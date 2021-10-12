«Игру в кальмара» в РФ ждет «красный свет». «Лига безопасного интернета» опасается негативного влияния сериала на подростков и попыток повторить опасные игры

«Лига безопасного интернета», возглавляемая членом Общественной палаты РФ и дочерью сенатора Елены Мизулиной Екатериной, хочет проверить, как популярный сериал «Игра в кальмара» влияет на психологическое состояние российских школьников.
«Многие в нашей стране и за ее пределами обеспокоены сериалом. Они считают, что у некоторых зрителей, особенно молодежи, может возникнуть соблазн повторить сцены из "Игры в кальмара"», — заявили 12 октября в «Лиге безопасного интернета» изданию «Подъем».
В организации отметили, что уже получили несколько обращений от родителей. Эксперты полагают, что даже возрастная маркировка 18+ не убережет от просмотра южнокорейского сериала школьниками.
«Игра в кальмара» (Squid Game) вышла на Netflix 17 сентября и почти за месяц заняла первые места по просмотрам в 90 странах мира. По сюжету 456 человек попадают на остров, где играют в детские корейские игры под контролем таинственной организации. Победителю обещают большие деньги, а проигравших или нарушивших правила «устраняют». Картина отличается жестокостью. Так, самая первая игра «красный свет — зеленый свет» заканчивается гибелью почти половины участников. Возможным влиянием сериала на детей уже озаботились в Великобритании и Бельгии.