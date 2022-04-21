Самокат, да не тот. Полиция задержала курьера службы доставки за нападение на известного архитектора в центре Петербурга

Полиция Центрального района разобралась в обстоятельствах получения серьезных травм известным архитектором Адамом Деги, которого нашли в крови на набережной Фонтанки. Самокат, про который изначально говорили очевидцы, оказался не транспортным средством, а названием службы доставки.

Уголовный розыск накануне около четырех дня задержал на улице Константина Заслонова 21-летнего мигранта, который заявил, что трудится в службе доставки «Самокат», стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 апреля. По предварительной информации, 19 апреля около семи вечера у него произошел конфликт с мужчиной у дома 52 по набережной Фонтанки, в ходе которого он один раз ударил мужчину. Тот упал и ударился головой об асфальт.



«Фонтанка» писала, что после госпитализации Деги в Мариинскую больницу было несколько версий того, как он получил серьезные травмы. По одной из них, его сбил самокат, по другой — он сам упал с самоката. Сейчас мужчина находится в хирургической реанимации стационара.

