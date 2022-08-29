Музыка августа: троллинг от Muse, стабильный «Пикник», «Ничего святого» у Хмырова и другие

Фото: Скриншот клипа Muse/Will Of The People/youtube.com Поделиться Поделиться





В августовском обзоре музыкальных новинок — альбом Muse, который прикидывается сборником лучшего, бодрая пластинка Panic! At the Disco, слегка выхолощенный дэнс-панк Hot Chip, интеллектуальный металл от американской группы со смелым по нынешним временам названием Russian Circles, традиционный русский рок от «Пикника», веселый рэп в исполнении восходящей звезды Хмырова и исследование культурного года молодой исполнительницей Вассой Железновой.



Muse. Will Of The People

Этот альбом — результат взаимного троллинга лейбла Warner Music и музыкантов группы Muse. Лейбл предложил артистам издать сборник лучшего, а когда поступает такое предложение, это, скорее всего, означает, что от группы уже не ждут никаких новых откровений. В ответ на это предложение Мэттью Беллами сказал, что с удовольствием издаст такой The Best, только весь он будет состоять из новых песен.



В результате появился альбом, который сложно назвать безупречным. От сборника хитов он взял, пожалуй, худшее его свойство — отсутствие цельности и стилевое разнотравье. Чего на этой пластинке нет, так это безусловных хитов. В целом слушать альбом довольно интересно, а несколько раз наклевывается даже что-то похожее на откровение. Да и уникальный голос просто так не пропьешь. Но в итоге получается далеко не так убедительно, как мы привыкли в случае с Muse. Того же, кто с этого альбома начнет свое знакомство с британцами, стоит предупредить, что он вообще не поймет, чего же такого особенного в этой группе и за что ее любят миллионы.

Беллами много раз признавался в своей любви к Radiohead и The Queen. И на прежних альбомах ориентировался прежде всего на первых, за что, кстати, не раз был нещадно бит музыкальными критиками. На новой пластинке с Radiohead покончено, торчат квиновские уши, и в данном случае это скорее упрек, нежели комплимент.



Panic! At The Disco. Viva Las Vengeance Внезапно удовольствие от прослушивания альбома накрыло там, где это вообще не ожидалось. Panic! всегда проходили по разряду группы-непонятки, слегка заблудившейся между поп-музыкой, роком и чем-то маловразумительным. Даже театральные эффекты и помпа, с которой обставлялись их релизы, не производили никакого положительного эффекта.



Да и сам коллектив постепенно скатывался в небытие. У него становилось меньше и фанатов, и самих участников. В итоге к предыдущему альбому в составе группы остался только один человек, и он даже не являлся основателем Panic! At The Disco, а прибился к ним позже.



И вот совершенно неожиданно этот одиночка по имени Ури собрал новый состав и на кураже записал полную коробку отличных мелодичных и по-хорошему наглых песен — иногда бодрых, иногда чувственных, но объединенных правильным музыкальным гедонизмом. Получился такой глэм-рок, почти соскальзывающий в поп-панк и отсылающий ко многим американским идолам сразу — от Элвиса до Брюса Спрингстина. Каждая песня — отдельный боевик. И к контенту последнего альбома именно слово «боевик» подходит как нельзя лучше.

Если вы подустали от вычурности и саунд-переподвыподвертов, бойкие, яркие, запоминающиеся мелодии этого альбома возродят в вас как минимум тягу к музыкальной жизни.





Hot Chip. Freakout/Release

Не сказать за весь мир, но в России в момент своего появления на горизонте Hot Chip котировались очень высоко и были предметом обожания всех музыкальных модников. Соединив модное электронное звучание, ритмику старого фанка и диско и яркие вокальные партии, они, казалось, научились делать идеальную музыку. В их песнях звучало вечное лето, а именно вечного лета и хотелось тогдашним беззаботным круглосуточным тусовщикам.

Однако музыкальная мода — девушка переменчивая, и в очень скором времени творчество коллектива потерялось среди большого количества свежих и актуальных имен. Как это бывает с ранней любовью, в каждом новом релизе артиста мы все еще ждем новых откровений и удивлений. Ждали на этот раз, поэтому зацепились на знакомое имя в музыкальных новостях и бросились слушать альбом. Чудо, к сожалению, не произошло. На альбоме нет ни одного хита, который хотя бы на полкорпуса догнал шедевры прошлых лет.

Но даже в их отсутствие радость от прослушивания нового материала все-таки есть. Альбом сделан добротно, звучит свежо, и в нем активно использованы все достижения музыкальной дизайнерской мысли последних лет. Это действительно дизайнерская музыка, подобное словосочетание лучше всего описывает ее стиль. И в общем в дизайне нет ничего плохого. Он и нужен нам не для откровений и ментальных прорывов, а просто для того, чтобы делать окружающую нас среду чуточку лучше и немного нарядней.



Russian Circles. Gnosis

Только за то, что группа не стала запариваться и как-то адаптировать свое название в угоду сегодняшнему контексту, ее можно уважать. Однако на самом деле название этого пост-металл-коллектива происходит от известного хоккейного термина. С самого своего появления коллектив уверенно занял не самую многолюдную нишу интеллектуального инструментального метала. Или, если посмотреть под другим углом, утяжеленного пост-рока. Хмурые, математически выверенные композиции тяжелой поступью проходят по нашим органам слуха и методично препарируют наши чувства. Трудно понять, каким образом это работает, но строгий, холодный и отстраненный материал Russian Circles работает прежде всего с эмоциями, захватывает их в тягучий транс восприятия, хотя вроде действует не через сердце, а через разум. Альбом называется «Гнозис», и при прослушивании композиций ты буквально на физическом уровне ощущаешь, как со скрипом и скрежетом мужчины трудятся над тем, чтобы докопаться до истины, как кипит работа по познанию высшего смысла.





«Пикник». «Веселый и злой»

Группа «Пикник» выпустила очередной альбом, который никак не удивил. Но есть такое ощущение, что именно в этом постоянстве и в умении «не удивлять» и заложен секрет популярности группы у широкой аудитории. «Пикник» словно пишет очередной том антологии, чтобы поклонники могли поставить его на свои виртуальные полки, и этот том не должен выбиваться ни по цвету, ни по толщине, ни по обложке, ни по содержанию, спрятанному под этой обложкой.

В этом упорном следовании взятому когда-то давно курсу есть метафизический и экзистенциальный подвиг. В нем также заключается искусство находить и вести за собой, не отпуская своего верного слушателя. В свое время Эдмунд Шклярский придумал и освоил в русском роке территорию магического реализма. Сделал это настолько ярко и хорошо, что все ожидали появления огромного количества неофитов. Но неофиты не появлялись, и «Пикник» осознали, что территория принадлежит по праву им — и только им. И будучи заботливыми хозяевами, с фантазией и собственным чувством прекрасного принялись осваивать и облагораживать свои владения. Упрекать их за это бессмысленно, их просто надо любить или обходить их земли стороной.

В этом контексте альбом получился ровно таким, каким он и должен быть у «Пикника», — со своими особенными мелодиями, ни на что не похожими текстами, аналоговыми, немного старомодными аранжировками. Впрочем, старомодность аранжировок — это своего рода охранная грамота «Пикника». Из каждой их песни, применив достижения современного звукового продюсирования, можно сделать широкие народные хиты. Но Шклярский не хочет на своей земле никого лишнего.





Хмыров. «Ничего святого. ЕР»



Представленный выше альбом «Пикника» называется «Веселый и злой», хотя ему скорее подошло бы название «Грустный и добрый», а вот как раз весёлым и злым хочется охарактеризовать новый EP Хмырова, петербургского артиста, которого, как это часто бывает, по-настоящему разглядел московский лейбл «Снегири». Глава лейбла Олег Нестеров, кстати, сейчас активно рекламирует всем Хмырова, и есть за что. Артист делает хип-хоп, который не ориентируется на модный звук, избегает галюциногенных мерцающих битов, наоборот, звучит предельно конкретно, четко и по существу. Вдохновение Хмыров, скорее, черпает в гитарном роке, фанке и соуле, соединяя их в бодрую ритмическую основу. И на этом фундаменте читает и поет очень приличные тексты, благодаря которым мы снова можем вспомнить, что в мире хип-хопа есть место и поэзии, и чувству, и образности.



В чем-то Хмыров похож на знаменитого Beck, в чем-то следует традиции Нойза МС, правда, исключая его социальную ориентированность. А еще Хмыров пристально смотрит в сторону фанка и соула, а значит, от него можно ждать развития в самую неожиданную, но определенно кайфовую сторону.





Васса Железнова. «Культурный код»



Еще одна молодая артистка, которая определенно даст еще всем прикурить, и сделает это в самом ближайшем будущем, — это автор и исполнительница с литературным именем Васса Железнова. Ее дебютный альбом называется «Культурный код», и код, который на нем исследуется, конечно же, русский. В каждой песне альбома присутствует то, что в релизе артистки с юмором названо «пасхальным яйцом» — отсылка к русскому народному сюжету или мотиву. Однако, по всем правилам культурного пинг-понга, подобная отсылка — это каждый раз вызов и приглашение к музыкальной рефлексии. Некоторые песни начинаются в лучших традициях world-music, позволяют вспомнить Инну Желанную, Zventa Sventana или hodila izba, но затем, как правило, в самый неожиданный момент выстреливает тугая пружина современной музыкальной фактуры. В дело вмешиваются упругий роковый бас, ревущие гитары, уверенные ударные, и народная запевка превращается в актуальное и многослойное произведение. Если пробовать подбирать музыкальные аналогии среди иностранных артистов, то, что делает Васса, больше всего напоминает творчество удивительного дуэта Ibeyi. Кстати, если не знаете, обязательно поищите его в сети, получите массу удовольствия. Васса Железнова в лучших традициях современной world- и fusion-музыки умеет работать с наследием, где-то бережно его восстанавливать и использовать для культурного диалога, а где-то пересочинять по-своему, добиваясь при этом ощущения полной аутентичности материала.



Если вы хотите инди-музыки, появившейся не из ниоткуда, а держащейся корней, «Культурный код» станет вашей любимой пластинкой. По крайней мере до тех пор, пока она не выпустит новый альбом.



Денис Рубин, специально для «Фонтанка.ру»