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    «Задача — не вывести людей в окоп и расстрелять». Законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ прошёл первое чтение

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    10 комментариев

    Государственная дума РФ 27 октября в первом чтении приняла законопроект о многочисленных запретах, связанных с ЛГБТ, сообщает ТАСС. Ответственность предлагается вводить за пропаганду ЛГБТ, педофилии, смены пола, запрещается ЛГБТ-пропаганда в интернете, СМИ, рекламе, кино, литературе.

    Авторами выступили около 400 депутатов Госдумы, включая спикера Вячеслава Володина. Поправки надо будет внести в несколько федеральных законов: «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О СМИ», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», «О рекламе», «О государственной поддержке кинематографии РФ».

    Депутаты считают, что стране необходим механизм, ограничивающий доступ детей к ЛГБТ-информации на платных сервисах, например, коды для подтверждения возраста пользователя. Если пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений содержится в фильме, ему не будут выдавать прокатное удостоверение.

    Соавтор законопроекта Александр Хинштейн заявил, что полностью запрещать гомосексуальность пока не планируется.

    «Мы не запрещаем это явление, и глупо это делать. Нравится нам или нет, но оно существует. Задача — сделать так, чтобы пропаганда была остановлена», — цитирует Хинштейна РБК.

    По его словам, предложенные санкции «более чем существенны».

    «Задача — не вывести людей в окоп и расстрелять, а сделать так, чтобы пропаганды не происходило», — подчеркнул депутат.

    «Специальная военная операция проходит не только на полях сражений, но и в сознании людей, в их умах и душах», — заметил Хинштейн, добавив, что война идёт за то, чтобы «в России вместо мамы и папы не было «родитель номер один», «номер два», «номер три»».

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    Комментарии 10

    VKuser13364325227 Окт 2022 в 12:37
    Теперь-то заживём на широкую ногу.
    +0−0
    Оксана...27 Окт 2022 в 12:34
    Сразу набежали чудо-комментаторы)))) пацаны,вы хоть так откровенно не палитесь,мамка с папкой заругают за такие шалости))) нормальный мужик не будет против закона подобногоиничего иметь,а тут целый парад уже с радугой в комментах)) вот бы вы все уехали туда,где сможете быть семьей и кем угодно друг другу,хоть на кошках женитесь,лишь бы от нас подальше
    +1−0
    Ushat Pomoev27 Окт 2022 в 12:30
    Поневоле вспоминается министр Лавров с его афоризмом из двух коротких слов...
    +0−0
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