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    COVID-19

    Мурашко спрогнозировал осенний рост заболеваемости COVID-19

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    В России прогнозируется осенний подъем заболеваемости коронавирусом, нужно усилить личные меры профилактики. Об этом 2 сентября заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

    «Мы прогнозируем возможный подъем роста заболеваемости, и для этого, конечно же, необходимо просто усилить личные меры безопасности», — сообщил он журналистам 2 сентября (цитата по РИА Новости).

    По его словам, на протяжении последних лет фиксируется подъем заболеваемости с начала учебного года, когда дети идут в школу, а люди возвращаются из отпусков. Мурашко советует родителям осматривать ребёнка перед тем, как отправлять в школу, а в учебных заведениях нужно организовать утренние фильтры, чтобы не допускать распространения инфекции и защищать детей.

    Ранее глава комздрава Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что город прошёл пик новой волны коронавируса, но ситуация может измениться и после 1 сентября возможен рост заболеваемости.

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