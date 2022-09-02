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    Ювелирная работа. Посмотрите, как атомную подлодку К-3 грузят на баржу в Выборгском заливе

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    пресс-служба АНО «Остров фортов»

    Атомоход «Ленинский комсомол» К-3 в пятницу устанавливают на погружную баржу «Атлант» в Выборгском заливе. На данный момент идёт всплытие грузового судна, по прогнозу это займёт порядка восьми часов.

    Выборг не случайно стал местом установки атомной подводной лодки (АПЛ). Только в этой акватории «Атлант» может уйти на глубину около 18 метров при средних глубинах Финского залива от шести до девяти метров. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба АНО «Остров фортов».

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    «Работа по заводу лодки на баржу поистине ювелирная. Учитывая положительную плавучесть К-3, АПЛ потребовалось установить на расчётное место с максимальной погрешностью не более 150 мм. Сначала «Атлант» погрузился под воду, затем АПЛ была заведена и позиционирована точно над баржей», — рассказали там.

    В операции задействованы около 40 человек — с самого утра работу ведут водолазы и докмейстеры. Завершить погрузку планируется ближе к полуночи.

    После установки лодки профессионалы прикрепят специальные швартовые понтоны. Легенда отечественного флота будет готова к транспортировке в порт «Моби Дик» в Кронштадте.

    «Фонтанка» писала, что после этого АПЛ поедет по улицам города к музею «Острова фортов». Такой большой корабль раньше никогда не перевозили сухим путём. При перевозке его разделят на две части. Кроме того, для транспортировки судна в Кронштадте демонтируют, а потом вновь восстановят более 70 дорожных конструкций. К-3 можно будет увидеть в музее уже в 2023 году.

    Подлодка K-3 «Ленинский комсомол» — это первая советская подлодка, её доставили из Мурманской области с судоремонтного завода «Нерпа». В Кронштадте она станет экспонатом будущего Музея военно-морской славы на «Острове фортов». Там она получит начало «второй жизни».

    К-3 прошла боевую службу в Атлантическом океане, впервые в истории советского морского флота совершила длительный поход подо льдами Северного Ледовитого океана. В 1967 году на подлодке случилась первая крупная авария на советском атомном подводном флоте: когда она находилась в Норвежском море, произошел пожар, была угрозы взрыва ядерного реактора, в борьбе за живучесть погибли 39 человек.

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