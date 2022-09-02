Мурашко спрогнозировал осенний рост заболеваемости COVID-19

В России прогнозируется осенний подъем заболеваемости коронавирусом, нужно усилить личные меры профилактики. Об этом 2 сентября заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«Мы прогнозируем возможный подъем роста заболеваемости, и для этого, конечно же, необходимо просто усилить личные меры безопасности», — сообщил он журналистам 2 сентября (цитата по РИА Новости).
По его словам, на протяжении последних лет фиксируется подъем заболеваемости с начала учебного года, когда дети идут в школу, а люди возвращаются из отпусков. Мурашко советует родителям осматривать ребёнка перед тем, как отправлять в школу, а в учебных заведениях нужно организовать утренние фильтры, чтобы не допускать распространения инфекции и защищать детей.
Ранее глава комздрава Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что город прошёл пик новой волны коронавируса, но ситуация может измениться и после 1 сентября возможен рост заболеваемости.