Новинки музыки марта: Placebo, «Саша и Сирожа», Алена Швец и другие

В мартовском обзоре музыкальных новинок: возвращение Placebo, второй альбом британки с турецкими корнями Nilufer Yanya, неизменно бодрые Weezer, концептуальная работа от москвичей «Созвездие Отрезок», возрождение арт-проекта «Саша и Сирожа», собрание подростковых гимнов Алены Швец и неизменно качественный инди от «Арсений Креститель».



Placebo. Never Let Me Go