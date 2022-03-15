«Должна сесть на десятку!». Как отреагировали патриотические силы на антивоенный «демарш» в эфире Первого канала

Фото: скриншот видео / Первый канал Поделиться Поделиться







Редактор Первого канала появилась в новостной передаче с плакатом антивоенного содержания вечером 14 марта. Овсянникову сразу же задержали. Сейчас СК проверяет ее действия по статье о распространении фейков о вооруженных силах РФ (статья 207.3 УК РФ), максимальное наказание по которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.

На выход Овсянниковой в эфир программы «Время» отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал поступок редактора «хулиганством», пишет ТАСС. «Канал и те, кому положено, с этим разбираются», — заявил он, отметив, что это нельзя считать частью «повестки дня» Кремля. На вопрос о том, является ли любой протест распространением заведомо ложной информации, Песков ответил уклончиво: «Все-таки прямой эфир любого телеканала — это особое измерение и особая ответственность, тем более для тех, кто там работает, поэтому здесь слова «для каждого» неуместны».



В Государственной Думе акцию журналистки сравнили с перформансом акциониста Петра Павленского, в ходе которого он прибил мошонку к Красной площади. «Это было лёгкое сотрясание воздуха. Легко намалевать плакат, пробежать, похулиганить, легко зайти в церковь и потанцевать там, как сделали Pussy Riot. А что изменилось? У нас бог умер после этого? Ничего, никаких последствий, если самим не делать из мухи слона. Здесь такая же история. Надо наплевать, забыть и посмеяться», — заявил «Подъему» замглавы комитета по информационной политике Госдумы Олег Матвейчев. Овсянникова же, по его мнению «наслушалась вражеской пропаганды».

На самом Первом канале поступок сотрудницы прокомментировали довольно скупо. «В прямом эфире программы «Время» действительно случился инцидент с посторонней в кадре, ведется служебная проверка», — сообщила пресс-служба канала ТАСС.

Ведущая «Времени» Екатерина Андреева, которая во время появления Овсянниковой в эфире продолжила вести программу, поделилась рецептом своей невозмутимости с подписчиками в заблокированном по требованию Генпрокуратуры Instagram: «Я вам говорила, стой как скала. Что бы ни случилось, стой как скала. Откуда у меня такая выдержка? Сегодня она мне понадобилась. Из йоги, <...> из сердца. Стой как скала».



Почти сразу же на инцидент отреагировали на RT. Главред телеканала Маргарита Симоньян заявила, что «такое может случиться с каждой редакцией»: «Мы не устанавливаем наружку за своими сотрудниками, не прослушиваем их телефоны и вообще не являемся военизированными организациями с регулярными проверками на детекторе лжи». Как отметила в своем телеграм-канале Симоньян, Овсянникова действительно была супругой одного из режиссеров RT. «Они давно в разводе и живут разными жизнями. Совсем разными, как выясняется», — заверила подписчиков главред телеканала.

Директор вещания на русском языке телеканала RT Антон Красовский высказался о случившемся еще раньше Симоньян: «***** (хорошо) же охраняют главную студию страны. **** (она) должна сесть на десятку!» Ещё через час после публикации Красовский снова заговорил о лишении свободы: «Однажды начальница моя — Маргарита Симоновна — сказала: мы увольняем за предательство и воровство. Я поправлю: мы посадим за предательство и воровство. Кто не понял, тот поймёт».



О том, что «никто не застрахован» от «провокаций», заявила и телеведущая Тина Канделаки, которая сейчас занимает должность исполняющего обязанности директора телеканала ТНТ. Канделаки намекнула на поддержку, оказанную Овсянниковой со стороны коллектива «Первого канала», и возможное денежное вознаграждение. «Это грустно, потому что никого не заставляли все эти годы работать на Первом канале, приковав наручниками к батарее. Все работали с удовольствием и за деньги. Главный вопрос в том, кто помог прозреть этой сердобольной труженице российской пропаганды, если в течении нескольких часов после инцидента её уже сам Зеленский благодарит? Совпадение? Не думаю», — процитировала Канделаки фирменную фразу телеведущего «России 1» Дмитрия Киселева.

Журналист «Царьграда» Андрей Афанасьев тоже укорил редактора Первого за многолетнюю работу на канал. «Раздражает лишь то, что терпение у человека лопается после долгих лет получения зарплаты из российского бюджета. Не нравится — верни деньги, что тут скажешь», — написал он. Афанасьев также предположил, что у журналистки «есть запасной аэродром или серьёзная поддержка»: «Рациональному объяснению поступок матери двоих детей не поддаётся. Очевидно, что работу она потеряет и надеется каким-то иным образом компенсировать эту потерю». Коллега Афанасьева по «Царьграду» Егор Холмогоров адресовал свою претензию к ВГТРК: «Украинка из Львова редактор новостей Первого канала… Должны быть оргвыводы и серьезные кадровые решения».



Писатель Захар Прилепин заявил, что идеологический протест на Первом канале его не удивил. «Мне кажется, что иные люди всерьёз не понимают в какой стране живут. У нас на телевидении плюс-минус половина работающего состава — фанаты <...> Невзорова, преданные слушатели Венедиктова и обожатели книжки «День опричника»», — высказался он. По мнению Прилепина, люди оппозиционных взглядов идут на ТВ из-за больших гонораров: «А работа, ну, что работа: кормиться тоже надо — пусть тирания кормит. Набирают этих людей топ-менеджеры, которые тоже, через одного, дай им волю, выбежали бы с таким плакатиком. Но зарплата слишком большая. Приходится себя смирять».

В связи с заявлением Овсянниковой вспомнили и про Донбасс. Известный в сети как Ortega блогер-писатель Станислав Яковлев назвал поступок журналистки неуместным: «Вечером того же дня, когда мирный сугубо гражданский квартал Донецка накрыло «Точкой У» с кассетными боеприпасами, плясать в телевизоре с плакатиками про «лживую пропаганду» почему-то на английском языке — это называется «дорогой Абрам, наконец-то я нашёл время и место». ***** (распутство) это, а не гражданская позиция».



Продюсер и телеведущая Яна Рудковская написала, что Овсянникову ждет колония, и упомянула про двух несовершеннолетних детей журналистки: «Когда она готовила эту акцию, она думала про них? Ведь понятно, что в такое время административкой тут вряд ли отделаешься. Сегодня и завтра ты у всех на устах, а потом — долгие годы разлуки с семьей и детьми и колония. Я сейчас не про политику рассуждаю, а про то, стоила ли овчинка такой выделки». Отметим, что название телеграм-канала Рудковской начинается со слов «голубь мира».



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Как утверждает анонимный собеседник The Republic (Минюст внес его в реестр СМИ-иноагентов), представившийся сотрудником ВГТРК, часть работников самой телерадиокомпании поступок Овсянниковой на самом деле поддерживает. Этот монолог записала журналистка Фарида Курбангалеева, которая сама раньше работала на телеканале «Россия» и ушла в 2014 году

«Я приехал на работу, ко мне подходит шеф-редактор и говорит: «Ты видел?» и показывает видео с Овсянниковой. В этот момент все вокруг его начали смотреть. Все, конечно, были ошарашены и при этом восторгались ее смелостью. В основном положительно отзывались. Говорили: «Какой смелый поступок, девчонка молодец, выдала по полной программе!» Некоторые осторожничали, один телеведущий спрашивал, а что теперь с ней будет. Понятно, что такое могут на тормозах не спустить», — рассказывает мужчина изданию.



По его словам, «настроения внутри коллектива так себе»: «Выйдешь покурить, все только об этом и говорят». Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру»

