Слушаем новые альбомы января: «Музыка для секса», The Weeknd и другие

Фото: Скриншот youtube.com Поделиться Поделиться







В обзоре новых альбомов первого месяца 2022 года — величественный альбом электронщика Bonobo, концептуальное «радио-шоу» The Weeknd, мистические песнопения юной норвежской звезды Aurora, традиционно хмурые сочинения альтернатищиков Blood Red Shoes, собрание кавер-версий американской певицы Сat Power, странная поп-музыка FKA twigs и совместное упражнение в чувственности Антона Макарова и TERELYA.

Bonobo. Fragments

Музыка Bonobo традиционно котируется в России. Настолько, что однажды этот электронный музыкант был даже приглашён Земфирой в качестве саппорт-артиста в ее гастрольном туре.

На протяжении многих лет музыкант не изменяет собственному стилю и играет то, что обычно называется интеллектуальной танцевальной музыкой. В меру мелодично, гармонически изобретательно, ритмически «поломано» в нужных местах — и ровно настолько, чтобы это западало в сердце продвинутой аудитории.



Последние альбомы Bonobo выходят на лейбле Ninja Tune, который двадцать лет назад задавал моду на «кривую» и приджазованную электронику. С тех пор лейбл основательно сдал свои позиции, да и ассортимент предлагаемых им артистов сейчас стилистически размыт. Но, слушая Bonobo, вы все еще можете представить, как звучали артисты лейбла в его «золотой век».

Однако ошибочно предполагать, что артист, как муха в янтаре, застыл в одном, когда-то нащупанном, звучании. Музыканту удается сохранить выверенный формат, но при этом развиваться в нюансах и высказываться все более убедительно и впечатляюще. На последнем альбоме инструментальная электроника составляет меньше половины объема. Остальное — это песенный материал, сочиненный и исполненный в коллаборации с крутыми современными вокалистами. В их числе и еще один резидент Ninja Tune, Jordan Rakei, привезти которого в Россию мечтает не один продюсер.

И вот этот заход в песню через изначально инструментальное мышление сам по себе является крайне интересным экспериментом, который однозначно стоит испытать на себе каждому внимательному слушателю.



Автор: youtube.com/Bonobo

The Weeknd. Dawn FM

The Weeknd, возможно, один из самых топовых исполнителей в современном музыкальном пространстве. При этом он одинаково успешно осваивает как мэйнстримовую аудиторию, так и любителей соула, r-n-b и прочей урбанистической музыки.

Взлет музыканта был стремительным, исходные обстоятельства — очевидны: яркий и узнаваемый голос, который невозможно подделать и которому сложно подражать, небанальное музыкальное мышление и выверенные в каждой мелочи аранжировки. Тщательно сделанный и одновременно глубоко эмоциональный и человечный продукт.

Интересен путь артиста, который можно отследить даже по оформлению его обложек. Первые альбомы выполнялись в одинаковой дизайнерской стилистике, выглядели крайне актуально, сохраняя от релиза к релизу единую айдентику.

Это был концептуальный и программный подход, свойственный интеллектуальным проектам. Но очень быстро ниша артиста стала гораздо вместительней, он перешел в пантеон мейнстрима. И вслед за этим переходом размылась и визуальная концепция обложек. А вместе с ней (похоже, это как-то связано) и музыкальный подход к материалу.



Последние работы The Weeknd превратились в расплывчатое нечто: еще несколько упражнений на ту же тему, и про серьёзного артиста можно было бы забывать.

Но Weeknd сложнее, чем кажется. И свой новейший альбом он превратил в программное сочинение, как бы записав фрагмент эфира придуманной им радиостанции «Рассвет ФМ». Эта игра освободила его от форматных правил и ограничений, и он с детским восторгом стал «воссоздавать» атмосферу ретро-радиостанции. Примерно такой, на чьих песнях он мог бы теоретически вырасти, слушая их мальчишкой в отцовской машине. С той лишь разницей, что все эти песни он придумал для себя сам, совершив таким образом музыкальное путешествие на машине времени. И путешествие это получилось очень увлекательным. Слушать Weeknd снова стало интересно, и от песен снова испытываешь восторг.



Автор: youtube.com/The Weeknd

Aurora. The Gods We Can Touch

В этой певице и композиторе больше всего поражает сочетание ее юного возраста и удивительно взрослого подхода к сочинительству и исполнительству. Каждая ее песня, замешанная на фольклоре, электронике, рок-музыке, насыщена мощью и, простите за банальность, магией норвежских фьордов.



Aurora уже несколько лет уверенно «рвет на части» все хит-парады — и мэйнстримовые, и ориентирующиеся на фольклорную музыку. Но при этом не собирается останавливаться на достигнутом и покоиться на лаврах успеха. И новый ее альбом — тому подтверждение. К записи своих песен артистка подходит программно и концептуально. Тщательно отбирает место и время, то есть старается, чтобы контекст помогал контенту.

Для сочинения последней своей работы Aurora уединилась в старинном замке, рассчитывая на вдохновение от окружающих пейзажей и общей безлюдности территории. Расчет удался. Альбом получился эпическим. Каждая песня превращается в отдельную законченную историю, а вместе они складываются в продуманное собрание сочинений, в котором нет ни одной проходной мелодии. Даже написанная в последний момент песня-бонус, которую певица, по ее признанию, не успела прогнать через мастеринг, идеально встраивается в общий этнический орнамент и закрывает гештальт.

Если вы сильно скучаете по Kate Bush и вам немного не хватает Bjork, ставьте на репит Aurora и получайте гарантированное удовольствие.



Автор: youtube.com/AURORA

Blood Red Shoes. Ghosts On Tape

Коллектив изначально создавался и функционировал как М-Ж дуэт, проверенный форм-фактор для инди-рок формата. Примеров похожего состава любой мало-мальски образованный меломан может насчитать с десяток.

Группа уверенно двигалась по суровой и яростной дорожке независимого рока, выдавала громкие и грязные боевики, учиняла разной степени погромы за сценой. В общем, отрывалась по всем канонам молодых, злых и популярных.

Не претендуя собирать стадионы, Blood Red Shoes оставили себе священное право не думать о маркетинге, не тратить время на рекламные трюки, а оставаться лицом к лицу со своим сочинительским талантом и пофигистическим отношением к действительности. Их музыке это всегда служило отличную службу, с каждым новым альбомом дуэт звучал все более весомо и убедительно.

Но традиционно это не самым лучшим образом сказалось на карьере ансамбля — в какой-то момент он даже прекратил свое существование. Однако несколько лет назад случилось воссоединение, а заодно и расширение боевого состава. Теперь на сцене трудился полноценный Бэнд. Именно в таком качестве группа совершила свой последний вояж в Россию в 2019 году и основательно встряхнула московскую и петербургскую молодёжь.



И вот, повзрослев еще на три года, Blood Red Shoes возвращаются с новой пластинкой. Обошлось без откровений — революционной популярности прошлого альбома повторить не удалось. Но работа получилась все равно крепкой, злой и даже в чем-то отчаянной. Главное, честной. Достаточно забытое слово в нынешней музыкальной тусовке.



Автор: youtube.com/ Blood Red Shoes

Сat Power. Covers

Альбомы этой культовой в США певицы в России являются удовольствием для узкого круга ценителей. Это вполне объяснимо: песни неброские, с неторопливым развитием музыкального сюжета, с неяркими мелодиями и акцентом исключительно на лирике. В данном случае, еще и очень важно хорошо знать английский, чтобы получить удовольствие от песен Cat Power в полном объеме.

Но если совершить над собой усилие и заставить себя послушать альбомы певицы целенаправленно и не отвлекаясь на посторонние раздражители, то, даже не обладая языковыми познаниями, можно ощутить на себе гипнотический эффект ее таланта. В общем, этот гипнотизм — характерная черта ряда американских независимых интеллектуальных музыкантов. Любить их сложно, но уважать определенно необходимо.

Альбом с говорящим названием Covers — это не первый опыт артистки в перепевке чужих композиций. Для нее это вообще одно из любимых упражнений, благодаря которому она не только пытается переосмыслить любимые песни по-новому, но и как бы расставляет сигнальные огни для своих поклонников. Как бы говорит, «смотрите, эти песни я выбрала как свои любимые, и вам тоже определенно стоит обратить на них внимание».

Стоит сказать, что в авторском преломлении Cat Power практически все песни альбома, вне зависимости от яркости исходников, звучат примерно одинаково. Одинаково достойно. Одинаково взвешенно. И немного одинаково скучно. Но вот за версию бессмертной НикКейвовской I Had A Dream Joe все-таки хочется сказать ей отдельное человеческое спасибо.



Автор: youtube.com/ Сat Power

FKA twigs. CAPRISONGS

Для меня это звезда-загадка. Как, наверное, в целом загадочным является весь современный поп-мэйнстрим контекст. Я не понимаю, как певица, которая бескомпромиссно использует расслабленный, мерцающий, лениво мутирующий звук, который изначально был свойствен каким-то гетто альтернативной электроники и подпольного хип-хопа, с таким материалом уже который раз врывается во все попсовые хит-парады.

В треках FKA twigs, на мой взгляд, практически не за что зацепиться: в них нет ярких мелодий, яркого высказывания или хотя бы громкого скандала. Они все чрезвычайно расслабленны и необязательны. В этом, кстати, они достигают особенной свободы и даже извращённой изысканности. Но что именно находят в них миллионы поклонников по всему миру — сказать сложно.

С другой стороны, если такая музыка, в основе которой заложено множество аранжированных идей и отсылок к субкультурным стилям, превращается в популярную, значит новая аудитория стала понимать в музыке гораздо больше, чем предыдущие поколения. Как минимум, стала вступать с музыкой в гораздо более интересные и парадоксальные взаимоотношения.



Автор: youtube.com/ FKA twigs

«Диктофон«/TERELYA. Музыка для секса



В январском обзоре самых ожидаемых альбомов 2022 года я упоминал Антона Макарова и его группу «Диктофон». Однако Антон обманул мои ожидания, притом в самом лучшем смысле слова. Пока альбом «Диктофона» готовится к выходу, он скооперировался с молодой артисткой TERELYA и вместе они записали с виду необязательный, но очень обаятельный альбом со скандальным по нынешним пресным временам названием.



Название, как мне кажется, ассоциативно отсылает искушенного слушателя к пластинкам легендарного крунера и потрясателя буржуазных основ Сержа Гейнсбура. По крайней мере я легко могу представить пластинку с таким названием в его каталоге. И песни релиза под стать гейнсбуровским. Не в прямой похожести, а в общем духе чувственного эротизма, передать который через музыку и слова, не впав в пошлость, могут только очень искусные артисты. И это как раз такой случай.



Несмотря на то, что песни сочинялись спонтанно, как бы по ходу и в легкую, они являют собой заявку на очень зрелый и серьёзный проект, у которого абсолютно точно должно быть продолжение. Такой европейской по духу музыки на наших просторах практически больше не делает никто.



Впрочем, лучше самих авторов про свои песни не скажет никто, поэтому напоследок — слово Антону Макарову: «В этом альбоме нет места суете, декламации и помпезности. Только чёрно-белая плёнка, открытое окно такси и лёгкая эротика, которую можно смотреть родителям с детьми. Песни отлично сочетаются с ночным временем суток, с вечерним досугом и беззаботным утром»



Автор: youtube.com/ Диктофон

Денис Рубин, специально для «Фонтанки.ру»

