FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: 0
76.33р87.02р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеQR-код: что, где, когда, зачемПромышленный ПетербургОбразование

Попытка взорвать банкомат в Вырице, в которой подозревают студентку петербургской юридической академии, попала на видео

Взорвать за минуту банкомат не вышло у студентки петербургской юридической академии. Её манипуляции попали на видео, которое 19 января оказалось в распоряжении «Фонтанки».

2
Печать

На ролике девушка в темном спортивном костюме с рюкзаком некоторое время предпринимает усилия для того, чтобы открыть окно выдачи денег в банкомате, который расположен в холле финансового учреждения в Вырице.

фонтанка ру

Затем она пытается воткнуть туда трубку от газового баллона.

Довести до конца свою попытку вскрыть аппарат, в котором было 3,3 млн рублей, ей не удалось, так как оператор банка вызвал полицию.

Подозреваемую задержали, как писала «Фонтанка», вечером 18 января в квартире на Малой Балканской улице. Полицейские не только нашли одежду, в которой она была в банке, но и связку отмычек.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

nikolays
Cтудентка петербургской юридической академии? Я так понимаю, это была ее дипломная работа? Теперь на пересдачу, лет через 5?
Bush1
Насмотрелась фильмов дура.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний