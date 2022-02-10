Дополнение «Свадебные истории» к The Sims 4 не выйдет в России из-за ЛГБТ-персонажей

Разработчики компьютерной игры The Sims 4 отказались выпускать в России новый набор «Свадебные истории», поскольку там присутствуют ЛГБТ-персонажи. Команда заявила, что не хочет идти на компромисс со своими ценностями — в дополнении содержится история любви двух девушек, Камиллы и Доминики.



«В процессе создания набора и разработки сюжетной линии мы поняли, что не сможем свободно рассказать историю Дом и Кэм во всех странах мира так, как мы её представляем. Основа нашей работы в The Sims — возможность создать любую историю без ограничений. Отказавшись от истории Кэм и Дом, мы были бы вынуждены пойти на компромисс с нашими ценностями. Мы дорожим свободой быть собой, любить и делиться своим опытом без ограничений», — говорится в заявлении разработчиков от 10 февраля.

