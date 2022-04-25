Вместо «Бэтмена» — патриотические фильмы и мальчишники. Как выживают кинотеатры

После пандемийных ограничений кинотеатры вновь оказались в сложном положении — исчезли голливудские фильмы и посещаемость упала до 85 % . Как они пытаются выжить, спасут ли их мальчишники и корпоративы и что будут смотреть россияне в ближайшие месяцы, рассказали «Фонтанке» представители индустрии.



Из пандемии в санкции

Кинотеатры существуют на грани выживания уже около двух лет, рассказывает Ирина Корнеева, директор по маркетингу сети «Мираж Синема». Санкции — не первая сложность, с которой столкнулись киносети за это время. До этого их чуть не «убили» эпидемические ограничения.

«Сначала пандемия, когда кинотеатры не работали вовсе, потом нас открыли с большими ограничениями по заполняемости залов, потом ввели QR-коды, — рассказывает Корнеева хронику борьбы за жизнь. — Тогда выручка упала на 70 % , как и посещаемость. Притом надо понимать, что это падение не от благополучного 2019 года, а с 2021 года, когда заполняемость залов была 50 % . То есть это недополученная выручка 50 % , и от них еще 70 % падения.



Мы пережили достаточно тяжелое время — и возмущение посетителей было, и падение посещаемости, и как только зрители привыкли, что надо делать вакцинацию, то случилась эта история с уходом иностранного контента. И мы снова увидели падение в 70 % ».

«Посещаемость и выручка трагически упали за минувший месяц до 85 % в зависимости от региона», — подтверждает пресс-служба сети «Каро».

О тех же 70–80 % говорят в кинокомплексе «Великан-парк».

«Большой исход» Голливуда из России начался 1 марта, спустя несколько дней после начала спецоперации на Украине. Одной из первых крупных отмен стал «Бэтмен» компании Warner Bros. О том, что российские зрители не узнают, каким будет человек — летучая мышь в исполнении Роберта Паттерсона, стало известно за день до премьеры. Потом не вышел мультфильм «Я краснею», блокбастер «Морбиус», «Соник 2 в кино», «Фантастические твари: тайны Дамблдора» и другие иностранные фильмы — как ожидаемые хиты, так и проходные голливудские картины.

Что, если не Голливуд?

От ухода студий-мейджоров больше всего пострадали сети, которые работали на массового зрителя. В них доля иностранного контента занимала 70–80 %. Голливудские фильмы, которые попали в прокат до ухода студий, и таким образом остались доступны для зрителей, засмотрены «до дыр». Некоторые остаются в сетке показов уже три месяца.



«Пока не ушли из проката фильмы, которые появились до начала военной операции, какое-то время на них удалось поработать. Это «Смерть на Ниле», «Человек-паук», сейчас еще в прокате «Анчартед». Зрители на него охотно идут», — рассказал «Фонтанке» Валерий Карпов, заместитель генерального директора мультикомплекса «Великан-парк».

Кинотеатры, лишившись прокатных хитов, решили испытать зрителей на ностальгию. В марте снова вышли в прокат старые отечественные хиты — «Служебный роман», «Брат» и другие фильмы.

«Брат» и «Жмурки», в принципе, удивили и имели успех в прокате, — говорит Валерий Карпов. — Видимо, 90-е годы у молодежи сейчас в моде. Притом эти фильмы никогда не были в кинотеатральном прокате, этим тоже можно объяснить их успех. Но нельзя быть уверенным, что этот успех повторят другие старые фильмы, что на них пойдут люди. Американские старые фильмы в прокат не вернуть — права на них закончились, и никто их возобновлять не будет. «Любовь и голуби» и прочая советская классика — это не фильмы-события, они вряд ли привлекут людей».



Российские фильмы, хотя и привлекают отечественного зрителя, не способны закрыть потребности кинотеатров. И хотя процесс создания нового отечественного кино развернулся в большом масштабе, результатов киносети могут просто не дождаться.

«Российское кино есть очень качественное, разноплановое и разножанровое, но его объема недостаточно, чтобы привлечь зрителя в нужном количестве, — говорит Ирина Корнеева, директор по маркетингу «Мираж Синема». — У российского кино есть хороший бэкграунд, школа, есть на какой базе создавать новое кино, и мы верим, что это произойдет, но это, безусловно, вопрос времени. И хватит ли у российских кинотеатров времени, чтобы дожить до этих прекрасных перспектив — это большой вопрос».

В Госдуме предложили восполнить пробелы проката новинками индийского и азиатского кино. Не все эксперты согласны, что эти фильмы будут пользоваться успехом у российского зрителя.

«Есть регионы, где индийский контент пользуется спросом, это города, где расположены вузы, где учатся индийские студенты. Они с удовольствием ходят на свои фильмы и обеспечивают неплохие сборы. Но у российского зрителя индийские фильмы спросом не пользуются», — рассказывает Ирина Корнеева.



Вообще регионы отличаются друг от друга по предпочтениям в кинопрокате. Особенно жители мегаполисов и провинций — они ходят на разное кино.

«В регионах хорошо заходит патриотическое кино, но мало понятны ретроспективы — там больше ценятся новинки. В Москве отлично себя показывает проект «КАРО.Арт» — тут большой популярностью пользуются спецпоказы с обсуждениями, встречи с критиками, сеансы культового кино. Семейное кино и комедии хорошо работают везде», — рассказывают в пресс-службе киносети «КАРО».

Как раз на патриотически настроенную публику рассчитаны последние релизы: 21 апреля стартовал прокат «Первого Оскара», 28 апреля выходит «Крылья над Берлином», 5 мая — «Белый тигр», также в мае в кино можно будет увидеть перевыпуски фильмов «Брестская крепость», «Подольские курсанты», «Коридор бессмертия», «А зори здесь тихие».

Корпоратив или мальчишник

«Выживут те кинотеатры, где будут происходить события», — уверен Валерий Карпов, заместитель генерального директора мультикомплекса «Великан-парк». Там запустили показ альтернативного контента — показы мировых и отечественных спектаклей на большом экране.



В «Мираже» решили привлекать зрителей тематическим кино.

«С прошлой недели запустили фестиваль «Мираж-мания». Была неделя документального кино, следующая будет неделя фильмов ужасов, потом планируется анимация, комедии, бенефисы режиссеров. Берем в репертуар те картины, которых нет в широком прокате, эксклюзив», — рассказали в киносети.

Кинотеатры активно развивают направление вовлечения зрителей, приглашают экспертов для обсуждения фильмов, устраивают специальные сеансы.

«Мы запустили проект «Видеоблогеры в кино», который предполагает показы блогерских видео с YouTube в формате специальных сеансов и встреч с инфлюенсерами», — делятся планами «КАРО».

Про новое предложение аренды залов под мероприятия рассказали все кинотеатры, с которыми беседовала «Фонтанка». Теперь у любого желающего появилась возможность снять зал и поиграть в приставку на большом экране, отпраздновать корпоратив, день рождения или мальчишник.

Переформатирование

Пока что волны закрытий кинотеатров не было, хотя время их работы почти везде сокращено. Тем не менее Валерий Карпов считает, что рынок ждет серьезное переформатирование. Особенно пострадают кинотеатры в торговых центрах, которые вынуждены продолжать платить собственнику площадки фиксированную аренду в условиях катастрофического снижения выручки.

