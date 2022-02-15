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Неизвестного ищут в Стамбуле после ранения россиянки катаной

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Две россиянки в Стамбуле подверглись нападению неизвестного мужчины с холодным оружием. Одна из девушек пострадала.

О нападении сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство. Мужчина набросился на россиянок в Стамбуле, стало известно 15 февраля, дата самого нападения неизвестна. Отмечается, что обе женщины уже вернулись на родину. Одной из них понадобилась медицинская помощь. Кем был нападавший, пока неизвестно, его ищут.

В соцсетях опубликовано видео нападения. Сообщается, что в руках у мужчины была катана, а девушки шли к отелю. Пострадавшая получила несколько ударов, в том числе по голове. На теле остались гематомы, а на макушке глубокая рана. Девушки приехали в Стамбул из Казани.

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Комментарии (3)

mrA
если вместо этого мрачного саундтрека подложить что-то типа танца маленьких утят - получается совсем иной окрас события)
266410437
Турецкая полиция разберется и найдет преступника, а так как потерпевших нету в наличии, то и предьявить ему будет нечего, пока он не познакомится с новыми двумя Наташками.
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