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МВД проверяет Netflix на предмет ЛГБТ-тематики

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Стриминговому сервису Netflix может грозить наказание за нарушение российского закона о запрете пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних.

«Министерство внутренних дел рассматривает обращение уполномоченного по защите семьи Ольги Баранец, в котором та пожаловалась на демонстрацию на Netflix сериалов ЛГБТ-тематики под маркировкой «16+», — сообщают 25 ноября «Ведомости».

Омбудсмен настаивает, что в фильмотеке сервиса есть целая «красочная подборка» по ЛГБТ-тематике. По ее оценке, это «умышленная пропаганда». Баранец призвала привлечь к ответственности компанию и должностных лиц.

Ранее недовольство российских общественников вызвал сериал Netflix «Игра в кальмара».

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