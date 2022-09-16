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    Суд отправил в петербургское СИЗО приезжую, обвиняемую в совращении семиклассницы

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    Жительницу Краснодарского края до ноября отправил в изолятор суд в Петербурге.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 16 сентября, Алану Амелину обвиняют в том, что она совершила «мужеложство или лесбиянство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста».

    Процесс проходил в закрытом режиме.

    «Фонтанка» писала, что дело было возбуждено после того, как стало известно о совместном времяпрепровождении девушки и местной семиклассницы этим летом.

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