Обессилевший циклон уходит, но мороз в Петербурге остается

По прогнозу Гидрометцентра, температура в городе днем будет колебаться от -1 до +1 градуса, а к ночи снова все подмерзнет, до -5.

Возможен небольшой снег и снежная крупа, ветер особо беспокоить не будет.

По данным синоптиков, властвующий последние дни циклон теряет силу. Дневные температуры начнут постепенно повышаться.