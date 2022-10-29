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    Правозащитники: На границе с Грузией удерживают жительниц Дагестана. Девушки боятся, что их убьют родственники

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    8 комментариев

    Правозащитники кризисной группы «CK SOS» заявили, что на КПП «Верхний Ларс» в течение 8 часов удерживают четырех девушек из Дагестана. В Telegram-канале организации утверждается, что их подзащитные опасаются убийства со стороны родственников.

    «CK SOS» называет имена девушек, которые собирались пересечь границу: Хадижат Хизриева, Патимат Хизриева, Аминат Газимагомедова и Патимат Магомедова.

    «В детстве сестры подверглись женскому обрезанию. Долгое время девушки думали о побеге, а окончательное решение приняли, когда одну из них захотели выдать замуж за двоюродного брата», — рассказали правозащитники.

    Они уточняют, что в данный момент девушки пишут заявления об угрозах убийством. К КПП, по информации кризисной группы, приехали родственники их подзащитных.

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    Комментарии 8

    Свободу Лёхе!29 Окт 2022 в 23:59
    Наверное, им нужно в.. Суд?(с)Песков, некто..
    +0−0
    Pastulat029 Окт 2022 в 23:07
    Долгое время девушки думали о побеге, а окончательное решение приняли, когда одну из них захотели выдать замуж за двоюродного брата.

    Совершенно правильное принятое решение девчёнок о побеге. В России не должно рождаться альбиносов. Которые своими мозгами будут схожи с Брис Джонсоном. Таких в Великобритании хватает на весь земной шар.
    +1−4
    27443498429 Окт 2022 в 22:55
    Бедные девушки…
    +3−0
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