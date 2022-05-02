«А он пошел и застрелил Урицкого». Петли Аптекарского острова с Львом Лурье

«Фонтанка» продолжает подсказывать майским гостям Петербурга проверенные маршруты для трехдневного знакомства с городом. Сегодня это — зелень и революция Аптекарского острова.
Мы начинаем от Ботанического сада с его пальмовой оранжереей — вспоминайте рассказал Гаршина Attalea princeps, где пальма стремилась вырваться на свободу из теплицы и сумела перерасти ее, разбив потолок, но тут же замерзла.
Заодно смотрим на корпус ЛЭТИ, построенный архитектором Матусевичем, — самое нелепое здание в городе. Если ты попадаешь в него, то никогда не можешь из него выбраться. Самая идиотская планировка в мировой истории. Вообще советский архитектор, если он был членом бюро райкома партии, имел возможность два раза в жизни построить здание по индивидуальному проекту. И как начинающий литератор пытается в первый роман вместить всё, что знает, от Фолкнера до Агнии Барто, Матусевич решил вместить сюда и Кремль, и постмодернизм, то есть с помощью трех стандартных железобетонных изделий ответить на каждый последний писк европейской архитектурной моды.
Смотрим на Преображенскую церковь лейб-гвардии Гренадерского полка, там находилась лаборатория ЛЭТИ, но до этого — полковой храм. Да, она полуразрушена, но это всё равно старейшая на острове церковь, и построена она любимцем Николая I Константином Тоном. Здесь же рядом — бункер, где находился в годы войны штаб Балтийского флота. Там обещают создать народный музей.
Проходим задами здания ЛУКОЙЛа и выходим к замечательному памятнику на месте взрыва дачи Столыпина. Он странным образом уцелел в советское время, благодаря тому, что оказался на хозяйственной территории ЛЭТИ в районе гаражей. Думаю, опытные конспираторы из института не рассказывали кому попало о его существовании, а в 1991 году там сняли забор, и он перед нами предстал. А когда-то мы тайно туда ходили и шепотом пели «Боже, царя храни».
Пока не ушли, смотрим на другой берег и видим здание фабрики «Невка», построенное архитектором Васильевым в стиле шотландского замка. Он был также автором Соборной мечети, Нового Гостиного двора. А «Невка» — именно та фабрика, с которой началось свержение самодержавия в России, 23 февраля она первой забастовала.
Дальше можно сесть на автобус или пешком дойти до дома
Идем сквозным двором в сторону улицы Литераторов. По пути видим одноэтажный каменный особнячок; это мастерская художника Ветрогонского, которую в советское время разрешили построить этому певцу социалистических строек, народному художнику СССР и заведующему кафедрой графики Академии художеств. Чуть дальше — Дом литераторов — богадельня, дом престарелых для заслуженных, но небогатых писателей. Здесь доживал свою долгую и невероятную жизнь Герман Лопатин, после 18-летней отсидки в Шлиссельбурге, после попытки спасти Чернышевского, после того, как он отверг ухаживания дочери Маркса. Незадолго до смерти к нему пришел молодой поэт Каннегисер, товарищ Сергея Есенина и Марины Цветаевой, жаловался на то, что его друзей расстреляли большевики, спрашивал, что ему делать. На это Лопатин ответил — вы меня, молодой человек, поражаете, мы в вашем возрасте себе таких вопросов не задавали. Каннегисер пошел и убил Урицкого.
За время советской власти самый известный жилец этого дома — Филонов, умерший в блокаду. Ну, и писатель Чапыгин — такой самородок, найденный, как и все самородки, Горьким еще до революции. Сам он был из архангельских кровельщиков и написал известный роман «Разин Степан» — довольно модернистское произведение, подражание «Санкт-Петербургу» Андрея Белого. А Сталин, как известно, много читал и особенно любил историческую литературу. Он прочел этого Чапыгина и сделал его классиком. А уже сам Чапыгин после пригревал здесь молодых литераторов — например поэта Александра Чуркина, автора текста «Слушай, Ленинград, я тебе спою...», из которого вырос гимн болельщиков «Зенита».
Смотрим на противоположную сторону и видим замечательную виллу, построенную архитектором Гейслером для Марии Гавриловны Савиной. Она играла в театральной жизни Петербурга примерно ту же роль, что Алла Пугачёва во времена «Рождественских вечеров». То есть фактически руководила Александринским театром, была любимицей государя. Ее нет на кинопленке, хотя она умерла в 1915 году, но, судя по отзывам, это была очень талантливая актриса, похожая на Гурченко, — очень музыкальная, не очень красивая, с очень широким репертуаром и прекрасно игравшая характерные роли. Между прочим, погубила карьеру Чехова, отказавшись играть Аркадину в «Чайке», он-то рассчитывал на дуэт ее и Комиссаржевской в роли Заречной. Но не получилось, провал. И уже на старости лет у нее появился гражданский муж — миллионер Молчанов. Его положение напоминает положение олигарха Мамута: близкий к власти любитель искусства. И он построил ей эту виллу, которая специально внутри спланирована для жизни великой актрисы.
Затем проходим во двор первого дома Ленсовета, несомненно, лучшего конструктивистского здания Петербурга. Роскошная стереометрия, три объема, один основной и два примыкающих под интересными углами, здесь даже павильон для мусора напоминает творение великих архитекторов. Здание предназначалось для ленинградского начальства, и там должен был поселиться Сергей Миронович Киров. А он любил рыбок, и поэтому в новую квартиру не заселился, пока там не смонтировали аквариум. Он думал, что когда товарищ Сталин приедет в Ленинград, он ему покажет этих рыбок. Но товарищ Сталин не приехал, а Сергей Миронович пал от руки Николаева. Из великих людей здесь жил Алексей Николаевич Толстой, а также его внучка Татьяна.
Идем в сторону Каменноостровского проспекта, переходим и можем успеть посмотреть на Иоанновский женский монастырь: иоанниты были своеобразной сектой внутри православия, которая считала Иоанна Кронштадтского в некотором смысле богом. Когда монастырь был закрыт при большевиках и там открыли то ли фабрику, то ли общежитие, там всё равно рисовали кресты, и какие-то поклонники святого тайно приходили туда. Напротив здание, где произошло историческое заседание ЦК большевистской партии 10 октября 1917 года, на нем было принято решение о вооруженном восстании. Против были только Зиновьев и Каменев, и Ленин так гневался на них, что когда выходил с заседания, потерял парик.
И, наконец, едем к конечной точке нашего маршрута — к Лопухинскому саду, в котором недавно отреставрирована дача Громова и который отстояла перед натиском девелоперов журналистка Татьяна Лиханова. Пытаемся договориться с вахтером и пройти к памятнику собаке Павлова в саду Института экспериментальной медицины. Это памятник-комикс тем полутора тысячам животных, которых ученый зарезал: 4 барельефа, на каждом из которых какое-то удивительное открытие, сделанное благодаря опытам над этими собаками. Здесь можно вспомнить о знаменитом декрете Ленина в 1921 году, когда был страшный голод, о выделении мяса собакам Павлова.
И последняя точка — это библиотека института, построенная архитектором Покровским, с огромным керамическим двуглавым орлом и с двумя урнами — в них прах врачей-бактериологов, погибших во время экспериментов с возбудителями инфекционных заболеваний.
Напомним, накануне мы предлагали маршрут по центру города с небанальным комментарием Евгения Вышенкова.
Записано с голоса Льва Лурье, для «Фонтанки.ру»