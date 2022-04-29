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    Стало известно, кем заменят Максима Галкина на Первом

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    14 комментариев

    В шоу «Сегодня вечером», которое выйдет на Первом канале в майские праздники, вместо Максима Галкина станет ведущим Николай Цискаридзе. Об этом 28 апреля сообщил StarHit.

    Юморист вел развлекательное субботнее ток-шоу последние пять лет. В эфир приглашали популярных актеров, музыкантов, звезд телевидения. Последний выпуск «Сегодня вечером» с Галкиным вышел 19 февраля.

    Пока неизвестно, будет ли Цискаридзе новым постоянным ведущим шоу. По информации издания, руководство канала примет решение, если Цискаридзе «впишется в формат». Артиста балета и юмориста связывает давняя дружба — Цискаридзе неоднократно рассказывал в интервью, как Галкин поддержал его, когда против артиста развернулась «травля» в медиа в 2013 году.

    С начала специальной военной операции на Украине Галкин выступает с резким осуждением действий России. Сейчас шоумен с семьей находится в Израиле.

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    Комментарии (14)

    alexpv
    Вот кто нам принесет традиционные ценности)))
    Дежурный по объединению
    Жаль, что не Владимира Рудольфовича. Яп даже трансляцию посмотрел заради интереса. Один раз.
    274655793
    Медведев тоже прикольный.
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