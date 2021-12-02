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МВД проверит Netflix на ЛГБТ-пропаганду

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МВД подтвердило проверку стримингового сервиса Netflix на нарушение российского закона о запрете пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних. Об этом 2 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на полученный ответ пресс-центра ведомства.

«До окончания проведения соответствующих проверок и экспертиз комментарии по теме запроса полагаем преждевременными», — заметили в МВД.

Поводом для интереса к Netflix со стороны министерства стало обращение уполномоченного по защите семьи Ольги Баранец. По ее оценке, в фильмотеке сервиса есть целая «красочная подборка» по ЛГБТ-тематике.

Ранее недовольство российских общественников вызвал сериал Netflix «Игра в кальмара».

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Комментарии (2)

Гриб
Вот список новых стандартов Голли и критериев к ним:

Актерский состав и сюжет фильма
по меньшей мере один из исполнителей главных ролей или ролей второго плана имеет азиатское, афро- или латиноамериканское происхождение;
по меньшей мере треть исполнителей ролей второго плана и массовки — женщины, представители небелого населения, ЛГБТК+ или люди с особенностями физического или ментального развития;
основная сюжетная линия фильма связана с одной из этих групп населения.
Съемочная группа
как минимум две ключевые творческие позиции в съемочной группе (например, оператор, художник по костюмам, композитор, продюсер или режиссер) занимают женщины, представители небелого населения, ЛГБТК+ или люди с особенностями физического или ментального развития;
как минимум одну из этих ключевых творческих позиций в съемочной группе занимают люди азиатского, латиноамериканского, ближневосточного, североафриканского происхождения, темнокожие, афроамериканцы, коренные американцы, коренные жители Аляски...
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Критики Латунские
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