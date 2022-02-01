Кадыров призвал вернуть в Россию семью Янгулбаевых, которые бежали после задержания супруги экс-судьи

Он отметил, что жители республики воспринимают высказывания семьи Янгулбаевых «болезненно».

«Благодарности от них не ждите, а зерно разлада они у вас обязательно посеют. Лучше… вернуть (их) в Россию, потому что ничего хорошего их пребывание для ваших государств не принесет», — сказал глава Чечни.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал доставить в Россию из-за границы членов семьи Янгулбаевых, которые бежали после задержания чеченскими силовиками супруги бывшего судьи Заремы Янгулбаевой. Свое требование Кадыров озвучил 1 февраля в прямом эфире Instagram.

В четверг, 20 января, сотрудники полиции вошли в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде и вывезли в Чечню жену судьи — Зарему Янгулбаеву. Рамзан Кадыров говорил, что «семейку Янгулбаевых ждет тюрьма или место под землей».

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