    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 0

    6 м/с, с-з

    763мм

    42%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd71.02eur74.56
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    «Я никогда не отступлюсь от своих друзей». Киркоров ответил на критику за защиту Пугачёвой и Галкина

    5015
    13 комментариев

    Народный артист РФ Филипп Киркоров ответил на критику, которая обрушилась на него после его слов в защиту Аллы Пугачёвой и Максима Галкина. Об этом 4 мая пишет телеграм-канал Ксении Собчак.

    «Я сейчас в ужасе, что мои слова не услышали... и вторят… зомбированно вторят, что я не должен заступаться за своих друзей, потому что у него альтернативная позиция, но подождите… Я уверен, что никто не имеет права обсуждать и очернять публично личную жизнь кого бы то ни было. Мои слова об агрессии, которая всё больше определяет стиль общения в публичном пространстве, очень правильные. Я сразу подумал об их детях, которые общаются со сверстниками. Как им принять такую реальность? Может быть, в Израиле они в относительной информационной безопасности. А потом?» — задался вопросом Киркоров.

    Он также удивился, что Маргарита Симоньян, которую певец всегда ценил как «журналиста и просто порядочного человека», будучи матерью троих детей, не задумалась об этом.

    «На мой взгляд, я правильно всё сказал, по делу. Всем надо задуматься, в кого мы превратимся с таким рвением обличать чужие «пороки». Я человек чести, и никогда не отступлюсь от своих принципов и своих друзей, и готов защищать их в публичном и непубличном пространстве. Я патриот нашей страны, для меня большая честь поздравления от нашего президента, огромнейшая честь, что на мои юбилейные концерты пришло более 30 000 человек в Москве и Санкт-Петербурге», — подчеркнул Филипп Киркоров.

    Он отметил, что подобная риторика побуждает «людей к страху, выдавливая их из страны».

    Напомним, Филипп Киркоров вступился за Аллу Пугачёву и Максима Галкина, о которых перед этим в телеэфире высказалась Симоньян. Фактически она заявила, что Галкин, несмотря на нетрадиционную сексуальную ориентацию, женился на пожилой певице для отвода глаз. В свою очередь, поводом для выступления Симоньян стали высказывания Галкина о событиях на Украине. Сама Симоньян Киркорову не ответила, но перепостила текст Антона Красовского, директора вещания RT на русском языке, который подверг певца критике как «нелицемерный гей». Также ответил народному артисту глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (13)

    EveReady
    И нашим и вашим ))) И Симонян сотоварищи обличает, и президента добрым словом упомянуть не забыл
    Леонтий
    Киркоров первый раз показал что он вроде бы мужик,и имеет какие-то принципы.Как и всегда, военные спецоперации постепенно выявляют сущность людей.Еще бы перестал с крестом богохульствовать,начал бы постепенно становиться на человека похож.
    Klav693
    Молодец, Филипп!
    Вы поступили порядочно.
    Не ваша фанатка, просто мама и бабушка.
    Рогозин присоединился к шавкам, несолидно. Будьте выше, ближе к своему космосу.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close