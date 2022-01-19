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Полиция Петербурга показала фото из квартиры петербургской студентки, которая пыталась взломать банкомат в Вырице

Полиция Петербурга устанавливает обстоятельства, которые могли подтолкнуть 21-летнюю студентку правовой академии к взлому банкомата.

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Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 19 января, силовики также проводят мероприятия и следственные действия по установлению иных лиц, причастных к совершению данного преступления.

Главк опубликовало фото, которые были сделаны камерами в филиале банка в Вырице. Из них следует, что девушка приходил в финансовое учреждение не в первый раз, и, возможно, осматривалась перед попыткой взлома.

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Дома у нее нашли обмундирование — рюкзак, шапка, спортивный костюм — в котором её засняли камеры в банке. Также помимо отмычек в квартире на Малой Балканской улице, которую она снимала, нашли ножи.

При этом задержанная была на особом счету в правовой академии, где обучалась, переехав из Омска. Она заняла третье место в 2021 году во Всероссийской студенческой олимпиаде по международному космическому праву и второе в конкурсе научных работ в номинации «Правовое регулирование социально-экономических отношений».

Как писала «Фонтанка», девушку задержали в Петербурге после того, как 18 января около половины пятого утра на улице Слуцкой в Вырице пытались с помощью газового баллона и пластиковой трубки вскрыть банкомат.

Камеры запечатлели как к аппарату подходил некто в шапке, черной маске и с помощью манипуляций открывает ячейку для выдачи денег.

Возбуждено уголовное дело по статье «попытка кражи». 3,3 млн рублей банку спасла служба охраны, которая засекла попытку взлома и вызвала полицию.

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Комментарии (4)

f0ntan
Выпускники по специальности "Международное космическое право" где будут работать? В космосе? Регулировать правовые отношения с инопланетянами?
mavar
Вот так понаехавшие умеют работать.
kоt-obormot
Серьезная такая девиЦЦа. Далеко пойдет, даже если в этот раз и остановят.
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