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    Маленького велосипедиста сбила машина на улице Хошимина

    3708
    11 комментариев

    Водитель «Шкоды», видимо, так торопился домой, что не пропустил мальчика на велосипеде на севере Петербурга.

    Фото: читатель «Фонтанки» Дмитрий
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    Наезд произошел, как сообщил «Фонтанке» очевидец, 10 мая около полудня за магазином «Народный» на улице Хошимина. По предварительной информации, водитель «Шкоды Йети», мужчина лет 55 на вид, увеличил скорость при въезде на внутридворовую территорию. В этот момент дорогу пересекал мальчик, на вид лет 8, на велосипеде. Он попал под машину.

    По словам очевидца, водитель вышел из машины, но к пострадавшему не подошел. Мальчик, вероятно, сам себе вызвал скорую. Медики до сих пор его осматривают. На месте работают сотрудники дорожной полиции.

    Фото: читатель «Фонтанки» Дмитрий

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    Комментарии (11)

    Coulthard
    Только это не Хошимина, а Просвет, недалеко от дома 9.
    SAN
    И водитель все равно должен думать головой.
    Он управляет транспортным средством, которое может убить кого угодно!
    А тем более въезжая на дворовую территорию, где могут бегать, прыгать, ползать и скакать дети.
    Slava_Rossii
    Оба хороши, несутся не глядя по сторонам.
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