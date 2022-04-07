Роскомнадзор заблокировал сайт издания «для современных женщин» Wonderzine

Роскомнадзор внес сайт онлайн-журнала Wonderzine в реестр запрещенных. Соответствующая запись появилась 7 апреля на сайте ведомства.



В телеграм-канале Wonderzine сказано, что поводом для блокировки стала жалоба Росмолодежи, которая потребовала «удалить с сайта семь текстов об ЛГБТК».



«Роскомнадзор не предоставил нашему изданию времени на выполнение своих требований и автоматически ограничил доступ к сайту. Мы считаем его действия безусловным актом цензуры, а также намерены обжаловать решение ведомства и продолжить работу», — сказано в записи.

