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    Такого вы ещё не видели. Редкие кадры — как атомную подлодку готовят к перевозке по суше

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    3 комментария

    Атомную подлодку К-3 «Ленинский комсомол» (советский проект 627 «Кит») на этом видео погружают под воду. Док Кронштадтского морского завода полностью затопят к вечеру 21 июня. Затем легенду отечественного ВМФ — первую советскую атомную подлодку — отбуксируют в Выборг по морю, а обратно она вернется «пешком».

    К-3 привезли в Петербург из Мурманска в сентябре 2021 года, чтобы сделать флагманом будущего Музея военно-морской славы в кронштадтском «Острове фортов».

    С сентября специалисты приводили 108-метровый экспонат в порядок.

    — Проводили дефектовку, выявляя части, которые из-за коррозии невозможно было восстановить, проводили расчистку деталей. Состояние лёгкого и прочного корпусов тоже проверялось: выяснилось, что 80% лёгкого корпуса коррозировало очень сильно, поэтому его сняли и изготовили новый лёгкий корпус для лодки. Его, в свою очередь, покрасили, приварили к лодке опорные основания, на которых она потом будет стоять в музее. Много времени ушло на отдраивание некоторых отсеков, которые невозможно было открыть из-за разницы давления: сначала давление внутри стравливалось, проверялось содержание воздуха внутри отсеков — оно могло быть опасным, — рассказали в музее «Остров фортов».

    Сейчас подлодку готовят к буксировке на Выборгский судоремонтный завод. К вечеру 21 июня док имени Митрофанова на Кронштадтском морском заводе полностью заполнится водой, а в следующие два дня будут проводить испытания, в том числе опыт кренования. К 30 июня мастера закончат подготовку понтонов и установят на них К-3 для дальнейшей транспортировки. В начале июля К-3 доберется до Выборга, где ее будет ждать баржа «Атлант» — единственная в России, способная перевезти корабль такого размера. Там К-3 разделят на две части и повезут обратно в Кронштадт, в порт «Моби Дик».

    — В августе К-3 предстоит сухопутная перевозка на расстояние 4,5 км через улицы Кронштадта от порта «Моби Дик», к зданию музея. Это будет мероприятие, достойное Книги рекордов Гиннесса, — рассказали в музее «Остров фортов».

    Такой огромный корабль никогда раньше не перевозили сухим путем. Для маневренности при перевозке его и разделят на две части. Чтобы перевезти К-3, в Кронштадте демонтируют, а затем снова восстановят более 70 дорожных конструкций — знаков, мачт, освещения, светофоров, две эстакады теплосети и более 800 метров бордюров. Эта схема перевозки и морем, и сушей — самая безопасная для экологии Финского залива, самая оптимальная по срокам и затратам.

    Планируется, что посмотреть на К-3 в музее можно будет уже летом 2023 года.

    К-3 «Ленинский комсомол» — это первая советская атомная подводная лодка. Она прошла боевую службу в Атлантическом океане, впервые в истории советского морского флота совершила длительный поход подо льдами Северного Ледовитого океана. В 1967 году во время боевого дежурства в Норвежском море на ней произошел пожар, который унес жизни 39 человек. Подлодка прослужила до самого конца советской истории и была списана в 1991 году.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (3)

    Инкогнито2021
    А пенсионеры просрочку едят из баков!!! А у этих одно псевдовеличие на уме
    V78
    “Подлодка прослужила до самого конца советской империи”. Ну уж тогда точно была не империя))
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