В Минкультуры выделят на национальное кино до ста миллионов на фильм

Российским кинопроизводителям с 2022 года начнут давать субсидии до ста миллионов на фильм. Информацию об этом и других новшествах в сфере господдержки кино обнародовали в Министерстве культуры РФ 18 февраля.



С 21 февраля ведомство открывает прием заявок на субсидии по трем направлениям кинопроизводства: игрового, документального и анимационного кино. Максимальный размер государственной помощи для игровых фильмов в 2022 году составит до 100 миллионов рублей на проект. Ранее на авторские фильмы могли выделить максимум 50 миллионов, а на создание детского или социально значимого фильма — до 70 миллионов рублей. Также в этом году увеличен максимальный размер финансовой поддержки игрового дебютного фильма — до 50 миллионов рублей (в 2021 году он составлял 30 миллионов рублей).

