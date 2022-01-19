Попытка взорвать банкомат в Вырице, в которой подозревают студентку петербургской юридической академии, попала на видео

На ролике девушка в темном спортивном костюме с рюкзаком некоторое время предпринимает усилия для того, чтобы открыть окно выдачи денег в банкомате, который расположен в холле финансового учреждения в Вырице.

Затем она пытается воткнуть туда трубку от газового баллона.



Довести до конца свою попытку вскрыть аппарат, в котором было 3,3 млн рублей, ей не удалось, так как оператор банка вызвал полицию.



Подозреваемую задержали, как писала «Фонтанка», вечером 18 января в квартире на Малой Балканской улице. Полицейские не только нашли одежду, в которой она была в банке, но и связку отмычек.

