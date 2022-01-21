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«Это сплошной ад». Чеченские власти показали видео с женой судьи, вывезенной силовиками в Грозный

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Телекомпания ЧГТРК «Грозный» 21 января опубликовала видео с женой федерального судьи Сайди Янгулбаева Заремой Мусаевой, которую накануне чеченские силовики вывезли из Нижнего Новгорода.

Женщина разговаривает с уполномоченным по правам человека в Чечне Мансуром Солтаевым. В основном, она отвечает на его наводящие вопросы. Зарема уверяет, что ей дали все необходимые лекарства (она диабетик) и насилия к ней не применялось. Женщина говорит с трудом и путает слова. Ее сын Абубакар Янгулбаев заявил РБК: «Это сплошной ад. У меня нет слов. Я не верю, что такое может происходить в России. Я знаю свою мать, и сейчас на видео она в очень тяжелом состоянии и просто никакая».

Ранее Рамзан Кадыров подтвердил информацию о том, что чеченские силовики вывезли женщину из Нижнего Новгорода — якобы из-за вызова свидетелем по делу о мошенничестве. Глава Чечни добавил, что «эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей».

«Комитет против пыток»* (признан иноагентом в РФ) 20 января сообщил, что в Нижнем Новгороде сотрудники полиции Чечни якобы пытались с применением физической силы увезти в Грозный федерального судью Сайди Янгулбаева, его жену Зарему и дочь Алию. По данным активистов, силовики избили мужчину и его жену Зарему, а потом увезли ее. Самого судью трогать не стали из-за его статуса.

В «Комитете»* предполагают, что интерес силовиков может быть связан с тем, что Янгулбаевы являются родителями оппозиционного блогера Ибрагима, которого власти Чечни подозревают в администрировании Telegram-канала «Адат» (признан экстремистским судом Грозного). Сам он связь с каналом отрицал.

*«Комитет по предотвращению пыток» внесен в реестр НКО-иноагентов в РФ

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Комментарии (13)

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Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 4279 3806 3951 2278
262140811
Похоже контроль над ситуацией в Чечне почти утерян.
Денеб
Легализованные бандиты......Пехотинцы Путина, етить......
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