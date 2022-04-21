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    Самокат, да не тот. Полиция задержала курьера службы доставки за нападение на известного архитектора в центре Петербурга

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    7 комментариев

    Полиция Центрального района разобралась в обстоятельствах получения серьезных травм известным архитектором Адамом Деги, которого нашли в крови на набережной Фонтанки. Самокат, про который изначально говорили очевидцы, оказался не транспортным средством, а названием службы доставки.

    Уголовный розыск накануне около четырех дня задержал на улице Константина Заслонова 21-летнего мигранта, который заявил, что трудится в службе доставки «Самокат», стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 апреля. По предварительной информации, 19 апреля около семи вечера у него произошел конфликт с мужчиной у дома 52 по набережной Фонтанки, в ходе которого он один раз ударил мужчину. Тот упал и ударился головой об асфальт.

    «Фонтанка» писала, что после госпитализации Деги в Мариинскую больницу было несколько версий того, как он получил серьезные травмы. По одной из них, его сбил самокат, по другой — он сам упал с самоката. Сейчас мужчина находится в хирургической реанимации стационара.

    Его предполагаемого обидчика задержали в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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    Комментарии (7)

    Valer_Kulik
    Спасибо, что не зарезал.
    DEMOMON
    А пользователь chip1, отписавшийся по ссылке выше, оказался прав и не стал делать скоропалительных выводов про самокат.
    AlBerkut
    Как и всегда, классическая ставка на чёрное сработала....
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