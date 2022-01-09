13 самых ожидаемых альбомов 2022 года: Rolling Stones, Placebo, ДДТ, Алиса, Иван Дорн и другие

Несмотря на затяжной ковидный прыжок, музыкальная жизнь продолжается. Музыканты освоились с новыми правилами и даже нашли в них новые возможности. Концертов стало существенно меньше, и многие сконцентрировались на студийной работе. Поменялся график релизов, благодаря чему на свет стали появляться незапланированные альбомы или те, что откладывались в долгий ящик. Что ж, раз живьем послушать своих кумиров пока проблематично, будем радоваться тому, что есть. Тем более, что ближайший год подкинет сюрпризы.



Rolling Stones. Название неизвестно

Автор: The Rolling Stones/YouTube

Альбом этих терминаторов рока ждут не потому, что они заслуженные ветераны, не потому, что вообще непонятно, как можно в столь почтенном возрасте делать что-то энергозатратное, а потому, что новый альбом «Камней» обещает быть по-настоящему выдающимся. Судя по синглу Living In a Ghost Town, клип на который был выпущен в 2020 году, нас ждут настоящие хиты. Песен подобного уровня и силы воздействия группа не выпускала с начала нулевых. Со времен Anybody Seen My Baby.

Забавный факт: группа собралась на запись альбома весной 2020 года, записала большую часть материала, но потом по рекомендации врачей старички разъехались на необходимый отдых и процедуры. Процедуры, похоже, прошли успешно, и работа над альбомом возобновилась. Известно о том, что музыканты написали много новых песен, и у нас есть все основания надеяться, что работа близится к завершению, и ее итог мы увидим в наступившем году.

Jethro Tull. The Zealot Gene

Автор: Jethro Tull/YouTube

Новость из разряда «ущипните меня, дабы удостовериться, что я не сплю», поверить в которую окончательно выйдет только в день релиза, благо ждать его осталось совсем недолго: он обещан нам 22 января 2022 года.



Хедлайнеры и одни из основателей могучего жанра арт-рок, легендарные Jethro Tull, вновь достали инструменты. Йен Андерсон начистил до блеска знаменитую флейту, а самое главное — вспомнил, каково это — сочинять сокрушающие боевики на стыке рока, прогрессива и фольклора.

Первый сингл с альбома — Shoshana Sleeping, который уже можно найти в сети, — наглядно показывает, что история (по крайней мере, музыкальная) раскручивается по спирали. И, кажется, для нового витка музыканты Jethro Tull выбрали самый подходящий момент. В песне нет даже намека на пыльное ретро, звучит классно, энергично и молодо. Если новый альбом хотя бы наполовину будет состоять из вещей такого же порядка, это уже станет огромным подарком старым фанатам. А заодно и отличным поводом заняться, наконец, эстетическим воспитанием молодежи.

Placebo. Never Let Me Go

Автор: PLACEBO/YouTube

Ансамбль андрогиноподобного Брайана Молко молчал много лет, при этом его влияние на весь современный мейнстрим все еще ощутимо. Они, пожалуй, одними из первых соединили в своей музыке размах и подачу стадионного рока, и эстетику изломанного декаданса. Когда-то непривычный, этот союз стал сейчас общим местом и правилом хорошего тона для целой вереницы артистов.



Интересно, в каком статусе вернётся в текущую повестку Placebo — адаптирует ли свой стиль к современному контексту или займётся исторической реконструкцией? И если пойдет по второму пути, как их песни будут смотреться и слушаться в нынешнем, сильно изменившемся музыкальном ландшафте? По первому синглу Surrounded By Spies это не очень понятно, поэтому ждем полного комплекта хитов.

Soft Cell. Happiness Not Included

Автор: Soft Cell/YouTube

Тихая сенсация, которая, скорее всего, пройдет незаметно для массовой аудитории, но разбередит сердца творческой интеллигенции и эстетов от музыки.

На сцену спустя двадцать лет возвращается фантастический синти-поп дуэт Марка Алмонда и Дэвида Болла, подаривших миру, возможно, главный инди-хит всех времен и народов Tainted Love.

Не будет преувеличением сказать, что Soft Cell — даже в большей степени, чем упомянутые выше Placebo, — повлияли на музыку нескольких последующих поколений. Задав ей не только мелодический и стилистический, но и мировоззренческий вектор.

Сольного Алмонда в России любят особенно страстно. Уж больно прикипели к русскому сердцу его проникновенные и страстные баллады. К тому же и сам Алмонд всегда отвечает России взаимностью. Записал два альбома русских песен, дал в нашей стране множество концертов, да и вообще жил в Москве несколько лет, пока работал над первым российским альбомом.



Формально дуэт воссоединился три года назад и даже издал пластинку. Но на ней были в основном старые композиции и только две новинки. Текущий же альбом целиком будет состоять из новых песен.

Надо сказать, что музыканты выбрали для реюниона идеальное время. Если еще несколько лет назад их стиль воспринимался как наивное и пыльное, хоть и милое, ретро, то в сейчас подобный изысканный синтетический поп снова правит бал. И первый же сингл дуэта Bruises On My Illusions, выпущенный в качестве затравки, демонстрирует полную и безоговорочную актуальность.

Alt-J. The Dream

Автор: alt-J/YouTube

Пока что этот ансамбль нас не подводил. И каждый новый альбом становился в уровень с предыдущими. Группа из Лидса, которая никогда серьезно не воспринимала собственное творчество и, похоже, не обладала никакими серьёзными амбициями, неожиданно для всех и для самих себя, стала чуть ли не единственным законодателем в современном независимом роке. Да и роком-то уже сложно назвать то, что делают эти парни.

Сами они наверняка вообще не задумываются о классификации и не стремятся занимать никакую нишу. Потому что, как правило, если ниша существует, значит, она уже точно кем-то занята. Alt-J просто сочиняют музыку, общаются с ней напрямую, минуя буферы классификаций и жанровых принадлежностей, и получается у них это убедительно.



Если нам повезет, и перенесенные из-за пандемии российские гастроли ансамбля состоятся все же в 2022 году, то есть шанс, что их приезд как раз совпадет с презентацией нового альбома. А вживую ребята делают свою музыку вообще гипнотически.

Red Hot Chili Peppers. Название неизвестно

Автор: Red Hot Chili Peppers/YouTube<br>

По существу про новый альбом «Перцев» неизвестно практически ничего. Зато уже озвучена дата его выхода (6 мая 2022 года), а также очевидно то обстоятельство, что бразды продюсерского правления вновь взял в свои руки Рик Рубин, сотрудничество с которым, собственно, и привело много лет назад музыкантов к платиновому успеху.

И да, еще одно: это будет первый альбом нового времени, записанный при участии уходившего и вновь вернувшегося в строй гитариста Фрушчанте.

Ингредиенты блюда заведомо качественные и сертифицированные. К тому же, ни с одним альбомом, за исключением разве что совсем ранних работ, RHCP никогда не давали осечки. Поэтому и к новой работе ансамбля можно относиться с заведомым энтузиазмом и оптимизмом. Остается только набраться терпения и дожить до конца весны.



Green Day. Название известно



С новым альбомом ветеранов американского поп-панка дело обстоит еще загадочнее. Пока есть только предположения и фанатские мечты, густо замешанные на прикладной конспирологии. Всему виной короткий инстаграм-ролик, размещенный на официальном аккаунте, в котором есть фрагмент новой композиции, а также мелькающие цифры 1972.

Эти цифры, как предположили фанаты, могут означать сразу две вещи — название песни нового альбома, если не сам альбом, а также отсылку к дате рождения участников группы. Несложные математические вычисления подскажут нам, что в 2022 году участники Green Day массово отметят свои пятидесятилетия. Чем не повод для выпуска нового альбома? Скажем больше, это даже тянет на социальное обязательство. Тем более, что свежими релизами ансамбль не баловал своих поклонников достаточно давно.

В общем, даже если пластинки не случится, ничто не мешает ее ждать, а следовательно по праву включить в список самых ожидаемых альбомов 2022.

ДДТ. Название неизвестно

Очевидно, что вынужденный концертный простой чрезвычайно позитивно сказался на студийной работе Юрия Юлиановича и компании. Параллельно с подготовкой прошлогоднего альбома коллектив записал материал для следующей пластинки. Про нее мало что известно, кроме заявлений самого Шевчука о том, что материал на ней будет сильно отличаться от «Творчества в пустоте».

Как и многие коллективы, ДДТ связывает выпуск альбома с краудфандинговым сбором средств на него. И связано это не только с финансовыми аспектами, но и с тем, что наши ветераны обладают мощнейшим и очень активным фанатским комьюнити, и подобный способ коммуникации с ним в наше время является уже своеобразным и неотъемлемым ритуалом.

Алиса. Название неизвестно



Точно так же, через краудфандинг, действует и Константин Кинчев. Всю информацию и все самые эксклюзивные фишки, сопровождающие выход нового релиза, он продвигает именно через платформу для коллективного финансового участия в проекте. А вернее будет сказать — соучастия.

Новый альбом «Алисы» Кинчев планировал издать в 2023 году, но скорректировал свои студийные планы, так как отсутствие концертов привело к зияющей пустоте под названием «свободное время». А свободное время человек-мотор Константин Кинчев категорические не приемлет и стремится самым созидательным образом эту зияющую пустоту заполнять.

Все подробности альбома пока не разглашаются. Фанаты собирают отдельные сведения по крупицам, опираясь на редкие интервью мастера. Ну, это традиционная игра артиста с аудиторией, призванная еще сильнее раздуть огонь и без того уже пылающей «Армии Алисы».

Иван Дорн. DornDom

С каждым годом, с каждым новым альбомом, коллаборацией или концептуальным видео Иван Дорн становится все симпатичнее и интеллигентнее, не утратив при этом модности в лучшем смысле слова. Возможно, это артист, который пережил самую стремительную творческую трансформацию, да еще и не одну. Уже достаточно сложно представить этого артиста, исполняющего «Стыцамен». Хотя, вероятно, все еще исполняет: корпоративные заказчики любят постоянство и чтят поп-традиции.

Что касается нового альбома, по словам музыканта, он практически готов. Тормозится его выпуск только из-за внутренних конфликтов Ивана. Хочется сделать еще лучше, впихнуть еще больше, переписать тексты, а заодно и пристроить новый демо-материал. Или уговорить себя этого не делать.

Но Дорн надеется, что внутренних демонов он сможет победить вовремя, и если план не сорвется, то услышать новый альбом поклонники смогут 31 мая в полночь, в момент начала лета. Тоже своего рода концептуальная деталь. Мелкая, но симпатичная.



Антоха МС. Название неизвестно



Автор: antohamc/YouTube

Новый альбом музыкального самородка примечателен тем, что это будет первая работа артиста без своего постоянного продюсера Эдуарда «Шума» Шумейко. В конце прошлого года разогрелся неприятный скандал, в результате которого продюсер и музыкант разорвали деловые отношения.

Не вдаваясь в подробности ситуации, здесь важно другое: в популярности Антохи МС огромное значение имела именно продюсерская деятельность Шума, его профессионализм, интуиция, деловые и творческие связи, а главное — энтузиазм, с которым он продвигал артиста. Артиста, творчество которого поначалу у всех профессионалов вызывало только удивление и нескрываемый скепсис.

Однако Антоха МС победил, и победил вместе с Шумом.

Ни в коем случае не хочу сказать, что артист сам никак не влиял ситуацию. Безусловно, он самобытный и очень яркий музыкант, талант которого вовремя разглядел и приумножил продюсер.

И вот теперь Антохе МС предстоит показать насколько он сам и его новая команда держат нос по ветру, и смогут ли они и дальше своими наивными и необычными песнями удерживать старую и покорять новую аудиторию.

Диктофон. Звуки природы

Автор: Диктофон/YouTube

Антон Макаров — это музыкант из разряда «тайных открытий» и «тихих сенсаций». Очень сдержано и интеллигентно, без всякого агрессивного маркетинга артист сумел в прошлом году записать совместный альбом с Олегом Гаркушей, стать музыкантом групп «Свидание», «Сансара» и Найка Борзова, а также создать свой первый русскоязычный проект «Диктофон» и выпустить дебютный альбом.

Музыкальные специалисты и музыкальные критики уже разглядели в Антоне все признаки будущей яркой звезды, поэтому постепенно окружают его вниманием и все плотнее смыкают свое кольцо.

Если Антон все сделает правильно, а интуитивно кажется, что по-другому он делать и не умеет, то в будущем году, с выходом второго альбома «Диктофона» успех будет закреплен, а нас ожидает появление новой независимой музыкальной звезды.

Колибри. Можем повторить.

Автор: Группа КОЛИБРИ/YouTube