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Кадыров призвал вернуть в Россию семью Янгулбаевых, которые бежали после задержания супруги экс-судьи

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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал доставить в Россию из-за границы членов семьи Янгулбаевых, которые бежали после задержания чеченскими силовиками супруги бывшего судьи Заремы Янгулбаевой. Свое требование Кадыров озвучил 1 февраля в прямом эфире Instagram.

«Благодарности от них не ждите, а зерно разлада они у вас обязательно посеют. Лучше… вернуть (их) в Россию, потому что ничего хорошего их пребывание для ваших государств не принесет», — сказал глава Чечни.

Он отметил, что жители республики воспринимают высказывания семьи Янгулбаевых «болезненно».

В четверг, 20 января, сотрудники полиции вошли в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде и вывезли в Чечню жену судьи — Зарему Янгулбаеву. Рамзан Кадыров говорил, что «семейку Янгулбаевых ждет тюрьма или место под землей».

Подробнее о противостоянии семьи Янгулбаевых и властей Чечни читайте здесь.

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Комментарии (18)

AlBerkut
Чтотуд, немедленно выдать беглых ммм... эээээ.... ну пусть будет шайтанов лично ему в руки?
А то шта?
На задержание и доставление выедут лично Петроводыров и Боширханов?
Тогда я снова за попкорном, а ещё заодно и патронами, и бронежилетом🤔😎
EveReady
Слов нет. Одни буквы.
dragvs
"Депутат Госдумы Адам Делимханов по-чеченски пообещал отрезать головы членам семьи судьи Янгулбаева — и тем, кто переведет его угрозы на русский язык" - это все, что нужно знать о позднем путинизме, катящемся к своему закату.
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