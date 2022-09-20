Их не догонят. Как аренда электросамокатов превратилась в многомиллиардный бизнес

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Как стало известно на прошлой неделе, российский кикшеринг Whoosh запланировал провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже. И хотя в компании не подтвердили и не опровергли эти сведения, решение кажется абсолютно логичным. Несмотря на отсутствие правового регулирования, рынок сервисов аренды электросамокатов разрастается. Теперь это не просто странное увлечение хипстеров, а приносящий миллиарды бизнес.



Российский рынок сформировали два крупнейших сервиса аренды электросамокатов — Whoosh и Urent. Позже к ним присоединился «Яндекс» — еще один серьезный игрок, который стартовал не с нулевой позиции. Всё-таки у него была и база клиентов, и IT-инфраструктура. Локальным игрокам в таких условиях работать тяжело. Как минимум петербургский рынок некоторые из них уже покинули.



Стартап, который смог

Кто на рынке крупнейший — это как посмотреть. Пожалуй, самыми внушительными финансовыми показателями может похвастаться запущенный в 2019 году сервис Whoosh. Совокупная выручка ООО «Вуш» в 2021 году составила 4,1 млрд рублей, чистая прибыль — 1,8 млрд (для сравнения: в 2020 году было 855 и 211 млн соответственно). Как следует из финансового отчета компании, за первые шесть месяцев 2022 года она заработала уже 3,2 млрд. Из них непосредственно на выручку от аренды приходится 2,7 млрд. Разница — средства, вырученные от продаж самокатов.



И после ударной работы в январе — августе на фоне низкой долговой нагрузки фирма решила выплатить инвесторам миллиард рублей дивидендов. Эту практику планируют продолжать. Недаром появились сообщения о возможном IPO компании, которое, по словам экспертов, может произойти в конце этого года. В августе было создано акционерное общество «Вуш холдинг», которому теперь принадлежит ООО «ВУШ». Ранее это юрлицо полностью принадлежало основателю сервиса, экс-заместителю гендиректора S7 Group по инновациям Дмитрию Чуйко. Он получит соответствующую долю акций в холдинге, остальные будут принадлежать российским юрлицам и физлицам. Сейчас главные инвесторы сервиса, как сообщал Forbes, — паевой фонд «ВТБ Капитал Инвестиции», доля которого впоследствии перешла фонду «Пре-АйПиО 1», и банк «Открытие». В конце июня компания успешно дебютировала с выпуском облигаций на 3,5 млрд рублей, чтобы рефинансировать банковские долги.



Выручка сервиса растет вслед за другими важными показателями. Количество поездок в первой половине 2022 года (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) выросло с 11 до 20,3 млн, количество городов присутствия — с 25 до 37, число зарегистрированных аккаунтов — с 6,1 до 10,5 млн, флот — с 41 до 75 тыс. самокатов.



При этом чистая прибыль по итогам полугодия сократилась с 1 млрд до 385 млн рублей, и вырос чистый долг — с 2,3 до 3,3 млрд. Плюс путем грубых подсчетов выясняется, что выручка с аренды одного самоката сократилась с 48 до 36 тыс. рублей в год, или 3 тысячи рублей с самоката в месяц.



Ноздря в ноздрю

Если считать по объему парка, крупнейший кикшеринговый сервис в России — Urent. На конец сезона у него 85 тысяч самокатов, что на 30 % больше, чем в прошлом году. Из них 9 тысяч — в Петербурге и Ленобласти. За год сервис удвоил количество городов и территорий присутствия до 120. Число пользователей выросло до 9 млн человек, число поездок — до 30 млн.

Финансовые показатели и инвесторы у Urent тоже солидные. Оператором сервиса выступает ООО «Шеринговые технологии» , полностью принадлежащее компании «Юрентбайк.ру», выручка которой в 2021 году составила 1,3 млрд рублей (350 млн рублей — годом ранее). При этом организация зафиксировала убыток в размере 77 млн рублей, потратив 1,35 млрд на приобретение активов, которые в бухгалтерской отчетности отображаются как акции и доли участия.



У «Юрентбайк.ру» сложная система собственников, но большая доля компании принадлежит физлицам — основателям и инвесторам. 11,78 % компании с апреля этого года находятся в собственности МТС. Еще 11 % принадлежат структуре ВЭБ.РФ VEB Ventures. Как писал РБК, в феврале сервис привлек совокупно более 2 млрд рублей от сотового оператора и инвестфондов.

Выручка оператора Urent на рынке Петербурга — ООО «М-Город» в прошлом году выросла до 175 млн рублей, чистая прибыль — до 13,4 млн. И это, вероятно, доходы непосредственно с аренды самокатов.



«В этом году мы подписали соглашение с администрацией Санкт-Петербурга, которое установило четкие правила работы в городе. Мы видим рост по количеству поездок вдвое, в отдельные периоды (например, в августе) рост был троекратным, — сообщили «Фонтанке» в Urent. — Мы сделали ряд проектов, которые помогли нам существенно нарастить долю в Санкт-Петербурге. В первую очередь это партнерство с футбольным клубом «Зенит». Также мы реализовали несколько проектов в Приморском парке на Крестовском острове в области безопасности».

Эти меры связаны с нанесением разметки, велодорожек, уроками безопасного вождения. Оба крупнейших сервиса вкладываются в развитие у пользователей культуры вождения. Например, онлайн-школу вождения Whoosh прошли около 1 млн жителей из 28 городов.

Петербургский феномен

Еще года полтора назад петербургский рынок кикшеринга был новой нишей, открытой для смельчаков, решивших попытать удачу. Но уже сейчас самокаты многих из них исчезли с городской карты. Приложение сервиса ScooBee больше недоступно для загрузки, у Red Wheels не работает сайт, а в приложении нет Петербурга. Белорусский проект Eleven тоже ушел из города. Где-то на окраине можно встретить единичные самокаты Mangoo.

При этом уже не первый год конкуренцию с гигантами выдерживает исконно петербургский сервис Molnia предпринимателя Андрея Синьковского. Созданное им в начале 2021 года ООО «Молния-К» (до этого сервис принадлежал ИП) за год работы принесло 20,8 млн рублей выручки и 1,2 млн рублей чистой прибыли. Очевидно, что это лишь малая часть финансов этого проекта. Исходя из отраслевых мультипликаторов, можно оценить годовую выручку проекта примерно в 100–120 млн рублей.

«Молния» — единственный кикшеринг, зародившийся в Петербурге. Наверное, дело в том, что для пользователей мы свои. Нас воспринимают как такую же неотъемлемую часть города, как разводные мосты и белые ночи, — ответили в Molnia на вопрос «Фонтанки», в чем секрет успешного сопротивления федеральным гигантам. — Даже в условиях высокой конкуренции мы, например, не повышаем тарифы, а стараемся сохранить доступность сервиса и его высокое качество».



Пока сервис работает только в Петербурге, хотя в компании отмечают, что рассматривают несколько вариантов дальнейшего развития. В парке — 3 500 самокатов. В этом году его не расширяли, поскольку с точки зрения игрока рынка город и так перенасыщен самокатами. По расчетам компании, предложение на петербургском рынке превышает спрос на 42 % . «В то время как в Москве на 12,5 млн человек приходится около 40 000 самокатов, в Санкт-Петербурге на 5 млн человек — 30 000 самокатов», — отмечают в Molnia.



Но это не остановило «Яндекс», который запустил свой кикшеринг в городе в начале сезона. На вопрос «Фонтанки» об объеме парка самокатов в компании не ответили. На старте в нем было 5 000 устройств.

Вопрос о финансовых показателях тоже остался без ответа. В отчете «Яндекса» за первую половину 2022 года сервис аренды самокатов наряду с каршерингом и такси включен в единую категорию «райдтех». Ее выручка выросла на 55 % , с 36,6 до 56,5 млрд рублей. Сумма платежей всех пользователей за заказы в райдтех-сервисах за второй квартал выросла на 29 % , со 138,6 до 179 млрд. Пожалуй, это всё, что есть в открытом доступе.

Какая доля приходится на кикшеринг — из отчетности неясно, но, скорее всего, меньше трети. При этом не стоит забывать, что у «Яндекса» изначально была база клиентов, а их самокатами на постоянной основе могут пользоваться в том числе курьеры, по льготному тарифу.

Больше не модная новинка

Наметившийся еще в прошлом году тренд на использование электросамокатов в качестве альтернативного городского транспорта в этом сезоне проявился еще более ярко, рассказали «Фонтанке» участники рынка.



«В Петербурге люди стали чаще выбирать самокат для того, чтобы добираться до конечной точки своего маршрута, — если в прошлом сезоне на один самокат в течение дня приходилось до 2–3 поездок нескольких пользователей, то в этом году количество поездок выросло вдвое. Спрос на поездки растет, в этом году теплая погода в городе способствовала выбору именно самоката для передвижения. Петербуржцы стали чаще использовать самокаты как транспорт последней мили — например, доехать до ближайшей станции метро и обратно. По нашим данным, около ⅔ таких поездок было по такому сценарию», — сообщили в «Яндекс GO».



«Среднее время поездки в этом сезоне снизилось до 15–20 минут, более 65 % поездок — это короткие поездки на расстояние 2–3 км. За счёт увеличения количества транспортных поездок, которые по времени длятся короче, средний чек снизился на 30 % , в то время как показатели по выручке выросли за счет увеличения частотности и количества поездок», — отмечают в Urent. В компании рассчитывают, что в следующем сезоне спрос на электросамокаты продолжит расти, потому что всё больше людей будет пользоваться ими как транспортом, а также за счет развития в спальных районах и пригородах Петербурга.



Когда даже самокаты «умные»

Кроме того, самокаты стремительно «умнеют» за счет внедрения новых компьютерных технологий и анализа big data. Скоро они сами смогут анализировать данные не только о текущей поездке, но и об обстановке вокруг.

«Мы сейчас работаем над созданием собственного модуля компьютерного зрения. Он позволит собирать больше данных и анализировать поездки для обнаружения опасного вождения, научит самокаты определять препятствия и предупреждать о них во время поездки, анализировать тип покрытия, по которому едет самокат (дорога, велодорожка, тротуар), и многое другое. Это будет возможно благодаря нейронным сетям, которые будут обсчитывать информацию прямо на самокате и сигнализировать человеку, что пора бы притормозить или остановиться», — рассказали «Фонтанке» в Whoosh.

Другое направление развития «самокатного разума» — борьба с поездками сразу двух пассажиров. Операторы заявляли о внедрении специального алгоритма, анализирующего стиль вождения, который будет определять такое нарушение. Любителей потеснее прижаться друг к другу обещают штрафовать.

И всё это притом что правовой статус электросамокатов до сих пор не определен в правилах дорожного движения, хотя разговоры об этом ведутся на протяжении последних пяти лет. По сути, сейчас рынок кикшеринга регулирует себя сам с опорой на региональные власти. Соответствующие поправки в ПДД находятся на рассмотрении. Решить проблему с самокатами планируют до конца 2022 года.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

