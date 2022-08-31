Петербург прошёл пик коронавируса, но после 1 сентября все может измениться

Петербург прошёл пик новой волны коронавируса, но ситуация может измениться, заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.



Как рассказал Лисовец 31 августа во время прямого эфира, в Петербурге болеют коронавирусом около 30 тысяч человек, а вместе с ОРВИ, пневмониями и подозрениями на COVID-19 все 53 тысячи.



«Эти цифры несравнимы с тем, что мы фиксировали в конце января–феврале, когда их число превышало 200 тысяч. Но, как бы то ни было, сумма существенная, и оказывает нагрузку прежде всего на амбулаторное звено», — отметил глава Комздрава.

