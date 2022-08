Музыка августа: троллинг от Muse, стабильный «Пикник», «Ничего святого» у Хмырова и другие

Фото: Скриншот клипа Muse/Will Of The People/youtube.com

В августовском обзоре музыкальных новинок — альбом Muse, который прикидывается сборником лучшего, бодрая пластинка Panic! At the Disco, слегка выхолощенный дэнс-панк Hot Chip, интеллектуальный металл от американской группы со смелым по нынешним временам названием Russian Circles, традиционный русский рок от «Пикника», веселый рэп в исполнении восходящей звезды Хмырова и исследование культурного года молодой исполнительницей Вассой Железновой.

Muse. Will Of The People



Этот альбом — результат взаимного троллинга лейбла Warner Music и музыкантов группы Muse. Лейбл предложил артистам издать сборник лучшего, а когда поступает такое предложение, это, скорее всего, означает, что от группы уже не ждут никаких новых откровений. В ответ на это предложение Мэттью Беллами сказал, что с удовольствием издаст такой The Best, только весь он будет состоять из новых песен.