Студентку петербургской юридической академии задержали после попытки взломать банкомат в Вырице. В её квартире нашли отмычки

Как стало известно «Фонтанке» 19 января, полицию накануне около половины пятого утра вызвали в банк на улице Слуцкой в Вырице. Там неизвестный с помощью газового баллона пытался взломать банкомат, в котором было 3,3 млн рублей. Попытка оказалась неудачной. Деньги остались в аппарате.



Полиция возбудила уголовное дело по статье «Попытка кражи».



В ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления в своей квартире на Малой Балканской улице была задержана 21-летняя студентка 4 курса Санкт-Петербургской юридической академии. По предварительной информации, в квартире у нее нашли одежду, в которой она была во время визита в банк, а также отмычки и комплект ножей.

