FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -1
86.28р96.01р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Обессилевший циклон уходит, но мороз в Петербурге остается

Днем в среду, 30 марта, в Петербурге около ноля, переменная облачность и умеренный ветер.

2
Печать

По прогнозу Гидрометцентра, температура в городе днем будет колебаться от -1 до +1 градуса, а к ночи снова все подмерзнет, до -5.

Возможен небольшой снег и снежная крупа, ветер особо беспокоить не будет.

По данным синоптиков, властвующий последние дни циклон теряет силу. Дневные температуры начнут постепенно повышаться.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

NoName1234
Мороз? Уже весна как бы..
Brevnault
"Обессилевший циклон уходит" - заголовок не от этой новости.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний