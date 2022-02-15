Неизвестного ищут в Стамбуле после ранения россиянки катаной

Две россиянки в Стамбуле подверглись нападению неизвестного мужчины с холодным оружием. Одна из девушек пострадала.
О нападении сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство. Мужчина набросился на россиянок в Стамбуле, стало известно 15 февраля, дата самого нападения неизвестна. Отмечается, что обе женщины уже вернулись на родину. Одной из них понадобилась медицинская помощь. Кем был нападавший, пока неизвестно, его ищут.
В соцсетях опубликовано видео нападения. Сообщается, что в руках у мужчины была катана, а девушки шли к отелю. Пострадавшая получила несколько ударов, в том числе по голове. На теле остались гематомы, а на макушке глубокая рана. Девушки приехали в Стамбул из Казани.