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    Роскомнадзор заблокировал сайт издания «для современных женщин» Wonderzine

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    Роскомнадзор внес сайт онлайн-журнала Wonderzine в реестр запрещенных. Соответствующая запись появилась 7 апреля на сайте ведомства.

    В телеграм-канале Wonderzine сказано, что поводом для блокировки стала жалоба Росмолодежи, которая потребовала «удалить с сайта семь текстов об ЛГБТК».

    «Роскомнадзор не предоставил нашему изданию времени на выполнение своих требований и автоматически ограничил доступ к сайту. Мы считаем его действия безусловным актом цензуры, а также намерены обжаловать решение ведомства и продолжить работу», — сказано в записи.

    «Wonderzine — онлайн-издание для современных женщин и их друзей. Мы пишем о моде и политике, общественных тенденциях и развлечениях, здоровье и сексе, этике и возможностях, осознанных тратах и разнообразии красоты», — говорится в описании журнала.

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    Комментарии (2)

    Dmitry Antonov
    Запретительная политика Роскомнадзора, по факту, лишь привлекает массовое внимание к малоизвестным ресурсам. Именно благодаря ей, лично я открыл для себя несколько интересных информационных ресурсов, о существовании которых и не подозревал ранее.
    07A
    А на Почте России еще можно успеть подписаться?
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