько федеральных законов: «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О СМИ», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», «О рекламе», «О государственной поддержке кинематографии РФ».

Государственная дума РФ 27 октября в первом чтении приняла законопроект о многочисленных запретах, связанных с ЛГБТ, сообщает ТАСС . Ответственность предлагается вводить за пропаганду ЛГБТ, педофилии, смены пола, запрещается ЛГБТ-пропаганда в интернете, СМИ, рекламе, кино, литературе.

Депутаты считают, что стране необходим механизм, ограничивающий доступ детей к ЛГБТ-информации на платных сервисах, например, коды для подтверждения возраста пользователя. Если пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений содержится в фильме, ему не будут выдавать прокатное удостоверение.



Соавтор законопроекта Александр Хинштейн заявил, что полностью запрещать гомосексуальность пока не планируется.



«Мы не запрещаем это явление, и глупо это делать. Нравится нам или нет, но оно существует. Задача — сделать так, чтобы пропаганда была остановлена», — цитирует Хинштейна РБК.

