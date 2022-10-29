Правозащитники: На границе с Грузией удерживают жительниц Дагестана. Девушки боятся, что их убьют родственники

Правозащитники кризисной группы «CK SOS» заявили, что на КПП «Верхний Ларс» в течение 8 часов удерживают четырех девушек из Дагестана. В Telegram-канале организации утверждается, что их подзащитные опасаются убийства со стороны родственников.
«CK SOS» называет имена девушек, которые собирались пересечь границу: Хадижат Хизриева, Патимат Хизриева, Аминат Газимагомедова и Патимат Магомедова.
«В детстве сестры подверглись женскому обрезанию. Долгое время девушки думали о побеге, а окончательное решение приняли, когда одну из них захотели выдать замуж за двоюродного брата», — рассказали правозащитники.
Они уточняют, что в данный момент девушки пишут заявления об угрозах убийством. К КПП, по информации кризисной группы, приехали родственники их подзащитных.