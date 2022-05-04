«Я никогда не отступлюсь от своих друзей». Киркоров ответил на критику за защиту Пугачёвой и Галкина

«Я сейчас в ужасе, что мои слова не услышали... и вторят… зомбированно вторят, что я не должен заступаться за своих друзей, потому что у него альтернативная позиция, но подождите… Я уверен, что никто не имеет права обсуждать и очернять публично личную жизнь кого бы то ни было. Мои слова об агрессии, которая всё больше определяет стиль общения в публичном пространстве, очень правильные. Я сразу подумал об их детях, которые общаются со сверстниками. Как им принять такую реальность? Может быть, в Израиле они в относительной информационной безопасности. А потом?» — задался вопросом Киркоров.

Народный артист РФ Филипп Киркоров ответил на критику, которая обрушилась на него после его слов в защиту Аллы Пугачёвой и Максима Галкина. Об этом 4 мая пишет телеграм-канал Ксении Собчак.

Он также удивился, что Маргарита Симоньян, которую певец всегда ценил как «журналиста и просто порядочного человека», будучи матерью троих детей, не задумалась об этом.

«На мой взгляд, я правильно всё сказал, по делу. Всем надо задуматься, в кого мы превратимся с таким рвением обличать чужие «пороки». Я человек чести, и никогда не отступлюсь от своих принципов и своих друзей, и готов защищать их в публичном и непубличном пространстве. Я патриот нашей страны, для меня большая честь поздравления от нашего президента, огромнейшая честь, что на мои юбилейные концерты пришло более 30 000 человек в Москве и Санкт-Петербурге», — подчеркнул Филипп Киркоров.

Он отметил, что подобная риторика побуждает «людей к страху, выдавливая их из страны».

Напомним, Филипп Киркоров вступился за Аллу Пугачёву и Максима Галкина, о которых перед этим в телеэфире высказалась Симоньян. Фактически она заявила, что Галкин, несмотря на нетрадиционную сексуальную ориентацию, женился на пожилой певице для отвода глаз. В свою очередь, поводом для выступления Симоньян стали высказывания Галкина о событиях на Украине. Сама Симоньян Киркорову не ответила, но перепостила текст Антона Красовского, директора вещания RT на русском языке, который подверг певца критике как «нелицемерный гей». Также ответил народному артисту глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.