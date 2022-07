Музыка июля: музыкальная пьеса Найка Борзова, повзрослевшие «Кис-Кис», посмертный альбом Петра Мамонова и другое

Interpol. The Other Side of Make-Believe

The Kooks. 10 Tracks to Echo in the Dark



The Kooks как раз из тех ансамблей, которые составляли вторую волну описанного выше «гитарного возрождения». Обаятельные юные мелодисты с необходимым напором и должной степенью свободы, которые позволили им играючи войти в пантеон новых рок-кумиров. Но еще эти юные мелодисты умели просчитывать успех. Они уже действовали не по наитию, а тщательно изучали победы первопроходцев и дозированно вымеряли необходимые составляющие для коммерческого результата.

Эта «просчитанность», ощущаемая скорее на подсознательном уровне, не позволяла аудитории отдаться своим новым кумирам «на все сто». И какие бы классные песни The Kooks ни сочиняли (а среди этих песен были безоговорочные хиты), они никогда не смогли бы стать иконами для своих слушателей.

В общем, The Kooks так и остались группой, сочиняющей отличные песни, которые вряд ли станут великими. С другой стороны, невозможно слушать только великое, гораздо чаще мы хотим «просто хорошего». Новый альбом в этом смысле оправдывает ожидания — короткий релиз, состоящий всего из десяти песен и сделанный музыкантами так, как будто это просто старая добрая магнитофонная кассета, на которую записана подборка фоновых треков для прочтения дешевых фантастических романов. Эти романы музыканты пачками потребляли во время пандемии, и их нереальная атмосфера вдохновляла их во время сочинения и записи альбома.