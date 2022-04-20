Первую жертву сезона самокатов — известного архитектора — увезли с набережной Фонтанки в крови

Полиция Центрального района устанавливает обстоятельства травмирования 44-летнего мужчины на набережной Фонтанки.
Пострадавшего, как стало известно «Фонтанке», госпитализировали накануне около восьми вечера от дома 53 по набережной Фонтанки. Скорую ему вызвали очевидцы, которые увидели сидящего на асфальте человека в крови.
В тяжелом состоянии и, по предварительной информации, с запахом алкоголя его доставили в Мариинскую больницу.
По предварительной информации, пострадавший — известный архитектор Адам Деги. В начале 2000-х он работал главным архитектором в Ассоциации исследователей Санкт-Петербурга. Потом ушел в бизнес и занимался архитектурным и ландшафтным проектированием и сопровождением изыскательских работ.
Сейчас на его страницах в соцсетях царят в основном яхты и парусный спорт.
Проводится проверка.