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    Сервис аренды электросамокатов Whoosh планирует IPO на Московской бирже

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    Кикшеринговый сервис Whoosh планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже до конца 2023 года, сообщает 14 сентября Forbes со ссылкой на свои источники.

    По данным одного из собеседников издания, близкого к конкурентам Whoosh, компания могла выбрать для размещения акций IV квартал 2022 года, поскольку это «лучшее время» с точки зрения сезонности бизнеса по сдаче электросамокатов в аренду. При этом источник в компании, которая инвестирует в кикшеринг, называет в качестве ориентировочного срока конец 2023 года.

    В Whoosh не подтвердили и не опровергли эту информацию, отметив, что «о каких-либо конкретных планах говорить преждевременно». По информации Forbes, размещением Whoosh занимается Сбербанк. В пресс-службе банка на запрос журналистов не ответили.

    Эксперты отмечают, что решение компании выйти на IPO может быть связано с желанием инвесторов выйти из капитала стартапа и успешным размещением облигаций в июне этого года. Фирма выпустила облигации на сумму 3,5 млрд рублей, что на 500 тыс. больше запланированного.

    Источник издания среди инвестбанкиров сообщил, что Whoosh с помощью IPO хочет привлечь около 6 млрд рублей, а сама компания при этом оценивает себя в 24 млрд рублей. По словам аналитиков, это верхняя граница оценки, которой компания может достичь при выручке не менее 6 млрд рублей по итогам 2022 года.

    По данным СПАРК, в 2021 году выручка ООО «Вуш» составила 4,1 млрд рублей, чистая прибыль — 1,8 млрд. Главные инвесторы сервиса — паевой фонд «ВТБ Капитал Инвестиции», доля которого впоследствии перешла паевому фонду «Пре-АйПиО 1», и банк «Открытие». В августе Whoosh зарегистрировал новое юрлицо АО «Вуш холдинг», чтобы объединить под ним все свои юридические структуры, в том числе в Казахстане и Белоруссии.

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