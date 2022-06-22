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    Атомная подлодка К-3 начала свой путь на сушу. Давайте смотреть, что получится

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    2 комментария

    Атомоход К-3 «Ленинский комсомол» вышел из дока имени Митрофанова на Кронштадтском морском заводе и встал на временную стоянку у Зимней пристани. Подлодка будет стоять у пристани примерно до конца первой декады июля, а затем пойдет с буксиром к Выборгу, где её будет ждать баржа «Атлант».

    В Выборге К-3 «Ленинский комсомол» разделят на две части и к августу вернут на барже в Кронштадт, в порт «Моби Дик». Оттуда подлодка поедет по улицам города к музею «Острова фортов», где ей отведена роль флагманского экспоната. Для посещения К-3 планируют открыть в 2023 году.

    К-3 — первая советская и третья в мире атомная подводная лодка. Первые две — американские «Наутилус» и «Сивулф». С этой лодки началось создание отечественного ракетно-ядерного океанского подводного флота. Считается, что он стал гарантом предотвращения третьей мировой войны. К-3 приняли в состав флота 17 декабря 1958 года. Она прослужила 30 лет и могла отправиться в «утиль», но общественность спасла К-3 от этой участи. Подлинный реакторный отсек лодки выпилили и утилизировали из соображений радиационной безопасности.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (1)

    Денеб
    Новая игрушка для шойговской Ксюшки....
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