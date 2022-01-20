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Комитет против пыток*: Чеченская полиция в Нижнем Новгороде пытается похитить федерального судью и его семью

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В НижнемНовгороде сотрудники полиции Чечни якобы пытаются с применением физической силы увезти в Грозный федерального судью Сайди Янгулбаева, его жену Зарему и дочь Алию. Об этом 20 января сообщает «Комитет против пыток»* (признан иноагентом в РФ).

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«Сотрудники чеченской полиции ворвались в квартиру, раскидали по комнатам наших коллег, ударили по лицу адвоката. Избили Сайди и Зарему», — говорится в сообщении организации в телеграм-канале. Самого Янгулбаева из-за его статуса судьи якобы увозить не стали, но Зарему забрали силовики.

Задержание связано с тем, что Янгулбаевы проходят свидетелями по делу о мошенничестве в Чечне, следователь оформил постановление о принудительном приводе. Однако в постановлении не учтен статус судьи, кроме того ранее ни он, ни его жена повесток якобы не получали. В «Комитете»* предполагают, что интерес силовиков может быть связан с тем, что Янгулбаевы являются родителями оппозиционного блогера Ибрагима, которого власти Чечни подозревают в администрировании телеграм-канала «Адат» (признан экстремистским судом Грозного). Сам он связь с каналом отрицал. Дежурный УФСБ по Нижнему Новгороду, с которым связалась «Новая газета» прокомментировал ситуацию коротко: «Такого не может быть».

*«Комитет по предотвращению пыток» внесен в реестр НКО-иноагентов в РФ.

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Комментарии (6)

hyperborean
Спасибо президенту за безопасность, за то что Театр на Дубровке
и похищения людей теперь в принципе невозможны
Дядя Бо
Пауки в банке.
Pilat
Ну, при Боре нашем Ельцине и его банде прогрессивных демократов, чеченские бандиты забирали людей просто с улиц Москвы и других городов, как дешевую рабочую силу для своих аулов.
Так что все познаётся в сравнении.
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