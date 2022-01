Слушаем новые альбомы января: «Музыка для секса», The Weeknd и другие

В обзоре новых альбомов первого месяца 2022 года — величественный альбом электронщика Bonobo, концептуальное «радио-шоу» The Weeknd, мистические песнопения юной норвежской звезды Aurora, традиционно хмурые сочинения альтернатищиков Blood Red Shoes, собрание кавер-версий американской певицы Сat Power, странная поп-музыка FKA twigs и совместное упражнение в чувственности Антона Макарова и TERELYA.

The Weeknd, возможно, один из самых топовых исполнителей в современном музыкальном пространстве. При этом он одинаково успешно осваивает как мэйнстримовую аудиторию, так и любителей соула, r-n-b и прочей урбанистической музыки.

The Weeknd. Dawn FM

Последние работы The Weeknd превратились в расплывчатое нечто: еще несколько упражнений на ту же тему, и про серьёзного артиста можно было бы забывать.

Aurora. The Gods We Can Touch



В этой певице и композиторе больше всего поражает сочетание ее юного возраста и удивительно взрослого подхода к сочинительству и исполнительству. Каждая ее песня, замешанная на фольклоре, электронике, рок-музыке, насыщена мощью и, простите за банальность, магией норвежских фьордов.