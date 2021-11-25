МВД проверяет Netflix на предмет ЛГБТ-тематики

Стриминговому сервису Netflix может грозить наказание за нарушение российского закона о запрете пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних.



«Министерство внутренних дел рассматривает обращение уполномоченного по защите семьи Ольги Баранец, в котором та пожаловалась на демонстрацию на Netflix сериалов ЛГБТ-тематики под маркировкой «16+», — сообщают 25 ноября «Ведомости».



Омбудсмен настаивает, что в фильмотеке сервиса есть целая «красочная подборка» по ЛГБТ-тематике. По ее оценке, это «умышленная пропаганда». Баранец призвала привлечь к ответственности компанию и должностных лиц.

