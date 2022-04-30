Музыка апреля: слушаем и обсуждаем новые альбомы RHCP, Гуфа, Ic3peak и других

В апрельском обзоре новинок от музыкального продюсера Дениса Рубина — об очередной нетленке Red Hot Chili Peppers, возвращении на сцену британцев Bloc Party, интернациональном альбоме наших соотечественников Ic3peak, третьем альбоме мировой надежды пост-панка Fontaines D. C., старте интригующего проекта группы «Колибри» и других свежих альбомах.

Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться





Red Hot Chili Peppers. Love Unlimited



Автор: Red Hot Chili Peppers / YouTube

Американское национальное достояние, группа Red Hot Chili Peppers, страшно представить, уже четыре десятилетия держит во власти своего таланта подмостки по всему миру. Они сразу бодро начали и не сбавляли обороты все время музыкальной карьеры. А в последние двадцать лет — нащупали безотказный способ регулярно выпускать великие альбомы. Между ними обычно проходило несколько лет. Каждый содержал большое количество хитов, среди которых обязательно были стадионные боевики, душераздирающие баллады и просто «качающие» песни, которые невозможно было выкинуть из головы после первого рже прослушивания.



Но в какой-то момент эта беспроигрышная стратегия стала заложницей имени себя. Я уже достаточно давно поймал себя на мысли, что перестал ориентироваться в хронологии выхода песен и их альбомной принадлежности. Растасканные по радиоволнам и телеэфирам, многократно звучащие из всех репродукторов мира, они парадоксальным образом продолжали оставаться бесспорными хитами, но сливались в единое нечто.

К последнему альбому, как обычно, предъявлялись завышенные требования. Он вышел в свет через шесть лет после предыдущей пластинки. И все привычно ждали стопроцентного собрания шедевров. И, в принципе, по формальным признакам, мы их и получали. На новом альбоме есть положенные «стадионники», лирические баллады, басовые эксперименты Flea и столь узнаваемая гитара вновь вернувшегося в ансамбль Джона Фрушчанте. Однако при всем при этом, как в старом анекдоте, радость от этих елочных игрушек почему-то уже не та.

К тому же альбом получился не по-современному длинным, и прослушать его на едином дыхании никак не получается. Это ладно скроенные песни, каждая из которых по отдельности обязательно еще выстрелит и порвет все необходимые хит-парады. Но при прослушивании в совокупности, впервые в моем опыте взаимоотношений с «перцами», появилось очень тревожное слово «скучно».



Надеюсь, это временное помутнение моего музыкального рассудка. И постепенно песня за песней, рифф за риффом, хук за хуком, мелодия за мелодией, и новые произведения глубоко уважаемых мной музыкантов все-таки займут свое почетное место на моей внутренней полке «безусловных шедевров».



Bloc Party. Alpha Games

Автор: Bloc Party / YouTube

Британцы Bloc Party в свое время вскочили в уже практически отходящий вагон поезда под названием «пост-панк-ревайвл». Уже гремели вовсю Franz Ferdinand, Interpol и даже Editors. И казалось, удивить аудиторию на этом поле чем-то еще нереально. Однако Bloc Party были столь яркими, оригинальными, харизматичными и убедительными, что вся звездная братия с удовольствием потеснилась и выделила для ансамбля заслуженную ячейку. А сам маэстро Капранос из Franz Ferdinand взял их на первых порах под свою опеку.



Удивительным образом гранды пост-панка эпохи нулевых очень быстро завоёвывали публику, очень ярко горели и при этом в основной своей массе так же оперативно сошли на нет. Редкие исключения из этой тенденции, отдельные ансамбли, которые выстояли и прошли через все искушения, сейчас собирают большие залы. Но число этих звезд крайне невелико. Bloc Party удалось вписаться в эту обойму. Ансамбль, ведомый крайне артистичным и экспрессивным фронтменом с экзотической фамилией (Okereke. — Прим. ред.), уверенно шел напролом, выдав последовательно несколько достойных альбомов.

Многие конкуренты ушли в тень, в принципе, ничто не мешало Bloc Party развиваться и матереть. Но внутри коллектива стало что-то ломаться, парни стали выгорать. И с каждой новой работой музыка их становилась все более выхолощенной, а публика постепенно теряла к ним интерес. Последний — достаточно помпезный, но пустоватый — альбом «Hymns» группа выпустила в 2016 году, после чего то ли взяла паузу, то ли остановилась совсем.

Несложно сосчитать, что пауза (все-таки пауза) затянулась на шесть лет.



Из радостных новостей: перерыв пошел ансамблю исключительно на пользу. То, что мы слышим на новом альбоме, никак не похоже на попытку реконструкции былого звучания и прежней славы. Это абсолютно свежий и энергичный подход к сочинению и исполнению песен. Bloc Party сумели сохранить свой узнаваемый стиль, особенный саунд, исключительную энергетику, но придумали цепляющие, яркие, современные песни, которые звучат сейчас исключительно злободневно и вступают в резонанс с аудиторией.



Bloc Party удалось достичь исключительно эффекта — их в равной мере круто будет слушать и тем, кто знаком с их ранним творчеством, и тем, кто услышит их впервые, вообще не подозревая об их богатой истории. И в том, и в другом случае потребитель прекрасного будет доволен и заряжен энергетически на долгий срок.

Fontaines D. C. Skinty Fia



Автор: Fontaines DC / YouTube

Эти ирландцы тоже играют в пост-панк. Но, в отличие от предыдущих героев, они вступили на эту территорию гораздо позже. В тот момент, когда пост-панк уже не представлял из себя мощную стилевую волну, и упражнения в стиле больше становились похожи на изысканные артистические эксперименты, чем на попытку быть в общем и едином музыкальном тренде.

Другими словами, решение играть пост-панк после нулевых — это уже эстетика и сознательный творческий и интеллектуальный жест.

Fontaines D. C. действительно скорее похожи на артистический проект, для которого музыка — это не только процесс сочинения и звукоизвлечения, но и продуманный концепт, нечто большее, чем просто музыка.

Интересы участников группы выходят за рамки исключительно музыки, они исследуют современную литературу, философию, культуру, и в своих песнях, если и не цитируют все это непосредственно, обязательно имеют в виду. В общем, группа, что называется, с бэкграундом.

Однако совершенно необязательно знать про этот бэкграунд при непосредственном знакомстве с песнями: Fontaines являют собой тот редкий и радостный случай, когда концепция не доминирует над формой и содержанием, и на выходе у группы получаются очень убедительные альбомы с яркими и цепляющими песнями, обладающими собственной обволакивающей атмосферой. Атмосферой довольно мрачной и в чем-то фатальной. Но если вы уже начали слушать эти песни, скорее всего, так просто от них не отделаетесь.



Так что крепко подумайте, прежде чем нажимать на play, ибо вы определенно рискуете пополнить армию фанатов ансамбля. В эту армию, кстати, уже рекрутировано впечатляющее количество людей по обе стороны океана. Sault. Air



Автор: Sault / YouTube

Одна из самых загадочных групп последних лет, про которую долгое время не было известно практически ничего, кроме обрывочных сведений о том, что авторы проекта помешаны на афро-американской философии и идеологии, вообще не гонятся за медийностью и способны выпускать по несколько альбомов в год.

Первые релизы проекта назывались просто цифрами, притом не по порядку, и имели идентичное оформление — черный фон и название, выложенное спичками.

Музыкально каждый альбом апеллировал к «черному» наследию — афробит, фанк, соул, фьюжн. И каждая песня альбома концептуально была вписана в цельное полотно пластинки. Сочинения Sault были настолько оригинальны и убедительны, что, даже не дав ни одного концерта, коллектив умудрялся продавать все свои физические тиражи подчистую, а на анонсированный заранее концерт билеты были раскуплены очень заранее. Кстати, не уверен, были ли в итоге выступления коллектива. Допускаю, что и они, в общей концепции, оказались мистификацией.



К нынешнему моменту уже удалось выяснить тех людей, которые стоят за созданием проекта. Среди них саундпродюсер и сонграйтер Dean Josiah Cover, более известный как Inflo — человек, приложивший руку к альбомам практически всех заметных сейчас соул-звезд.



Также к нынешнему моменту мы имеем релиз ансамбля, который уже не называется числом, а самое главное — вообще не похож на то, что делали Sault раньше. Здесь вообще больше нет никакого афробита, никакого фанка. Здесь вообще нет ничего, что можно было бы хоть как-то отнести к разряду современной музыки.

Новый альбом проекта — это неоклассические произведения, исполненные традиционным для этого набором инструментов, а также хоральные произведения. Совершенно неожиданный, словно удар поддых, «трип» в современную академическую музыку, вдохновленную опусами Лигети и Гласса.

Но самое удивительное, и вообще не понятно, как им это удалось, — при всей формальной «европейскости» этой музыки за ней все равно ощутимо проступает African power. В музыкальную ткань какие-то этнические мотивы вшиты настолько аккуратно, что их невозможно вычленить на лету, но все равно остается общее впечатление, что мы слушаем не классику, а world music.

Не могу сказать, что это самая удачная и показательная работа Sault. И уж точно не буду рекомендовать начинать знакомство именно с нее. Но как концептуальную вещь, артефакт для меломанов слушать этот альбом считаю обязательным.



Toro Y Moi. MAHAL

Автор: Toro y Moi / YouTube



Американский музыкант и саундпродюсер с интернациональными корнями всегда играл то, что, наверное, лучше всего определяет лицо нынешней прогрессивной поп-музыки. Того странного и очень любимого мной формата, который ориентирован на создание прилипчивых и легких мелодий, но упаковывает их в такие изобретательные и изысканные аранжировки, что по сложности они могут легко соперничать с самыми навороченными джазовыми экзерсисами.

Одно из нишевых направлений такой музыки, очень популярное у продвинутой молодёжи, — это стиль chillwave, беззаботный, гедонистический, лишенный строгих канонов, расплывчатый по фактуре и при этом безошибочно узнаваемый. Tory Y Moi заработал свою первую популярность именно в качестве флагмана этого стиля.

Любовь к трекам этого артиста часто служила своеобразным социально-эстетическим маркером, паролем, по которому тусовка признавала человека своим.

Однако, как это часто бывает, музыкант оказался больше стиля, который продвигал. Ему становилось тесно в рамках жанра, да и рамки были мерцающие и до конца не регламентированные. И с каждым новым альбомом Toro Y Moi экспериментировал, колдовал на звучанием, содержанием, формой своих произведений. Уходил с головой в фанк, нео-соул, инди-поп и на последнем альбоме доколдовался до бодрого гитарного инди.

Но так как прошлое обязывает, инди на альбоме не поучилось формально чистым. По привычке музыкант подмешал к каждой песне все, что ему захотелось. А так как человек он увлекающийся, и хочется ему много, альбом получился очень пестрым и разнообразным, но натянутым на гитарный скелет современного рока. Слушается на одном дыхании, заряжает и бодрит. А благодаря «пряным» и экзотическим добавкам не только бодрит, но и пьянит. Или веселит.

Очень интересный альбом, который ни на секунду не даст вам заскучать.



Ic3peak. Kiss of Death

Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться





Этот российский индустриально-хтонический дуэт всегда ассоциировался у меня с детскими считалками и страшилками. На мой взгляд, успех проекта заложен именно в том, что артисты нащупали какую-то удивительную постмодернистскую формулу, сообразуясь с которой они со звериной серьёзностью транслировали в мир несерьезные карнавальные артефакты низового городского фольклора.

И нащупали основания для нового урбанистического ритуала.

В этой странноватой игре участвовали не только тексты, иногда искусно, а иногда нарочито просто стилизованные под пресловутый фольклор, но и музыка. Она кроилась по примерно тем же лекалам. В ход шли народные напевы, прямолинейная электроника, индустриальный бит, который в общем эклектичном контексте терял свои фундаментальную агрессивность и серьезность и превращался в симулякр.



Подобный ультрасовременный подход к музыке и слову, а также тот факт, что группе удалось в эпоху, когда «уже все было», найти-таки, собственно, уникальную нишу, не мог не срезонировать среди коллег по цеху всего мира. Результат этого резонанса — новый альбом с участием Grimes и Bring Me The Horizons.

Ic3peak здесь уверенно катятся по выкованным собственноручно рельсам. Продолжают исследовать и осваивать изобретений стиль. Набрали увесистости и инерционности, а также здорового хулиганского задора. А к их постмодернистской палитре добавилась еще одна краска — сочетание и жонглирование разными языками в рамках отдельно взятой песни.

Убедительный и очень достойный интернациональный продукт, способный завоевать большую международную аудиторию.

Гуф. «О’пять»



Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться





После длительного молчания Гуф выпустил взрослый альбом. Это словосочетание могло бы смотреться довольно странно, если не учитывать тот факт, что все песни альбома посвящены именно теме взросления. Точнее слегка удивленному, но честно фиксирующему обстоятельства, взгляду человека на тот факт, что он закончил читать рэп еще молодым человеком, а вернулся в рэп будучи сорокалетним дядькой со всеми сопутствующими и обременяющими.

Позади взлеты, успехи, полные залы, огромные продажи альбомов, а затем пауза, тишина, отход от дел, концентрация на себе и близких.

И вот артист снова возвращается, и нам как слушателем выпадает уникальная возможность наблюдать за тем, как Гуф решает для себя задачу: говорить о новом для себя опыте и найти для этого новый язык. Вернее, речь даже не о языке, а об интонации. Ведь главное в рэпе, по крайней мере в том направлении, которое всегда исповедовал Гуф, — это не соврать. Не соврать фактически, не соврать интонационно. Это удивительное свойство жанра — поклонники здесь чувствуют фальшь моментально, и не обязательно в слове, даже в ноте, даже в тоне, даже во вздохе между заходами.

Гуфу удалось не соврать. Собралось чуть больше десятка песен — откровенных рассказов о своих ощущениях. Местами очень наивных и вообще не стремящихся к изысканности и оригинальности. Это, кстати, очень выгодно отличает работу Гуфа от «игры в бисер» того же Оксимирона.



Но при всей кажущейся простоте отчетного альбома, он сколочен так музыкально четко, что слушается на одном дыхании. Каждая песня воспринимается как отдельная история, но все вместе они образуют цельное высказывание.



Безусловная артистическая и человеческая победа, что подтверждается первыми местами релиза в текущих отечественных хит-парадах.



Курара. «А я» («Колибри» трибьют)



Автор: Курара / YouTube

Группа выпустила сингл, содержащий две песни. Вторая — это очередная перепевка чуть ли не самой первой песни Курары под названием «Письмо». А вот первая песня — кавер-версия на одно из моих любимых сочинений группы «Колибри», песню Инны Волковой «А я», которая стала для меня центральным сюжетом легендарного альбома «Бес сахара».

О самом кавере говорить нет смысла, его проще послушать. А вот сам факт его появления на свет — это очень знаменательное событие. Именно с этого момента официально дан старт проекту «Трибьют Колибри», который готовился группой уже почти год и вот наконец выходит в решающую фазу. Пока не разглашается, какие коллективы уже дали согласие на участие и приступили к работе, но, имея отношение к этому проекту, пару-тройку секретов я все-таки могу приоткрыть. Например, о том, что музыканты еще могут «вскочить» в проект и прислать свою версию песни на рассмотрение группой. А еще что концепция трибьюта предусматривает, что он выйдет в двух версиях — мужской и женской, почти как знаменитый «Хазарский словарь» Милорада Павича. Это решение было принято, когда в процессе подготовки выяснилось, что количество мужских коллективов, желающих петь песни «Колибри», даже превышает количество коллективов женских.

Денис Рубин, специально для «Фонтанки.ру»