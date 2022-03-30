Новинки музыки марта: Placebo, «Саша и Сирожа», Алена Швец и другие

Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться





В мартовском обзоре музыкальных новинок: возвращение Placebo, второй альбом британки с турецкими корнями Nilufer Yanya, неизменно бодрые Weezer, концептуальная работа от москвичей «Созвездие Отрезок», возрождение арт-проекта «Саша и Сирожа», собрание подростковых гимнов Алены Швец и неизменно качественный инди от «Арсений Креститель».

Placebo. Never Let Me Go



Автор: PLACEBO / YouTube

Когда знаменитый и всенародно любимый коллектив молчит девять лет, а потом анонсирует выход нового альбома, ожидаемо возникает нервное напряжение. И немудрено: выпасть на девять лет из музыкального контекста в нашем стремительно меняющемся мире — дело рискованное, велика вероятность заявиться на свет с каким-то пыльным раритетом. Былые поклонники уже позабыли про своего кумира и нашли себе новые ориентиры. Что уж говорить про молодежь.



Но, как известно, надежда умирает последней, и случай с Placebo доказывает это в очередной раз. Звучание коллектива несколько изменилось, музыкальные акценты расставлены иначе, аранжировки не отсылают нас к прошлому, а воспринимаются свежо. Даже голос Брайана Молко отошел от своей фирменной андрогинности. Но при этом с первых же аккордов открывающей песни, безо всякого сомнения, очевидно: перед нами снова собрание безусловных хитов, «боевиков» стадионного «разлива», безотказно накрывающих слушателя вне зависимости от того, считает ли он себя поклонником Placebo или просто проходил мимо и случайно заглянул на огонек.

Музыка группы традиционно балансирует между мажором и минором, достигая своего фирменного эффекта, когда каждая песня лишена даже намека на оптимизм, рвет душу в клочья, но, руководствуясь сверхзадачей, не оставляет слушателя без надежды. Такие песни легко могут составить ваш «саундтрек по жизни», вырвать из обыденности и наполнить ощущением личного ежедневного героизма. Вы герой, просто потому что живете в этой реальности, прорываетесь через нее, вооружившись музыкой Placebo, которая неустанно вливает в ваши уши ощущение подвига.



Weezer. SZNZ: Spring



Автор: Weezer / YouTube

Американская поп-панк-интеллигенция во главе с очкариком Rivers Kuomo продолжает эксплуатировать тему неисправимо оптимистической музыки. Они гнут эту линию с самого момента появления ансамбля и предъявляют это миру как своего рода манифест: бодрость духа как позиция, которую не искоренить. И надо сказать, что время от времени, когда внешние обстоятельства попадают в резонанс с настроением песен Weezer, они, что называется «заходят». Неизменно полные гармонии, мелодизма, богатых аранжировок, они как бы говорят всем и каждому: ты будешь радоваться жизни, чего бы тебе это ни стоило. По крайней мере, во время прослушивания наших сочинений.

Последний альбом уверенно продолжает начатое дело. Правда, в нынешних реалиях попадает в диссонанс и даже несколько раздражает своим безоговорочным гедонизмом. И даже в качестве успокоительного лекарства или как средство для отвлечения, почему-то альбом не очень заходит. Хотя, возможно, дело не в диссонансе. Просто совсем откровенных хитов, увы, на этот материал у Weezer не набралось.



Nilufer Yanya. Painless



Автор: Nilüfer Yanya / YouTube

Юная британка с турецкими корнями своим вторым альбомом подтверждает укрепившееся среди критиков и поклонников мнение, что в нашем мире появилась очередная музыкальная сенсация. В девушке изначально замешано множество национальных культур, и все они помножены на насыщенный музыкальный ландшафт, в котором выросло юное дарование. А провела она молодые годы в Лондоне, столице музыкальной эклектики. В результате песни Nilufer вообще невозможно подогнать ни под какие стилистические рамки. Она просто берет и использует в каждой отдельно взятой песне ровно те краски, которые ей кажутся необходимыми, чтобы рассказать конкретную историю.

Первый альбом барышни в этом плане был особенно эклектичным, вобрав в себя и независимый рок, и трип-хоп, и джаз, и немного этники. Второй — и, видимо, сказывается определенное взросление артиста, — выглядит более цельным и связным. Похоже, теперь мы имеем дело прежде всего с инди-роком. И звучит это инди весьма убедительно. В соответствии с канонами жанра, на альбоме британской турчанки сложно выделить отдельные хиты, которые можно было бы радостно напевать после прослушивания. Но в момент знакомства с материалом вы погружаетесь в его музыкальное пространство целиком, испытывая настоящее и музыкальное, и эмоциональное удовлетворение.



Алена Швец. ЯД



Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться





Очередная звезда, претендующая стать голосом поколения. Правда, в данном случае речь идет, скорее всего, о поколении школьников, где-то с 12 до 16 лет. По крайней мере, незамысловатые, хоть и броские и дерзкие, тексты именно так определяют текущую повестку артистки. Несмотря на спрятанное в одной из песен заявление о том, что у Швец в запасе полно изощренных рифм, фактически заявление это ничем не подтверждается на практике. Просто бодрые речевки, призывающие ломать систему или повествующие о пубертатных страданиях. Естественно, куда же без этого, для пущей убедительности кое-где добавлено некоторое количество мата. Оно, кстати, уже не шокирует — уж слишком общим местом стало использование ненормативной лексики, — но добавляет ощущения сермяжности. В одном из предыдущих обзоров уже говорилось о том, что русская поп-индустрия блестяще научилась продюсировать музыкальную составляющую продукта. Альбом Алены Швец это подтверждает на все сто процентов. Он сделан очень мощно, разнообразно и убедительно по этой части. Но также говорилось и о том, что нашей индустрии не хватает такого же уровня продюсирования по части текстов. Давно бы уже следовало найти талантливых поэтов-песенников, которые «причесали» бы весь этот бесконечный и наивный словесный поток. И в этом смысле альбом Алины Швец тоже подтверждает эти слова. И если вынести за скобки по-настоящему классный и взрослый саунд, в сухом остатке мы получим обычные дворовые песни. Впрочем, это тоже очень неплохо. Надо же подросткам что-то орать во весь голос возле своих подъездов.



Саша и Сирожа. Куй



Автор: Группа Саша и Сирожа / YouTube

Проект, который изначально представлял из себя дуэт художника Алексея Хацкевича и музыканта Сергея Михалка, избавился от второй своей составляющей, зато обзавёлся петербургским подкреплением в лице бывших музыкантов из группы «Ленинград» и действующего музыканта ансамбля «Ля Миноръ» Александра Ежова. Симпатичный, но музыкально не очень убедительный продукт, таким образом, ожидаемо превратился в банду отъявленных профессионалов, играючи расправляющихся с любым стилем — от ска и диско до шансона.

Лубочный и карикатурный материал песен уверенно занимает свою нишу в плеяде «философско-юмористических» групп типа «НОМ», «Громыка», «Ля Миноръ», «Карл Хламкин и ОгнеОпасноОркестр».

В альбоме есть собирательный лирический герой, который попадает в разной степени аховости бытовые ситуации, страдает, борется с обстоятельствами, но неизбежно включает собственную фатальную и брутальную витальность и выходит победителем. Автору этих строк показалось, что образ этого героя — это такой взрослый дядька, который внутренне до сих пор ощущает себя маленьким мальчиком и все еще не может смириться с подобным диссонансом. А поскольку такое расхождение свойственно большей части взрослых мужчин, можно с уверенностью утверждать, что потенциальная аудитория у проекта огромна. С небольшой оговоркой, в состав этой аудитории может войти любая взрослая мужская особь, если ей присуще чувство юмора и самоиронии.

В любом случае все здесь сыграно бодро, весело, убедительно и с серьезной заявкой на то, чтобы превратиться в хитовый и любимый русским народом материал.



Созвездие Отрезок. Жиза



Автор: Созвездие Отрезок / YouTube

На первый взгляд очень странный и эклектичный проект с претензией на интеллектуальность. И надо сказать, что претензия в данном случае вызывает уважение и соучастие. «Созвездие Отрезок» задумывался как сайд-проект более известных и модных «Хадн дадн». Вокалистке последних хотелось замутить что-то «на стороне», с меньшим количеством обязательств и с менее серьёзным подходом к творчеству. И такой расслабленный подход сработал идеально.

Материал у проекта получился легкий, карнавальный, пропитанный игровой стихией. Здесь намешано буквально все. Узнаваемый по «Хадн дадн» подход к текстам, когда основой истории может стать абсолютно нелепая и бытовая ситуация или игра слов. Распевы, разложенные на мужской и женский голоса, слегка стилизованные под народное пение. Музыка, в которой псевдоклассическое инструментальное звучание способно в считанные секунды обернуться мощным электронным битом и перерасти в настоящий неистовый рейв, на грани индастриала.

В сумме все эти слагаемые дают проект, который могли бы сочинить и исполнить знаменитые ОБЭРИУты, если бы: а) они жили в наше время, б) занимались не только стихосложением, но и музицированием.

Очень свободный и радостный материал. Чистое творчество и наслаждение. Даже в тот момент, когда ребята поют про бытовое насилие и «три сломанных ребра». Парадоксально, но факт.

Арсений Креститель. 29



Автор: audiocomnata / YouTube

Когда-то, уже много лет назад, в Петербурге и окрестностях на независимой сцене сияли и бушевали великолепные Sonic Death. Ведомые внешне аутичным и при этом невероятно харизматичным лидером Арсением Морозовым, ребята давали прикурить со своим атмосферным независимым роком. Отказываясь играть по правилам мейнстрима, хотя имея для раскрутки все основания, Sonic Death прекрасно себя чувствовали на сценах небольших альтернативных клубов и думали прежде всего о музыке и об аутентичности «в моменте». Затем после ряда трансформаций все переросло в коллектив «Арсений Креститель». Не будем углубляться в трактовку подобного «нейминга» — хотя, зная, как тщательно подходит Арсений к идеологии и мифотворчеству вокруг своей музыки, можно быть уверенным, что к этой вывеске подведены все необходимые обоснования. По словам самого артиста, главное отличие нового проекта от более едких Sonic Death — это наивная доброта, проникающая через фактуру материала. И в этом смысле «Креститель», безусловно, лучше подходит концепции, чем Death. Если же говорить непосредственно о творчестве и конкретно о последнем альбоме «Арсения Крестителя», то новая работа ансамбля — цельное и неделимое высказывание серьезного и взрослого альтернативного музыканта. Уверенно располагающееся не только в российском, но и в мировом контексте современного инди-рока. Больше тут сказать нечего, только предложить послушать эту работу.

Денис Рубин, специально для «Фонтанки.ру»

