Новая музыка декабря: слушаем альбомы Alicia Keys, Boulevard Depo, Леонида Федорова и других

Фото: Скриншот видео youtube.com/Arca Поделиться Поделиться







В декабрьском обзоре первый русскоязычный EP проекта Guru Groove Foundation, перспективный замороченный поп от дебютанта No Rome, двуличная пластинка Alicia Keys, зрелый рэп Boulevard Depo, концептуальная четырехальбомная графомания одиозной артистки Arca и очередная недосягаемая вершина, взятая Леонидом Федоровым.

Guru Groove Foundation. «Shanyana»

Московский фьюжн-проект Guru Groove Foundation, лицом которого является певица Татьяна Шаманина, всегда стоял особняком на музыкальной российской сцене. С момента своего основания они делали музыку европейского формата, а следовательно, автоматически исключили себя из народных хит-парадов. Группа была обречена на успех у узкой прослойки меломанов. И это очень качественная, но малочисленная аудитория. Помню время, когда продвинутые ценители прекрасного как тайный пароль передавали друг другу название коллектива вместе с горячими рекомендациями обязательно это услышать.

Группа активно выступала на фестивалях и в модных клубах, делала попытки прорваться на широкую аудиторию. Татьяна Шаманина даже участвовала в пятом сезоне шоу «Голос». Но, несмотря на все усилия, Guru Groove Foundation так и остались проектом «для своих». Первая работа, состоящая целиком из русскоязычных песен, способна прорвать эту информационную блокаду. Музыкантам удалось органично перейти на родную речь, сохранив при этом свой фирменный грув и драйв. Хочется верить, что теперь о группе узнает гораздо большее количество людей, все-таки привыкших понимать, о чем поется в песнях. А узнав, абсолютно точно не сможет не полюбить. Потому что музыки такого отменного качества, одновременно комфортной и дружелюбной, но сделанной по самым высоким стандартам, катастрофически не хватает в наших скудных ландшафтах.



Автор: youtube.com/Various Artists - Topic

No Rome. «It’s All Smiles»

24-летний британец манильского происхождения, выпустивший под псевдонимом No Rome свою первую пластинку, имеет все шансы стать большой звездой. В его песнях есть те ингредиенты, из которых при правильной готовке обязательно получаются мишленовские блюда. А готовить No Rome, похоже, умеет прекрасно. Он сочиняет привязчивые поп-песни с простыми мелодиями и сложными аранжировками. И таким нехитрым маневром обращает в своих поклонников и эстетов, и широкие народные массы.



То, что поп-музыка наконец позволяет себе быть сложной и часто по изобретательности опережает навороченных экспериментаторов, является главной и очень впечатляющей приметой нового музыкального времени. Возможно, это вообще главное достижение второго десятилетия двадцать первого века. И No Rome точно ловит этот тренд и работает с ним искусно и результативно. И еще в его песнях, кроме «правильной» музыки, есть «правильный» голос — редкой выразительности и пластичности, что позволяет артисту легко трансформировать лирику в агрессию, чувственность в физиологию, возвышенность в низменность — и все это в пределах одного куплета.



Автор: youtube.com/No Rome

Alicia Keys. «Keys»

Alicia Keys — сама себе музыкальный монстр, обладатель кучи «Грэмми» и других статусных наград. По большому счету ей ни тепло ни холодно от того, похвалим мы ее или нет. Но занятно то, что статус поп-дивы иногда играет злую шутку: обилие пластинок на полках, количество новостей и статей вызывает у слушателя ложное ощущение, что он и так все прекрасно знает про артистку, и поэтому ее вообще можно не слушать. Не могу сказать за всех, но со мной случилось именно это.

Я краем уха слышал о том, что Alicia прочно обосновалась в лагере попсового r’n’b, хиты ее слушают миллионы, а каждая новая песня оправдывает ожидания. Все это звучит невероятно скучно и предсказуемо, а значит не заслуживает внимания. Стыдно в этом признаваться, но иногда мой механизм восприятия и познания работает именно так. Но в этот раз — чудеса случайности — меня зацепило название новой работы, которое уже породило в русском интернете шутку типа «Алисия Клавиши записала альбом «Клавиши». Хотя, конечно, в оригинале у названия Keys значений в два раза больше. И оба этих значения — и «клавиши», и «ключи» — Alicia концептуально обыгрывает в своем альбоме. Во-первых, здесь и правда очень много фортепиано. Для поклонников артистки это не новость, она прославилась прежде всего тем, что сочетала r’n’b с неоклассическими фортепианными разливами. Но для меня, как для неофита, звучит это свежо и чертовски здорово. Во-вторых, вся пластинка позиционируется Alicia Keys как ключ к ее творчеству. В ней две стороны, и если первая более традиционная и мэйнстримовая, то вторая состоит из сырых и уличных версий стороны первой. Двуличность в самом лучшем смысле слова. Амбивалентность Джекила и Хайда. Две субличности, живущие внутри одной отдельно взятой грэмми-номинантки. И обе одинаково впечатляющие. Спасибо, Alicia, благодаря тебе, я все больше начинаю любить добротную и классно сделанную попсу.



Автор: youtube.com/Alicia Keys

Boulevard Depo/SP4K. «QWERTY Lang»

Новая пластинка относительно молодого рэпера, за спиной которого, правда, уже очень много достижений, фитов, «скандалов, интриг и расследований». Артем Шатохин, бывший повар — что очень символично, потому что битмэйкинг это безусловно что-то из области готовки мелкой нарезки острых и кислых продуктов в жарком кухонном чаду. Название его проекта часто мелькало среди прочих именитых представителей новой волны русского рэпа, который, если честно, не вызывал большого оптимизма. Слишком уж ребята были увлечены пресловутым flow, жертвуя ему в угоду великим русским языком.

Но если продолжать слушать все более-менее громкие релизы в надежде отыскать что-то по-настоящему интересное, иногда это получается. Так было, например с проектом Gruppa Skryptonite и так сейчас случилось с новым альбомом Boulevard Depo.

И дело не в том, что, наконец, зазвучали внятные и интересные стихи, а в том, что здесь у музыканта получилось создать такой музыкальный контекст, что вторичность и необязательность лирики играет трекам только на руку. Изобретательный и эмоциональный бит, плотная звуковая ткань и жужжащий фоном речитатив, из которого изредка прорываются отдельные осмысленные сгустки слов. И этих сгустков смысла достаточно, чтобы сформулировать необходимый месседж каждого трека.



Сильная и зрелая работа, достойная встать на одну полку с пластинками заслуженных американских и европейских рэп-тружеников.



Автор: youtube.com/Boulevard Depo

Arca. «KICK ii», «KICK iii», «KICK iiii», «KICK iiiii»

Возможно, самый одиозный независимый артист нашего времени. А с недавних пор — даже не артист, а артистка. Если кто и может претендовать на передачу эстафеты из рук бабушки музыкального безумия Bjork, то только Arca. Недаром, исландка выделяет эту артистку из числа остальных и охотно сотрудничает с ней на совместных треках. Arca делает бескомпромиссную музыку, балансирующую между электроникой, индастриалом, нойзом и авангардом. Основной ее подход к материалу это деконструкция в лучших пост-модернистских традициях. Она не церемонится со звуком и с нашим его ощущением, и каждую композицию превращает в душераздирающий аудио-ритуал. Но весь этот беззастенчивый радикализм удивительным образом сочетается с тонким ощущением драматургии каждого музыкального сюжета. Arca внешне делает необязательный и «неправильный» шум, но внутри каждый раз сочиняет песню с собственным сюжетом, конфликтом и развитием.



Видимо, именно этот внутренний осмысленный подход и приводит к тому, что альбомы артистки слушают и любят миллионы.

Правда, последнее творение Arca выглядит как серьезное испытание для этих миллионов. Артистка сразу выпустила серию из четырех альбомов, каждый из которых выходил с разницей в один день. Все они озаглавлены Kiks и пронумерованы от второго к пятому. Первый альбом серии при этом вышел год с лишним назад и видимо был черновым наброском к нынешней экспансии.

В этих работах с графоманский тщательностью и в ущерб строгой форме и регламентированности прошлых альбомов, собраны наброски, ауттейки (забракованные версии — прим.ред.), импровизации артистки в широком жанровом диапазоне — от привычного цифрового авангарда до дэнсхолла. Сложно представить человека, который соберётся последовательно прослушать все это мультиформатное и концептуально размытое многообразие. Сложно, но возможно. Потому что с Arca так всегда и происходит. Не знаю, кому именно она регулярно продает свою душу, но музыка ее творит необъяснимые чудеса и вызывает моментальное привыкание. Так что, если вы знаете, что у вас есть сложности с вредными привычками, лучше и не начинайте.



Автор: youtube.com/Arca

Леонид Фёдоров. «Последний друг»

Есть апокрифическая история о том, как на презентации одного культового фильма Arca выпала возможность сыграть импровизированный концерт с Леонидом Федоровым. Очевидцы говорят, что после этого концерта Arca находился под невероятным впечатлением.

Никто даже не удивлен. Энергия творчества Леонида Федорова не требует перевода. Это универсалия смысла, место объединения слова, музыки и чего-то еще, что никак и никому не удается хотя бы приблизительно назвать. Это словно найденная алхимическим путем одна самая главная и самая тайная песня, которую теперь Леонид Фёдоров исполняет посредством каждого нового своего сочинения. И оттачивает звучание этой песни до совершенства. Поэтому любая внешняя необязательность, спонтанность в записи, посторонние шумы, аранжировки на лету и прочие признаки случайности не могут повлиять на суть того, что он делает. Сотрудничество Фёдорова с творческими партнёрами тоже можно отнести к разряду таких неслучайных случайностей. С каждым из них он существует и дышит по-разному. Как вода, принимает форму их сосуда, но затем непременно вода превращается в вино. В вино превращается и сам сосуд. А Дмитрий Озерский превращается вместе с музыкой Федорова в одного из самых тонких и глубоких поэтов со времен начала прошлого века. Обо всем остальном вы сможете прочитать в отличном интервью Леонида Федорова для «Фонтанки». Я же просто настойчиво рекомендую.



Автор: youtube.com/Леонид Федоров - Fedorov OFFICIAL



Денис Рубин, специально для «Фонтанки.ру»

