Почему в теннисе не стали отменять россиян — объясняет Кафельников

Россиян не пустили на «Уимблдон», но лучшие иностранные теннисисты за них заступились



Фото: Андрей Иванов/ТАСС Поделиться Поделиться





Теннис оказался едва ли не единственным видом спорта, где иностранные спортсмены вступились за россиян, которых хотят отстранить от участия в международных турнирах. Как так получилось? Давайте разбираться вместе с бывшим первым номером мирового рейтинга Евгением Кафельниковым.

Практически сразу после начала военной операции на Украине Международный олимпийский комитет выступил с рекомендациями для спортивных федераций отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Ко мнению МОК прислушались практически все, за редким исключением. С Национальной хоккейной лигой ситуация понятна: россияне там — звезды с многомиллионными контрактами, на которых держатся целые команды. От них не так легко избавиться. В то же время на чемпионат мира по хоккею сборные России и Белоруссии не пустили. И совсем уж невероятная история в теннисе, где россиянам дают играть практически без ограничений. А если не дают, на их защиту встают иностранные коллеги.



Так произошло с одним из четырех самых престижных теннисных турниров — «Уимблдоном». О запрете на участие россиян и белорусов объявил организатор — Всеанглийский лаун-теннисный клуб (AELTC).

«Учитывая высокий статус Уимблдонского турнира в Великобритании и по всему миру, мы считаем себя обязанными принять участие в ограничении глобального влияния России. Было бы несправедливо предоставлять российскому режиму лишнюю возможность самоутвердиться за счет российских и белорусских участников», — объяснили свое решение организаторы.

Удивительно, но на фоне мирового тренда отмены всего, что хоть как-то связано с Россией, в этом случае действия англичан подверглись критике. В том числе, со стороны двух ведущих международных теннисных организаций: Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Мы гордимся, что наш спорт основан на принципах соревновательности и справедливости, в соответствии с которыми игроки получают право выступать на турнирах за счет своего рейтинга. Поэтому мы считаем сегодняшнее решение «Уимблдона» и LTA несправедливым и опасным на будущее. Кроме того, дискриминация по национальному признаку нарушает наше соглашение с «Уимблдоном», по которому единственный критерий для допуска игрока до турнира — его рейтинг. Считаем важным подчеркнуть, что игроки из России и Беларуси продолжат выступать на турнирах ATP под нейтральным флагом — это позиция, которую до сегодняшнего дня разделяло все теннисное сообщество», — заявили WTA и ATP.



Также против отстранения выступили лучшие теннисисты.

«Я всегда буду первым, кто осудит войну. Как ребёнок войны, я знаю, какую она наносит эмоциональную травму. Мы в Сербии знаем, что происходило здесь в 1999 году, простые люди всегда страдают, у нас было много войн на Балканах. Тем не менее я не могу поддержать решение «Уимблдона». Это не вина игроков. Когда политика вмешивается в спорт, это плохо заканчивается», — заявил первый номер мирового рейтинга Новак Джокович.

«Я считаю, что это очень несправедливо по отношению к моим коллегам. В том плане, что они не виноваты в происходящем. Мне жаль коллег. Я бы хотел, чтобы ситуация разрешилась иначе», — подчеркнул 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» из Испании Рафаэль Надаль, который также входит в совет игроков ATP.

WTA и ATP не могут заставить «Уимблдон» отказаться от своего решения, так как все четыре турнира «Большого шлема» не входят в их организации. Но, похоже, заплатить за столь жесткую позицию англичанам все-таки придется: «Уимблдон» в ближайшие дни должны лишить рейтинговых очков, которые получают теннисисты за участие. Не смертельно, но болезненно. Благодаря очкам теннисисты поднимаются в рейтинге и могут рассчитывать на участие в более престижных и дорогостоящих турнирах. По сути, это превратит «Уимблдон» в товарищеский турнир с огромным, в 40 млн евро, бюджетом. Вряд ли кто-то из теннисистов откажется от подобных денег, но главное — это позиция и сигнал, которые посылают международные теннисные федерации. И если еще два турнира «Большого шлема», Открытые чемпионаты США и Австралии, еще не объявили о своем решении, то четвертый, «Ролан Гаррос» уже точно не будет чинить препятствий россиянам и белорусам.



О том, откуда в теннисе, одиночном виде спорта, где каждый сам за себя, такая солидарность, мы спросили двукратного победителя турниров «Большого шлема» и бывшего первого номера мирового рейтинга Евгения Кафельникова.

— Теннис оказался едва ли не единственным видом спорта, где иностранные спортсмены вступились за российских коллег. Почему? Что особенного в теннисе?

— В первую очередь потому что теннис — это одна большая семья. Турниры проходят каждую неделю, и все перемещаются из одного города в другой вместе. Люди друг друга видят на постоянной основе, и какое-то хорошее общения есть всегда. Поэтому в теннисе, как ни в каком другом виде спорта, развита история, когда один за всех и все за одного. Все прекрасно понимают, что российские спортсмены никакого отношения не имеют к тому, что сейчас происходит. К тому же российские теннисисты давным-давно свою позицию по этому поводу высказали. В этом и секрет. В любом случае они добьются своего. Мне моя интуиция подсказывает, что российские теннисисты будут играть в туре, может быть, за исключением Англии. Потому что, как вы знаете, идут сейчас большие споры на эту тему. Ситуация 50 на 50, получится ли у них добиться от организаторов «Уимблдона» разрешения на игру российских теннисистов.



— То есть для вас не стала удивительной столь консолидированная позиция теннисистов?

— А просто российские теннисисты — все нормальные ребята. Они образованные, правильные, все понимают, что происходит и как на это нужно реагировать. И никто их не обвиняет в том, что сейчас происходит. Поэтому и такое лояльное отношение.

— Может, еще дело в том, что теннисисты, как правило, с детства тратят на подготовку частные средства?

— Честно говоря, в России государство тоже помогает. Не будем здесь лукавить. Определенные средства вкладывались в теннис всегда. Но теннис — это такой вид спорта... довольно-таки узнаваемый. Думаю, он входит в пятерку самых популярных видов. Поэтому к звездным именам такое внимание, а в теннисе российских звезд очень много, которые постоянно на слуху. Ситуация, конечно, неоднозначная. Как она будет развиваться вокруг «Уимблдона», сказать сложно, но международные ассоциации реально борются за своих игроков. Думаю, что определенный статус и рейтинговые очки они точно потеряют.



— Есть же несколько довольно рейтинговых видов спорта, где россияне тоже на первых ролях в мире, — хоккей, биатлон, лыжные гонки, — но такой поддержки от своих федераций они не получили.

— Сложно сказать. Насколько я понимаю, хоккеисты тоже заняли определенную позицию в этом вопросе. А, например, лыжные гонки по своему статусу сложно сравнивать с теннисом, который транслируется 12 месяцев в году на всех топовых телеканалах мира. В России лыжи — это статус, да. Но мы же берем глобальную ситуацию. Поэтому теннис — это такой вид спорта, значимый с глобальной точки зрения.

— Петербургским теннисным турнирам St. Petersburg Open, St.Petersburg Ladies Trophy и другим соревнованиям в России нет смысла надеяться на подобную лояльность?

— Нет, здесь нет никакой надежды. Это уже абсолютно однозначное решение, пока ситуация не разрешится. И даже когда она разрешится, не знаю, сколько должно времени пройти, чтобы к нам вернулись мероприятия мирового масштаба. Тут иллюзий лучше не строить.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

