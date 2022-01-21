«Это сплошной ад». Чеченские власти показали видео с женой судьи, вывезенной силовиками в Грозный

Телекомпания ЧГТРК «Грозный» 21 января опубликовала видео с женой федерального судьи Сайди Янгулбаева Заремой Мусаевой, которую накануне чеченские силовики вывезли из Нижнего Новгорода.
Женщина разговаривает с уполномоченным по правам человека в Чечне Мансуром Солтаевым. В основном, она отвечает на его наводящие вопросы. Зарема уверяет, что ей дали все необходимые лекарства (она диабетик) и насилия к ней не применялось. Женщина говорит с трудом и путает слова. Ее сын Абубакар Янгулбаев заявил РБК: «Это сплошной ад. У меня нет слов. Я не верю, что такое может происходить в России. Я знаю свою мать, и сейчас на видео она в очень тяжелом состоянии и просто никакая».
Ранее Рамзан Кадыров подтвердил информацию о том, что чеченские силовики вывезли женщину из Нижнего Новгорода — якобы из-за вызова свидетелем по делу о мошенничестве. Глава Чечни добавил, что «эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей».