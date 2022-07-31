Музыка июля: музыкальная пьеса Найка Борзова, повзрослевшие «Кис-Кис», посмертный альбом Петра Мамонова и другое

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В июльском обзоре новых альбомов от музыкального продюсера Дениса Рубина — пластинка Beyonce, вышедшая после шестилетнего перерыва, альбом Jack White, возвращение The Kooks, крепкий релиз постпанк-бригады Interpol, взрыв энергии от шведов Viagra Boys, второй альбом московского арт-проекта hodila izba и не только.

Beyoncé. Renaissance

Предыдущий альбом Lemonade одной из самых популярных певиц в мире Beyoncé, вышедший в далеком 2016 году, был настоящей сияющей вершиной, на которой нашлось место и традиционному для артистки r’n’b, и проникновенному соулу, и разрывному року вперемешку с блюзом. Тот релиз обошёл на корпус всех лидеров индустрии во всех жанрах и форматах. Поэтому долгое молчание после казалось вполне закономерным. Сложно выдать что-то подобное по силе и убедительности, не взяв солидную паузу.



В общем, фанаты терпеливо ждали нового альбома и предвосхищали нечто равное по значению. Однако вынуждены были разочароваться. Новая пластинка, над которой трудилась серьёзная команда хип-хоп-продюсеров, получилась совсем другой по настроению и драйву. Здесь Beyoncé уже не бросает из жанра в жанра, а эклектика уступила место музыкальной цельности и единообразию.

Новый альбом — про танцы и про тело, а не про чувства и мысль. И если вы в силу инерции будете ждать от него чего-то иного и не примете новые правила игры, он вас разочарует. Здесь индивидуальность артистки и ее голоса растворились в общем звуковом дизайне. Но, похоже, в этом и заключается суть данной работы. Beyoncé и ее команда сговорились сочинить и исполнить лучшую танцевальную музыку нового времени, и именно это получилось у них грандиозно. Те, кто готов к такому повороту, с радостью отправятся танцевать, прочим остается переслушивать Lemonade шестилетней выдержки.

Автор: youtube.com

Jack White. Entering Heaven Alive

В этом году, словно компенсируя вынужденный пандемийный застой, Джек решил не делать пауз и выпустил два полноценных альбома практически подряд, с перерывом в три месяца. И если февральский релиз был для него традиционно блюз-роковым, то на июльском он решил отпустить себя и, не задумываясь об оправдании фанатских ожиданий, оторваться по полной и поупражняться в тех жанрах, в которых раньше замечен не был. В конце концов, план по тяжелым и забористым рок-хитам на этот год Джек уже выполнил.



Новая пластинка — сборник расплывчатой и задумчивой акустики, баллад и блюзовых пьес с необязательными структурами. Альбом получился очень личным и не очень интересным. Как водится в работах подобного рода, самое большое удовольствие получил от нее сам музыкант, а фанаты послушают, скорее, из чувства уважения к кумиру. Они узнают что-то новое о его богатом внутреннем мире и его guilty pleasure, но вряд ли поставят пластинку на полку под названием «мои любимые песни».



Автор: youtube.com

Interpol. The Other Side of Make-Believe



Звучит парадоксально, но ансамблю Interpol не пошло на пользу то обстоятельство, что он был одним из первопроходцев знаменитого британского постпанк-revival. В начале нулевых волна ансамблей, возрождающих гитарную музыку прошлых лет, захлестнула весь мир и вынесла на берег огромное количество крутейших коллективов, одновременно с этим вновь возродив интерес к гитарному постпанку у огромной аудитории. Новые кумиры тех лет активно разбирали образцы для подражания. Кого-то называли новыми Led Zeppelin, кого-то новыми Deep Purple или Stone Roses. Interpol были первыми, кто взял за ориентир Joy Division, и на первом альбоме сделали это настолько убедительно, что среди сотен групп той гитарной волны они держали уверенное лидерство и точно входили в десятку самых важных.

И нельзя сказать, что в дальнейшем они как-то сдали или сбавили обороты. Просто вслед за ними на горизонте появилось еще несколько не менее мощных последователей мрачной и монотонной эстетики постпанка — от Editors до Franz Ferdinand. И они сместили фокус внимания на себя. Interpol продолжал методично, с интервалом в три-четыре года издавать новые альбомы и ездить в концертные туры, обзавёлся ядром преданных фанатов, но оставил амбиции снова совершить экзистенциальный прорыв. Новая пластинка следует в этой достойной, хоть и не самой воодушевляющей, парадигме. Это сильная, разнообразная, но ни разу не прорывная работа. Это все тот же старый и добрый Interpol, немного уставший в силу возраста, много повидавший и поэтому сырую энергию юности заменивший, где это возможно, рассудительностью и мудростью. Если вы хотите провести час времени с достоинством и пользой для чувства и ума, данная пластинка станет для вас идеальным выбором.



Автор: youtube.com

The Kooks. 10 Tracks to Echo in the Dark

The Kooks как раз из тех ансамблей, которые составляли вторую волну описанного выше «гитарного возрождения». Обаятельные юные мелодисты с необходимым напором и должной степенью свободы, которые позволили им играючи войти в пантеон новых рок-кумиров. Но еще эти юные мелодисты умели просчитывать успех. Они уже действовали не по наитию, а тщательно изучали победы первопроходцев и дозированно вымеряли необходимые составляющие для коммерческого результата. Эта «просчитанность», ощущаемая скорее на подсознательном уровне, не позволяла аудитории отдаться своим новым кумирам «на все сто». И какие бы классные песни The Kooks ни сочиняли (а среди этих песен были безоговорочные хиты), они никогда не смогли бы стать иконами для своих слушателей. В общем, The Kooks так и остались группой, сочиняющей отличные песни, которые вряд ли станут великими. С другой стороны, невозможно слушать только великое, гораздо чаще мы хотим «просто хорошего». Новый альбом в этом смысле оправдывает ожидания — короткий релиз, состоящий всего из десяти песен и сделанный музыкантами так, как будто это просто старая добрая магнитофонная кассета, на которую записана подборка фоновых треков для прочтения дешевых фантастических романов. Эти романы музыканты пачками потребляли во время пандемии, и их нереальная атмосфера вдохновляла их во время сочинения и записи альбома.

В итоге, как и обычно у The Kooks, альбом получился милый, но необязательный. Что, впрочем, не мешает его рекомендовать.



Автор: youtube.com

Viagra Boys. Cave World Это, конечно, звучит странно и даже смешно, но современной музыке стоило пройти через множество этапов, освоить и переварить массу разной степени хитроумности и сложности стилей, чтобы в итоге прийти к тому, что самая продвинутое на данный момент — это панк-рок. Панк как подход и философия. Панк как стиль, который органично впитывает в себя и присваивает себе любые смежные форматы. Панк как общее ощущение веселого и фатального ужаса перед действительностью и инструмент противопоставления личности и социума.

Все это условно-философское введение было необходимо лишь для того, чтобы сообщить, что у главной музыкальной надежды последних нескольких лет, неистового арт-панк-ансамбля Viagra Boys из Швеции вышел новый альбом. И этот альбом, как и предыдущие работы коллектива, настоящий шедевр. Громкое, четкое, наглое и хриплое высказывание, в котором панковский дух и нарочитый примитивизм нативно сочетается с изысканным музыкальным мышлением. Здесь панк встречается с джазом, и уже не представить, как они раньше существовали друг без друга. Альбом, который зовет на интеллектуальные баррикады и гопников, и студентов-очкариков. Альбом, под который хорошо громить устои, а еще лучше — ментальные барьеры в собственном мозгу. А если воевать ни с кем не хочется, то новые песни «Парней под виагрой» как минимум просто стоит послушать.



Автор: youtube.com

«Кис-Кис». «Как перестать беспокоиться и начать жить»

Главная новость альбома — девушки повзрослели. Это слышно по более серьёзному и продуманному звучанию альбома, по более выверенным текстам и, за что им отдельное спасибо, по названию пластинки. Конечно, «Кис-Кис» все еще правильнее слушать живьем. Им все еще не удается передать в записи того бешеного драйва и обезоруживающей наглости живых выступлений, которые берут в оборот любую, даже не подготовленную к творчеству барышень аудиторию. Но звучат новые записанные треки все равно колоссально. В них ощущается серьезная и продуманная работа всей продюсерской команды. Это все тот же фирменный поп-панк, который стартует без предупреждения и несется во весь опор, не останавливаясь ни на секунду. Повышенная плотность звука и напористые тексты, которые не требуют возражения. Все настолько лихо и плотно собрано, что в какой-то момент достигается эффект, обратный ожидаемому — все песни, какие бы отдельные истории в них не рассказывались, в итоге сливаются в одну, неделимую и нерасчленимую.

Хотя, в этом нет ничего плохого. В конце концов, «Кис-Кис» — это не совсем и не только про смысл. А еще и про нерв и злость, радость и страх, беззащитность и наглость — и про все это одновременно.



Автор: youtube.com

hodila izba. «Обряды»

Это эстетский и даже богемный артистический проект. Он появился, с одной стороны, стихийно, благодаря случайному фестивальному джему, а с другой стороны, как результат продюсерского и режиссерского замысла.

Молодые певицы-выпускницы Гнесинки однажды имели неосторожность поимпровизировать на одной сцене с джазовыми музыкантами, а результат этой импровизации оценил и довел до состояния художественного концепта московский режиссер Андроик Хачиян. В итоге сложился проект, для которого сразу как бы была сочинена «первая пьеса». В нем, по театральным обычаям, был продуман не только звуковой ландшафт, но и визуальный ряд, и амплуа участников. Поэтому первые песни проекта появлялись на свет вместе с яркими и оригинальным визуализациями. В числе своих учителей hodila izba указывают, в частности, украинцев Dakha Brakha, и понятно почему: по сути, коллектив работает в той же эстетике — сочетании аутентичной национальной этники с актуальным звучанием джаза и электроники. Такое соединение для профана кажется очевидно выигрышным и просто реализуемым. Однако ощущение это обманчиво — сделать такой проект по-настоящему интересным, добиться современного грува и сохранить бережное отношение к традиции — чрезвычайно трудно и удается очень немногим.

hodila izba c этим справились. Более того, второй альбом получился более интересным по звуку, более разнообразным и запоминающимся. Кроме того, он тщательно продуман и реализован не только музыкально, но и концептуально. Каждый его трек — это авторское осмысление обрядовых песен, то есть тех, что традиционно исполнялись в моменты «перехода»: от жизни к смерти, от девичества к замужеству, от домашнего очага на военную службу. И если знать эту «подложку» альбома, то прослушивание его становится еще более увлекательным и эмоциональным путешествием. Тоже своего рода переходом. Музыкальной инициацией и причащением.



Автор: youtube.com

Найк Борзов. «Потерянный среди звезд (Акт I)»

Борзов выпустил новый альбом в непривычном формате «музыкальной пьесы» — сочинения, все песни которого объединены единым сюжетом и общими персонажами. В названии заявлено, что это только первый акт произведения, второй выйдет осенью этого года.

Честно говоря, подобное программное намерение не особо добавило какого-то дополнительного значения новым песням. Их спокойно можно слушать по отдельности, они от этого ничего не теряют. Но сами по себе песни альбома лишь отдаленно похожи на то, что привычно сочиняет Найк Борзов. В новой работе ощущается попытка нащупать новый музыкальный язык. Такая же серьезная работа проведена и в отношении текстов.

Странным образом, при том, что тексты отошли от традиционных поп-канонов, где-то даже стали «академичными», в них впервые появилась ненормативная лексика. Сам Борзов объяснил это тем, что других слов для передачи своих мыслей он сейчас подобрать не смог. Единая концепция пластинки скрывается разве лишь в том, что на ней сложно отыскать безусловный хит. Все песни здесь ровные, словно намеренно удерживаемые автором от попыток стать хитом. Отдельное спасибо Борзову за то, что он привлек к работе над пластинкой приглашенных музыкантов. Во-первых, это один из самых ярких молодых артистов Антон Макаров, и нежно любимые девушки из дуэта «БАББА». Они звучат неприлично ярко и круто на общем усредненном фоне этого аудиоспектакля.

Автор: youtube.com

Петр Мамонов и Совершенно Новые Звуки Му. «Незнайка»

Альбом «Незнайка» вышел в годовщину смерти Петра Николаевича, и этот факт работает сам по себе. Материал пластинки готовился Мамоновым несколько последних лет, с новой командой музыкантов, в ходе живых выступлений на разных площадках страны. И он совсем не похож на посмертный сборник памяти артиста. Напротив, это чрезвычайно цельная и продуманная работа, состоящая из совершенно разных по стилю и содержанию песен, которые при этом монолитно вклеены в общий замысел. Из этого альбома, как из совершенного здания, невозможно исключить ни одного элемента.

Удивительно, что на фоне огромного количества новой музыки, при полной свободе творческого самовыражения и растущем мастерстве новых музыкантов и продюсеров, самое сильное, необычное и по-настоящему авангардное произведение создается старым человеком, ветераном рока, на самом деле, давно отошедшем от текущей повестки.

Здесь удивительно все — и безупречная до примитивности музыкальная ткань, и игра смыслов и образов, в которых персонаж советской сказки «Незнайка», вдруг превращается в альтер эго и духовного двойника глубоко верующего человека, и отдельные строчки песен, которые сразу становятся афоризмами.

Появление этого альбома вызывает странное ощущение, словно Петр Николаевич остается вместе с нами, словно бы никуда от нас не делся и продолжает лукаво нас поучать, только теперь не лично, а опосредованно. И вообще, он все заранее продумал и рассчитал и давно уже заготовил на момент своего ухода много музыки и слов, которые теперь регулярно будут появляться на свет по заранее составленному им плану.

Вряд ли это так, но очень бы этого хотелось.

Автор: youtube.com

Денис Рубин, специально для «Фонтанки.ру»