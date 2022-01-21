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«Эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей». Кадыров подтвердил, что жену федерального судьи увезли чеченские силовики

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Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Верховному суду России с просьбой, чтобы Сайди Янгулбаева исключили из рядов судей. Заявление он опубликовал после новостей о том, что членов семьи судьи якобы пытались насильно увезти из Нижнего Новгорода в Грозный, потому что Янгулбаевы проходят свидетелями по делу о мошенничестве в Чечне.

Как написал Кадыров 21 января в Telegram-канале, Янгулбаевым трижды отправляли повестку, а оперативные действия были согласованы с коллегами на местах. По его словам, жена судьи, которую доставили в Грозный, напала на полицейского и чуть не лишила его глаза, чем «заработала себе статью на реальный срок заключения».

«Каждый из Янгулбаевых замарал руки в гнусных публикациях Telegram-канала. У всей семьи нет понятия чести и достоинства. Ни один уважающий себя человек не будет сидеть в канале и покорно слушать, как отборными проклятиями и оскорблениями унижают всю его нацию и тем более не будет помогать этим мерзавцам зарабатывать деньги на донатах. Как бы там ни было, заявляю, что эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей. И это уже зависит не от меня. Я знаю настроения в обществе. Пока жив хоть один чеченец, свободно наслаждаясь жизнью, ходить члены этой семьи уже не смогут, настолько глубоко задета честь каждого представителя нашего народа. Помните это всегда, Янгулбаевы», — написал Кадыров.

По словам главы Чечни, «правозащитники» окрестили произошедшее похищением, а на самом деле правоохранители совершали законные и согласованные оперативные действия. «Выясняется, что один из сыновей Янгулбаевых выступает с прямыми и открытыми угрозами в мой адрес, говорит, что не простит мне такое. Этим человеком займутся компетентные органы», — добавил он.

Накануне «Комитет против пыток»* (признан иноагентом в РФ) сообщил, что в Нижнем Новгороде сотрудники полиции Чечни якобы пытались с применением физической силы увезти в Грозный федерального судью Сайди Янгулбаева, его жену Зарему и дочь Алию. По данным активистов, силовики избили мужчину и его жену Зарему, а потом увезли ее. Самого судью трогать не стали из-за его статуса.

В «Комитете»* предполагают, что интерес силовиков может быть связан с тем, что Янгулбаевы являются родителями оппозиционного блогера Ибрагима, которого власти Чечни подозревают в администрировании Telegram-канала «Адат» (признан экстремистским судом Грозного). Сам он связь с каналом отрицал.

*«Комитет по предотвращению пыток» внесен в реестр НКО-иноагентов в РФ

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Комментарии (41)

267089724
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Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
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X-кот
Походу, начинается Беларусь 2.0... Если вы считаете, что это не страшно, то отморозки всех национальностей - это страшно. Причем каждому. Дотерпелись...
VKuser581156951
Российская страшилка в действии. Добрый царь говорит своим холопам - Будете плохо себя вести, вечером придет Рамзан и утащит вас в свое царьство.
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