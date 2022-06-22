Атомная подлодка К-3 начала свой путь на сушу. Давайте смотреть, что получится

Атомоход К-3 «Ленинский комсомол» вышел из дока имени Митрофанова на Кронштадтском морском заводе и встал на временную стоянку у Зимней пристани. Подлодка будет стоять у пристани примерно до конца первой декады июля, а затем пойдет с буксиром к Выборгу, где её будет ждать баржа «Атлант».



В Выборге К-3 «Ленинский комсомол» разделят на две части и к августу вернут на барже в Кронштадт, в порт «Моби Дик». Оттуда подлодка поедет по улицам города к музею «Острова фортов», где ей отведена роль флагманского экспоната. Для посещения К-3 планируют открыть в 2023 году.