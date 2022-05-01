«От викинга до зверья, от босоты до царя». Питерская героика с Евгением Вышенковым

Фото: Павел Каравашкин/Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Тем, кто приехал на майские впервые в Петербург, «Фонтанка» предлагает три маршрута на каждый день. Пройдитесь до обеда, а вечером уже идите в театр.



Нет такого масштаба городов в мире, что были бы построены на пустом месте столь скоро как Петербург. Поэтому и считается, что он упал всем нам с небес. А раз вы впервые в Питере, то обречены на его открыточные виды. Но «Фонтанка» - не банальна, мы заглянем в его суть.

Поэтому вынырнем на Невский проспект со станции метро «канал Грибоедова» и пойдем к Неве. Первое, что бросится нам в глаз – здание компании «Зингер».

Фото: Павел Каравашкин/Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Когда его отгрохали, то не было журналиста, кто бы не написал, что это архитектурная уродина. И где эти журналисты вместе с градозащитниками прошлого? Вы спрашиваете, что это за немецкая фамилия Зингер? Так спросите у вашей бабушки. Она рассмеется и расскажет, как мечтала о такой швейной машинке.

А на фасаде, кстати, - не какие-то фигуры. Это единственный памятник в мире – валькириям. Там же шесть фигур – три женских, три мужских. Согласно скандинавскому эпосу, девы-воительницы выбирали самых отважных воинов и уносили их в рай. Трое парней – это викинги. Этим повезло. Они уже на небесах.

Я это не к тому, что норманская теория создания нашего государства имеет право на существование, а о том, что они нам напоминают – настало время героики, а рефлексии в соцсетях – пошлое прошлое.

Перед тем, как двинуться вперед – повернем голову направо. Предстает грандиозный, предельно русский «Храм Спаса на Крови».

Фото: Павел Каравашкин/Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Он поднялся на том месте, откуда история России пошла и поехала вразнос. На набережной народовольцами был убит Александр Второй. Тот, кто отменил крепостное право и уже готовил конституцию. Советская власть уверяла, что революционеры – святые мученики, сегодня мы больше склоняемся к высказыванию Достоевского про бесов. Подождем еще немного, может, опять поменяем точку зрения. Ведь история – это самая изменчивая наука.



Пройдя чуть вперед за Зингера, посмотрим на другую сторону Невского.

Фото: Павел Каравашкин/Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Казанский собор построил рожденный крепостным Андрюха Воронихин. Вот у вас какое образование? Ну, десять классов-то – наверняка! А он родился с перспективой никогда не научиться даже писать свое имя.

Перед собором два памятника. Справа – Кутузову, слева – Барклаю.

Фото: Павел Каравашкин/Фонтанка.ру Фото: Павел Каравашкин/Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Отечественная война 1812-го, понятно: богатыри – не мы. Но это два первых в России памятника, где человек изображен в естественной одежде. Ведь до этого ставили только в римской эстетике. Споров было… пока Николай Первый не угомонил всех. Так что, он и есть законодатель всех современных памятников.

Пересекаем Малую Конюшенную улицу, что упирается в нашу сторону Невского. Чуть повернем голову вправо и видим памятник Гоголю.

Фото: Павел Каравашкин/Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Да, без Гоголя Петербургу ни туда, ни сюда. Но как тут не рассказать о мифе, родившемся уже при нашей жизни. Петербуржцы болтают, что вместо лица Николая Васильевича слепили лик босса всех боссов петербургской мафии – Кумарина. А что делать? Раз «Бандитский Петербург» родился на Неве, то пожалуйте.



А сразу на углу, это Невский, 24 – кафе.

Фото: Павел Каравашкин/Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Это счастливое место – там всегда было кафе. Не будем нырять в эпоху самодержавия, а вспомним наш любимый развитой социализм. Там было кафе, которое вошло в историю как «Лягушатник». Сейчас же мило вспоминать советское прошлое. Вот и зайдите.

«Лягушатник», потому как диванчики были из зеленого плюша. И если гость Ленинграда из необъятного СССР приезжал с ребенком, то, конечно, он шел по Невскому и, конечно, заглядывал сюда. Там мороженное было о трех разноцветных шариках, там шампанское наливали.

Напротив, через Невский – над окнами – вывеска «Салонъ Буре».

Фото: Павел Каравашкин/Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Братцы, пусть рядом есть витрины с хоккейным клубом СКА, но это не про Павла Буре – заслуженного мастера спорта. Это про Павла Карловича – дореволюционного часового мастера всех времен и народов. В свое время иметь его часы – было все равно, что сегодня … все равно, что сегодня … рассказать, мол, у меня дома готовит щи не жена, а домработница, а за детьми присматривает гувернер.

Переходим Большую Конюшенную и вот вам угловое здание, что лучше напомнит не о дворянах, а о короле налетчиков 20-х годов.

Фото: Павел Каравашкин/Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Здесь в обувном магазине со стрельбой брали Леньку Пантелеева. Взяли, а он потом сбежал из тюрьмы. Он, вышедший из рядов ЧК, был кровавым, но народная молва придала ему свой ореол – «город на болоте, буржуев не жалей, впереди босоты всей – Ленька Пантелеев». Вот мы с вами пешочком же бредем - смотрим с панели на шуршащие мерседесы, значит, Ленька – наш предводитель.

Подходя к мосту через Мойку, вновь смотрим поперек Невского. Стоит там Строгановский дворец.

Фото: Павел Каравашкин/Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Я это к тому, что вы смотрите на место рождения того, что постоянно кладете себе в рот. Мясо по-строгановски – это тот самый наш бефстроганов, а никак не их. Да, да. Теперь все по-другому читается.

Все же переходим через Мойку и сразу видим старинную вывеску «Вольф и Беранже».

Фото: Павел Каравашкин/Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Это знаменитая кондитерская, где пил кофий сам Пушкин. Мало вам, чтобы зайти? То-то.

Переходим пешеходную Большую Морскую – глянем вправо на арку Главного штаба, что открывает лучшую площадь империи, и метров через сто – читаем на доме «При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Почему на этой стороне? Так финны с севера Ленинград не обстреливали, а немцы с юга – лупили.

Фото: Павел Каравашкин/Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Чуть дальше – витрины, витрины, бутики, бутики.

Фото: Павел Каравашкин/Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Это еще в 30-е годы открылся здесь модный женский универмаг. С тех пор его именуют: «Смерть мужьям, тюрьма любовникам». Вот кто сказал, что сегодня нельзя так назвать роскошное дизайнерское ателье?

Через перекресток с Малой Морской – замкоподобное громадное серое здание.

Фото: Павел Каравашкин/Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Чего тут только не было – от центральной кассы аэрофлота до советского магазина для интуриста - «Березка». Но мы же в Петербурге, и придется здесь вспомнить пушкинское «скука, холод и гранит». То есть и так с яркими красками – дефицит, а тут еще такая серая гора. Поэтому в свое время и был введен специальный налог на дома, которые архитектор запланировал темными. Но в данном случае за это каменное высказывание владельцы зря были оштрафованы.

Поворачиваем с Невского налево по Адмиралтейском проспекту вдоль Александровского сада. Доходим до угла с улицей Гороховой и вспоминаем бессмертный мотив нашего земляка Саши Розенбаума – «На улице Гороховой – ажиотаж, Урицкий все ЧК вооружает …». Мда, дальше сегодня слышится уже двояко – «Всё потому, что в Питер, в свой гастрольный вояж с Одессы-мамы урки приезжают!». Вы стоите перед первым офисом страшной аббревиатуры ВЧК.

Фото: Павел Каравашкин/Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Тут начал сажать контрреволюцию сам Дзержинский. Он знал толк, он же сам засидел лет десять. Тем более, в его новом кабинете царизму верно служил губернатор Трепов – тот, кому Вера Засулич целилась в лоб, а попала чуть ли не в задницу. Это тоже случилось в приемной у того кабинета. Вот чтобы с такой особой сегодня сделали? А тогда ее оправдали. Но с этого и началось в России – мол, теперь можно убивать чиновников.

Чуть вперед и шикарный отель, а перед входом два льва.

Фото: Павел Каравашкин/Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Львов в Питере пруд пруди, а на этих сидел герой из пушкинского «Медного всадника»: «На звере мраморном верхом, без шляпы, руки сжав крестом, сидел недвижный, страшно бледный, Евгений …».

Хорош о страшном. Перебегаем Адмиралтейский, натыкаемся на единственный в России, а может быть, и в мире памятник верблюду.

Фото: Павел Каравашкин/Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Вглядываемся в лицо на бюсте… Мама дорогая! Как на Сталина-то нашего похож.

Аккуратно озираем Исаакий.

Фото: Павел Каравашкин/Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Им интересоваться и изучать можно лет триста, но нам достаточно знать одно – так выглядит главный храм империи.

А вот что касается настоящего Медного всадника, то смотрим куда Петр Первый показывает рукой.

Фото: Павел Каравашкин/Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Чтобы получше рассмотреть, подходим к Неве. Упираемся руками не в бордюр или поребрик, а в парапет. Это и есть, по самому большому счету, визитная карточка – «береговой ее гранит». Не отпускайте от камня быстро ладони. Набережная что-то вам хочет сказать.

На той стороне Невы – совсем слева – Горный университет, откуда пошли все наши природные богатства, чуть левее – Академия художеств, откуда пошли все наши национальные музеи, а напротив – дворец Меншикова, откуда пошла вся наша коррупция и Университет, откуда пошла вся наша наука.

Фото: Павел Каравашкин/Фонтанка.ру Фото: Павел Каравашкин/Фонтанка.ру Фото: Павел Каравашкин/Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Вот на это Петр и указывает нам, а c ним рядом – Адмиралтейство, откуда пошел весь наш флот. Ух!

Вздохнули, выдохнули и шагаем в сторону Дворцового моста. Допустим, напеваем - «шире шаг, от рекордов к рекордам». На пересечении Дворцового моста с набережной на минутку останавливаемся. Смотрим за Зимний дворец и видим Александровскую колонну, а на ней – ангела. Это раз. Смотрим на шпиль Петропавловского собора на той стороне Невы и видим еще одного ангела. Это два. Смотрим чуть поверх Стрелки Васильевского острова, а поверх нее торчит еще один ангел. Он на церкви, которой с этого места не видно. Это три.

Фото: Павел Каравашкин/Фонтанка.ру Фото: Павел Каравашкин/Фонтанка.ру Фото: Павел Каравашкин/Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Эти три ангела и образуют треугольный, идеальный центр Петербурга. А на каждой стороне треугольника стоят: Биржа, она же единственный русский Парфенон, крепость и Эрмитаж. Вопросы есть?

Пресекаем разговорчики в туристическом строю, двигаемся вдоль Эрмитажа.

Фото: Павел Каравашкин/Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Вот представьте себе, что в этом дворце кто-то сегодня живет. Как бы вы к нему ни относились, но побоялись бы вольнодумствовать. А тогда ночью вдоль этих стен брел селянин и от ужаса не мог поднять глаза даже на окна первого этажа. Ведь там спит сам император – тень Бога.

Дальше лучше идти молча. Эта набережная дворцов и просторов создана не для того, чтобы здесь ощущалась жизнь. Тут никогда не было ни одного магазина, кабачка. Здесь только царскими духами пахнет.

Гуляем вдоль, глядим на Петропавловскую крепость. Она тоже о бесполезной трате бюджета. Отстраивали ее для отражения шведских эскадр, а когда выполнили приказ, надобность в ее пушках отпала. Пришлось ограничиться тюрьмой. Ведь, что это за царь, у которого на дворе нет кола. К тому же, это любимая наша национальная забава.

Доходим до Мраморного дворца.

Фото: Павел Каравашкин/Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





И тут у меня есть возможность вставить три копейки про любовь. Красота покоев этих свершилась из-за сердечного чувства Екатерины Второй – к Гришке Орлову. Ну такой бравый был, такой лихой рубака, такой ловкий в постели, что она взяла да подарила. Как говорится, учитесь.

Через шикарную решетку виден мощнейший конник. Это Александр Третий. Он так и символизирует убежденность нашей современной политической мысли.

Фото: Павел Каравашкин/Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Лучший исторический анекдот про него тоже: «Когда русский царь ловит рыбу, Европа может ждать».

Встали как вкопанные у Троицкого моста.

Фото: Павел Каравашкин/Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Вот вам и продолжение Эйфелевой башни. Ведь когда его строили, то в конкурсе победил именно Эйфель. Другое дело, что зарубили его проект интриганы, мол, слишком сложен.

В створе моста – классический памятник. Буквально юноша в соку показывает мечом, какой он весь римский.

Фото: Павел Каравашкин/Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Тем не менее, это Суворову Александру Васильевичу. И тут вспоминаем Кутузова и Барклая возле Казанского собора. Их так же могли запечатлеть. Тогда только так и считалось приличным.

Еще немножечко вперед - и Летний сад.

Фото: Павел Каравашкин/Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Конечно же короткая фраза Пушкина про то, как дядя водил его гулять, - лучшая и самодостаточная реклама. Все просто, Пушкин жил в доме, что по набережной чуть дальше.

Фото: Павел Каравашкин/Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Постойте, надо бы еще на минутку заскочить в Летний сад по другому поводу. Там находится самый звериный памятник в мире. Вроде, он Крылову, но мораль такова, что все смотрят на уйму животных из его басен. Их за тридцать точно. Вот вы и сосчитайте. Это такое развлечение.

Барабанная дробь, и мы доходим до Литейного моста. Смотрим за реку, да видим самого знаменитого Ленина. Потому что, он на Броневике. Он, как и Петр Первый, тоже на что-то указывает рукой. Прищуриваемся, как артиллеристы, и видим, что на дом-квадрат, дом-минималист, что стоит вторым по Литейному проспекту.

Фото: Павел Каравашкин/Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Подкрадываемся… Батюшки! Да это петербургская Лубянка. Сегодня – место силы, а раньше – место страха. Вот теперь и подумаем, что нам больше по душе: преобразования Петра или революционность Ленина.

Огибаем Литейный, 4 со стороны Захарьевской улицы. Нам нужно сыграть конец променада. Встаем на Захарьевской и таращим глаза на бок этого Большого дома. Отсчитываем снизу шестой этаж, а справа отсчитываем четыре окна. Это и есть кабинет Владимира Владимировича, где он работал.

Кланяться не обязательно. Но можно поблагодарить город: «Да, красиво здесь у вас».

Теперь передохните, вы ведь прошли в километрах - четыре-семьсот. Идите - выпейте что-нибудь. Да, хоть семь-сорок станцуйте.

Евгений Вышенков, Фонтанка.ру

