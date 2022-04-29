Стало известно, кем заменят Максима Галкина на Первом

В шоу «Сегодня вечером», которое выйдет на Первом канале в майские праздники, вместо Максима Галкина станет ведущим Николай Цискаридзе. Об этом 28 апреля сообщил StarHit.
Юморист вел развлекательное субботнее ток-шоу последние пять лет. В эфир приглашали популярных актеров, музыкантов, звезд телевидения. Последний выпуск «Сегодня вечером» с Галкиным вышел 19 февраля.
Пока неизвестно, будет ли Цискаридзе новым постоянным ведущим шоу. По информации издания, руководство канала примет решение, если Цискаридзе «впишется в формат». Артиста балета и юмориста связывает давняя дружба — Цискаридзе неоднократно рассказывал в интервью, как Галкин поддержал его, когда против артиста развернулась «травля» в медиа в 2013 году.
С начала специальной военной операции на Украине Галкин выступает с резким осуждением действий России. Сейчас шоумен с семьей находится в Израиле.