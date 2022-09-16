Семиклассницу в Петербурге совратила приезжая с юга России. Возбуждено дело

Полиция Красносельского района задержала 18-летнюю жительницу Краснодарского края, которая приобщила к взрослой жизни петербургскую школьницу.
По версии следствия, девушка пригласила семиклассницу в съемную квартиру на улице Политрука Пасечника, где совершила с ней половое сношение, стало известно «Фонтанке» 16 сентября. Предположительно встречи продолжались с июля по сентябрь 2022 года.
Приезжую задержали в квартире, где все произошло.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мужеложство или лесбиянство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста».