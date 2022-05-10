Маленького велосипедиста сбила машина на улице Хошимина

Водитель «Шкоды», видимо, так торопился домой, что не пропустил мальчика на велосипеде на севере Петербурга.

Наезд произошел, как сообщил «Фонтанке» очевидец, 10 мая около полудня за магазином «Народный» на улице Хошимина. По предварительной информации, водитель «Шкоды Йети», мужчина лет 55 на вид, увеличил скорость при въезде на внутридворовую территорию. В этот момент дорогу пересекал мальчик, на вид лет 8, на велосипеде. Он попал под машину.



По словам очевидца, водитель вышел из машины, но к пострадавшему не подошел. Мальчик, вероятно, сам себе вызвал скорую. Медики до сих пор его осматривают. На месте работают сотрудники дорожной полиции.

