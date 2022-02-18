В Маяковке расскажут, как создавать и поддерживать городские совместности

«Городские совместности — это различные ресурсы в городе, от жилья и общественных пространств до вайфая, которыми на некоммерческой основе и в интересах общества коллективно управляют горожане», — поясняет издание. 21 февраля в библиотеке узнаем вдохновляющие подробности. 0+
Сама книга называется Urban Commons, она была выпущена при поддержке Фонда имени Фридриха Эберта, а в переводе участвовали городские активистки Ольга Мнишко и Любовь Чернышева. Ольга «снизу» затевала проект благоустройства набережной Карповки — а завершилось все тем, что город выделил на это благоустройство 62 млн рублей. А из общественного проекта «Велосипедизация Петербурга» выросла городская стратегия развития велосипедного движения до 2030 года. Любовь Чернышева изучала микрорайоны новостроек на окраинах Петербурга — например, жилой комплекс «Северная долина», где десятки тысяч жителей быстро объединились в сотню с лишним онлайн-сообществ. И не всегда выступали монолитом: у жильцов соседних домов было порой очень разное представление о том, как должна развиваться «общая» территория.
Издание «Городские совместности: книга рецептов» можно бесплатно скачать в интернете. Там зарубежные примеры, но вполне применимые у нас — например, «общественный огород», устроенный жителями Дюссельдорфа. «В нашем огороде нет частных пространств — мы всем пользуемся сообща. Мы совместно возделываем почву и собираем урожай в установленное время». И как добавляют дюссельдорфцы, это не про огород, это про время, проведенное вместе.
Перенимаем опыт 21 февраля в библиотеке Маяковского (наб. Фонтанки, 44, Медиахолл), начало в 18:30.
Александра Шеромова