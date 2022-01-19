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Студентку петербургской юридической академии задержали после попытки взломать банкомат в Вырице. В её квартире нашли отмычки

Студентка, отличница, спортсменка задержана в Петербурге после того, как в банке в Гатчинском районе пытались взорвать банкомат.

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Как стало известно «Фонтанке» 19 января, полицию накануне около половины пятого утра вызвали в банк на улице Слуцкой в Вырице. Там неизвестный с помощью газового баллона пытался взломать банкомат, в котором было 3,3 млн рублей. Попытка оказалась неудачной. Деньги остались в аппарате.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Попытка кражи».

В ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления в своей квартире на Малой Балканской улице была задержана 21-летняя студентка 4 курса Санкт-Петербургской юридической академии. По предварительной информации, в квартире у нее нашли одежду, в которой она была во время визита в банк, а также отмычки и комплект ножей.

Девушку задержали на двое суток и поместили в ИВС.

В Петербург она приехала из Омска, где некоторое время играла в детской баскетбольной лиге.

Во время учебы в академии она заняла третье место во Всероссийской студенческой олимпиаде по международному космическому праву.

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Комментарии (14)

Evgeniy Opel_Reshetov
Кандидат на премию Дарвина? Или целью этой акции был другой, сакральный смысл?
VKuser86752872
Интересно, кто ее надоумил... дурочку
Vasya11
"Студентка, отличница, спортсменка"©, красвица, будущая медвежатница.
Тюрьма и образование в помощь.
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