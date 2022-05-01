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    «Перестаньте отрезать куски от нашего общества». Киркоров вступился за Пугачеву и Галкина

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    10 комментариев

    Народный артист РФ Филипп Киркоров выпустил ролик, в котором осудил «охотников на ведьм с альтернативной точкой зрения». Обращение опубликовано в соцсетях артиста 1 марта.

    Киркоров обратил внимание на возрастающую агрессию внутри страны и вспомнил окопы Второй мировой, в которых были люди разных национальностей. Он отметил, что видит травлю людей не совсем согласных и «просто испугавшихся».

    соцсети Филиппа Киркорова

    «Вы, охотники на ведьм лишь только усугубляете внутренний раскол. Публичные люди обязаны сейчас объединять людей, а вы начинаете гнобить. Такими методами вы становитесь похожими на тех, с кем боритесь», — заявил Кирокоров.

    Артист отметил, что в одном из ТВ-шоу Маргарита Симоньян нелицеприятно высказалась об Максиме Галкине и Алле Пугачеве. «Как ты смеешь публично унижать людей, кто дал тебе право? Маргарита, ты главный редактор рупора нашей страны. Ты не имеешь права сеять раздор. Ты журналист, а не похабная бабка на базаре, разбрасывающая нечистоты слухов и сплетен», — сказал Киркоров.

    По его словам пандемия научила артистов тому, что трудности необходимо преодолевать вместе. «Перестаньте отрезать куски от нашего общества. Остается один скелет, на котором с удовольствием спляшут», — добавил певец.

    С начала специальной военной операции на Украине Максим Галкин выступает с резким осуждением действий России. Сейчас шоумен с семьей находится в Израиле. Артиста заменили в шоу на Первом канале.

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    Комментарии (10)

    Савва Морозов
    Все помнят, как Шевчук вытащил на публику аудио-видео, как Филя, под фонограмму, бегает по залу с одышкой.
    Так за кого же "наши" либералы?
    DjCvetkov
    Одним словом - румын!)
    bluxer
    Раньше один критик Соседов в меру сил боролся с этой плесенью. А теперь и государство зачесалось, когда стало ясно, кто есть кто.
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