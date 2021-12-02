МВД проверит Netflix на ЛГБТ-пропаганду

МВД подтвердило проверку стримингового сервиса Netflix на нарушение российского закона о запрете пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних. Об этом 2 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на полученный ответ пресс-центра ведомства.



«До окончания проведения соответствующих проверок и экспертиз комментарии по теме запроса полагаем преждевременными», — заметили в МВД.



Поводом для интереса к Netflix со стороны министерства стало обращение уполномоченного по защите семьи Ольги Баранец. По ее оценке, в фильмотеке сервиса есть целая «красочная подборка» по ЛГБТ-тематике.

