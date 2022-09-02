Ювелирная работа. Посмотрите, как атомную подлодку К-3 грузят на баржу в Выборгском заливе

пресс-служба АНО «Остров фортов»
Атомоход «Ленинский комсомол» К-3 в пятницу устанавливают на погружную баржу «Атлант» в Выборгском заливе. На данный момент идёт всплытие грузового судна, по прогнозу это займёт порядка восьми часов.
Выборг не случайно стал местом установки атомной подводной лодки (АПЛ). Только в этой акватории «Атлант» может уйти на глубину около 18 метров при средних глубинах Финского залива от шести до девяти метров. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба АНО «Остров фортов».
«Работа по заводу лодки на баржу поистине ювелирная. Учитывая положительную плавучесть К-3, АПЛ потребовалось установить на расчётное место с максимальной погрешностью не более 150 мм. Сначала «Атлант» погрузился под воду, затем АПЛ была заведена и позиционирована точно над баржей», — рассказали там.
В операции задействованы около 40 человек — с самого утра работу ведут водолазы и докмейстеры. Завершить погрузку планируется ближе к полуночи.
После установки лодки профессионалы прикрепят специальные швартовые понтоны. Легенда отечественного флота будет готова к транспортировке в порт «Моби Дик» в Кронштадте.
«Фонтанка» писала, что после этого АПЛ поедет по улицам города к музею «Острова фортов». Такой большой корабль раньше никогда не перевозили сухим путём. При перевозке его разделят на две части. Кроме того, для транспортировки судна в Кронштадте демонтируют, а потом вновь восстановят более 70 дорожных конструкций. К-3 можно будет увидеть в музее уже в 2023 году.