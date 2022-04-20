Первую жертву сезона самокатов — известного архитектора — увезли с набережной Фонтанки в крови

Пострадавшего, как стало известно «Фонтанке», госпитализировали накануне около восьми вечера от дома 53 по набережной Фонтанки. Скорую ему вызвали очевидцы, которые увидели сидящего на асфальте человека в крови.



В тяжелом состоянии и, по предварительной информации, с запахом алкоголя его доставили в Мариинскую больницу.



По предварительной информации, пострадавший — известный архитектор Адам Деги. В начале 2000-х он работал главным архитектором в Ассоциации исследователей Санкт-Петербурга. Потом ушел в бизнес и занимался архитектурным и ландшафтным проектированием и сопровождением изыскательских работ.

