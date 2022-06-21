Такого вы ещё не видели. Редкие кадры — как атомную подлодку готовят к перевозке по суше

Атомную подлодку К-3 «Ленинский комсомол» (советский проект 627 «Кит») на этом видео погружают под воду. Док Кронштадтского морского завода полностью затопят к вечеру 21 июня. Затем легенду отечественного ВМФ — первую советскую атомную подлодку — отбуксируют в Выборг по морю, а обратно она вернется «пешком».



К-3 привезли в Петербург из Мурманска в сентябре 2021 года, чтобы сделать флагманом будущего Музея военно-морской славы в кронштадтском «Острове фортов». С сентября специалисты приводили 108-метровый экспонат в порядок.

— Проводили дефектовку, выявляя части, которые из-за коррозии невозможно было восстановить, проводили расчистку деталей. Состояние лёгкого и прочного корпусов тоже проверялось: выяснилось, что 80% лёгкого корпуса коррозировало очень сильно, поэтому его сняли и изготовили новый лёгкий корпус для лодки. Его, в свою очередь, покрасили, приварили к лодке опорные основания, на которых она потом будет стоять в музее. Много времени ушло на отдраивание некоторых отсеков, которые невозможно было открыть из-за разницы давления: сначала давление внутри стравливалось, проверялось содержание воздуха внутри отсеков — оно могло быть опасным, — рассказали в музее «Остров фортов».

Сейчас подлодку готовят к буксировке на Выборгский судоремонтный завод. К вечеру 21 июня док имени Митрофанова на Кронштадтском морском заводе полностью заполнится водой, а в следующие два дня будут проводить испытания, в том числе опыт кренования. К 30 июня мастера закончат подготовку понтонов и установят на них К-3 для дальнейшей транспортировки. В начале июля К-3 доберется до Выборга, где ее будет ждать баржа «Атлант» — единственная в России, способная перевезти корабль такого размера. Там К-3 разделят на две части и повезут обратно в Кронштадт, в порт «Моби Дик».

— В августе К-3 предстоит сухопутная перевозка на расстояние 4,5 км через улицы Кронштадта от порта «Моби Дик», к зданию музея. Это будет мероприятие, достойное Книги рекордов Гиннесса, — рассказали в музее «Остров фортов». Такой огромный корабль никогда раньше не перевозили сухим путем. Для маневренности при перевозке его и разделят на две части. Чтобы перевезти К-3, в Кронштадте демонтируют, а затем снова восстановят более 70 дорожных конструкций — знаков, мачт, освещения, светофоров, две эстакады теплосети и более 800 метров бордюров. Эта схема перевозки и морем, и сушей — самая безопасная для экологии Финского залива, самая оптимальная по срокам и затратам.