«Перестаньте отрезать куски от нашего общества». Киркоров вступился за Пугачеву и Галкина

Киркоров обратил внимание на возрастающую агрессию внутри страны и вспомнил окопы Второй мировой, в которых были люди разных национальностей. Он отметил, что видит травлю людей не совсем согласных и «просто испугавшихся».

«Вы, охотники на ведьм лишь только усугубляете внутренний раскол. Публичные люди обязаны сейчас объединять людей, а вы начинаете гнобить. Такими методами вы становитесь похожими на тех, с кем боритесь», — заявил Кирокоров.



Артист отметил, что в одном из ТВ-шоу Маргарита Симоньян нелицеприятно высказалась об Максиме Галкине и Алле Пугачеве. «Как ты смеешь публично унижать людей, кто дал тебе право? Маргарита, ты главный редактор рупора нашей страны. Ты не имеешь права сеять раздор. Ты журналист, а не похабная бабка на базаре, разбрасывающая нечистоты слухов и сплетен», — сказал Киркоров.

